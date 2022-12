La poderosa expresidenta fue hallada culpable del delito de “administración fraudulenta” en una causa conocida como “Vialidad”. La sentencia señala que Kirchner adjudicó de forma irregular durante sus dos mandatos 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario de la construcción allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares. Báez también fue condenado a seis años de cárcel.

La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al acusarla de ser “jefa de una asociación ilícita” y de defraudación, y solicitó su inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de asociación ilícita y, por ello, la pena se redujo a la mitad del tiempo. De todas maneras, la pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.

Pese a la condena, Cristina Kirchner no irá a prisión. El diario argentino “La Nación” explica que Cristina Kirchner evitará la cárcel y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee. Esto porque “la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años”.

Cristina Kirchner anunció que no será candidata a nada en las próximas elecciones. (Captura de video)

Condena incumplible y más tensión

El analista político argentino Santiago Rodríguez Rey destaca que este es el inicio de un proceso muy largo y que si bien la condena dice que Cristina Kirchner está inhabilitada para ejercer cargos públicos, no va a estar inhabilitada en el 2023, por lo que el año que viene podría ser candidata independientemente de esto. “Si es candidata incluso va a mantener fueros, lo que va a impedir que ella vaya a cumplir esa condena. Es una condena incumplible”, dice a El Comercio.

Sin embargo, en una sorpresiva declaración tras la condena, la exgobernante negó la posibilidad de postular a algún cargo en el 2023. Además, la lideresa peronista atribuyó el fallo a una “mafia judicial” y calificó al tribunal de ser “un pelotón de fusilamiento”. “Esto es la confirmación de un sistema paraestatal”, sostuvo Fernández en su canal de YouTube en reacción a la condena.

“En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó”, dijo en un largo discurso transmitido en las redes.

Para Rodríguez Rey la condena contra Kirchner “es, más que nada, un movimiento de músculo político” que generará frustración dado que los tiempos de la justicia son muy largos y quienes se oponen a la vicepresidenta esperan una reacción inmediata.

Además, el panorama político estará marcado en adelante por un aumento de la tensión y no solo entre el oficialismo y la Justicia. “Si ya estaba cortado el diálogo anteriormente entre el Gobierno y la oposición en el Congreso, ahora va a ser muy difícil que los dos bloques mayoritarios se sienten cara a cara y resuelvan avanzar. La inacción que ya primaba ahora va a reinar”, dice a El Comercio.

Partidarios de la vicepresidenta argentina esperan el veredicto frente al Palacio de Justicia Comodoro Py, en Buenos Aires. (Foto por Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

“Va a ser muy difícil, sobre todo arrancando un año electoral, que haya cualquier tipo de movimiento en el ámbito político e institucional. Esta sentencia es un movimiento más en un juego de ajedrez que en Argentina viene extendiéndose desde hace décadas y que no termina de destrabarse”, agrega.

Juan Negri, politólogo argentino y director de la carrera de Ciencias políticas y Estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, apunta la condena es parte de unas complicaciones judiciales que la vicepresidenta tiene hace bastante tiempo por causas de corrupción durante su mandato.

“Esto lo que genera es una situación de polarización bastante intensa en relación con el Poder Judicial. Sus seguidores están convencidos de que los fallos están armados de antemano y de que ella es víctima de persecución judicial. Por otro lado, sus detractores están convencidos de que es culpable y de que hay que enviarla a prisión. Si el fallo es adverso para alguno de los dos lados inmediatamente supone que hay algún tipo de corrupción judicial y eso empeora la polarización política que vive Argentina”, señala.

La causa tiene gran impacto político en un Estado dividido entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.

Estrategia de Cristina

Esta es la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente es condenado estando en funciones.

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner. (AFP).

Las mayores dudas y teorías se centran ahora en el futuro político de Cristina Fernández. Aunque ha afirmado que no será candidata en las elecciones del próximo año, no se puede descartar que algo cambie e incluso si no su figura y posición podría tener gran impacto en los comicios.

“Ella dijo hoy [ayer] que no será candidata a nada, pero todo esto genera una serie de intrigas en torno a qué podría pasar el año que viene”, dice Negri.

Más allá de eso, los expertos enfatizan que CFK Ella utiliza sistemáticamente su situación judicial para presentarse como una víctima de la Justicia, una estrategia que ahora explotará más, como ya demuestra su planteamiento de un “Estado mafioso”.

Rodríguez Rey apunta que, la vicepresidenta se está poniendo en una posición en la que defiende que el Poder Judicial va tras ella y también los medios. “Ella ha hablado de un Estado paralelo y mafioso, entonces lo que ella va a hacer es ir dándole sustento a la existencia de estos dos Estados, el verdadero y el mafioso”, indica.

“Plantear dos escenarios dicotómicos, es un posicionamiento clásico dentro de su discurso. Lo que ahora va a hacer es llenar esas dos casillas. Por un lado, el Estado bueno, real, digno, que representa al pueblo y que está representado por el Frente de Todos, o más bien ella. Y, por otro lado, el Estado mafioso que constituyen el aparato judicial, la oposición, los medios y demás”, agrega.

También está en debate el futuro del oficialismo, que, según Rodríguez Rey, está teniendo un problema grave para encontrar un candidato claro para la presidencia. “En estos años ha tenido un presidente que no preside, ha tenido problemas en el manejo del poder porque el poder reside en la vicepresidencia. Esto genera una situación de inamovilidad en la que esta sentencia lo que hace es tensionar esa falta de acción porque si hasta ahora la falta de acción no tenía una falta de acción por parte del Poder Judicial eso cambió”, afirma.