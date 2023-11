Los dos candidatos, quienes se acusaron mutuamente de “ladrón” o “desequilibrado mental”, intentaron convencer al sector de los indecisos en la recta final para el balotaje del 19 de noviembre, en el que los sondeos avizoran un empate técnico. En la primera vuelta, Massa (Unión por la Patria) quedó primero con casi 37% de los votos y Milei (La Libertad Avanza) fue segundo con 30%.

En diálogo con El Comercio, el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey destaca que la actuación de Massa fue mejor, pero ambos candidatos aún tienen retos que cumplir para ganar la presidencia.

—¿Se puede hablar de un ganador en el debate? ¿Quién tuvo el mejor desempeño?

Sergio Massa se mostró mucho más profesional y preparado para este tipo de formato. Claramente quedó demostrado que uno es un político profesional y el otro es una especie de amateur que recién está llegando al ruedo. Habrá que ver cuál es el impacto del debate porque ambos están en la búsqueda de un votante bastante circunstancial y creo que Massa fue muchísimo más claro sobre eso hacia el final. El problema de declarar un ganador en este debate es que hay que considerar a quiénes le estaban hablando los candidatos. Como performance, la de Massa es claramente más profesional y mejor llevada adelante. Pero quizá en algún punto Massa termina hablándole más a sus seguidores que a Milei.

Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron en el último debate a una semana de las elecciones. (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO

—El carácter y las actitudes de Milei han sido muy comentados en las últimas semanas, y muchos temían que cometiera algún exabrupto o se alterara. ¿Pasó la prueba en este debate?

La expectativa, como ocurrió en los debates anteriores, giraba en torno a si Milei iba a poder superar estas dos horas sin caer en los gritos y en este personaje que lo hizo famoso. Finalmente, eso no sucedió, fue muchísimo más moderado que otras veces. Al principio del debate sí pareció que Milei podía llegar a perder el control de la situación, sobre todo cuando se habló de economía, pero luego se ‘amesetó' todo el debate.

—¿Milei desaprovechó la oportunidad de destacar la crisis que deja el gobierno actual?

Es cierto que durante el debate casi no se habló de los puntos más flojos del gobierno, que son la inflación o la corrupción. Sin embargo, los candidatos no tienen que hablarle a sus convencidos. Milei tenía que hablarle al 30% de votantes restantes y creo que el candidato libertario pudo plasmarlo más al cierre del debate porque durante casi todo el debate el centro del discurso fue Milei, no las ideas del gobierno, ni los problemas del gobierno.

De esto se trata esta elección. Si continuamos por este rumbo decadente o si abrazamos las ideas de la libertad.



Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/UXl0LU8KGI — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2023

—¿Fue un debate más de ataques que de propuestas? ¿Cómo lo evalúa?

No hubo propuestas realmente. Hubo una serie de ataques más que nada por el lado de Milei, principalmente en la primera parte del debate, cuando se dio el intercambio más duro, como cuando Massa le recuerda a Milei que no pudo renovar su pasantía en el Banco Central a inicios de los años 80. Luego, ese tipo de chicanas se mantuvieron más del lado de Milei que de Massa. Creo que Massa reconoció que estaba frente a una performance mucho más amateur y se dio cuenta de que si él hacía un descargo completo contra su rival podía quedar como si le estuviera haciendo bullying a Milei.

—¿Qué tanto podría impactar el debate en el electorado?

Yo creo que lo importante que puede ver del debate el electorado que tiene que decidir su voto esta semana son estas características de un amateur contra un profesional. Esta semana va a haber información de la inflación del mes pasado, se supone que el número nacional tiene que ser alrededor de 9. Si no llega a superar los dos dígitos Massa va a tener una leve buena noticia camino a la elección, entonces en principio estaría jugando con las mejores cartas con las que puede llegar al domingo. Massa se mostró profesional y seguro, mientras que Milei en lugar de mostrarse como el cambio, en su cierre en el debate se presentó prácticamente diciendo ‘yo soy el cambio disponible’. Ahora, Massa terminó su intervención hablando solo de él, lo que evidencia su aislamiento, manteniendo su estrategia de que la elección es Milei contra él, no están ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández, trató de decir que con él hay un cambio también.

Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que quiero dejarles una Argentina mucho mejor. 🇦🇷❤️



❤🇦🇷 #Debate2023 #MassaPresidente pic.twitter.com/R7nqqe6oqF — Sergio Massa (@SergioMassa) November 13, 2023

—¿Cuál es el principal reto que tienen ambos candidatos para esta última semana antes de la segunda vuelta?

Massa necesita una semana tranquila en materia económica para poder mantener esta separación entre el candidato y el ministro de Economía que es casi presidente de este gobierno. No tienen que aparecerle más escándalos de corrupción importantes y tiene que seguir defendiendo que él es el más presidenciable de la contienda. Por el lado de Milei, él es quien corre detrás y está tratando de obtener votos de gente que en un principio no lo había elegido. Milei está tratando de mostrar que él es el único cambio disponible, lo que no logró en este debate es convencer de que es un cambio en algún grado seguro y factible. Tiene una semana para demostrar eso, que la suya no sería una gestión caótica, que es lo que está afirmando el oficialismo.