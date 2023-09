El ‘influencer’ detrás del fenómeno Milei revela la atracción que despierta el excéntrico candidato presidencial argentino no solo en su país, sino también en el nuestro. Refiere que las redes han sido claves en el crecimiento electoral del postulante libertario, que el próximo mes será uno de los protagonistas de la primera vuelta en los comicios presidenciales.

A sus cortos 22 años, Gutiérrez también es vocero de la juventud del partido La Libertad Avanza.

—¿Quiénes son los libertarios?

Provenimos de muchas corrientes: patriotas, conservadores, nacionalistas, liberales económicos. Entendiendo la situación en la que se encuentra Argentina, nos vimos en la obligación de reunirnos alrededor de Javier Milei.

—¿Tiene amigos afines a otras ideologías?

Los tenía. Pero cuando la militancia de uno es tan fuerte, esas amistades tienden a morir, porque no se comparten los valores que definen a uno.

—Cuando empezó su trabajo en redes (cuatro años atrás), estuvo cerca de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Por qué optó luego por Milei?

En ese momento Milei todavía no era una alternativa política. No lo conocía. Cuando se lanza, mi novia era su amiga. Ahí tomé contacto y le propuse la idea de hacer un TikTok para subir contenidos. Hace un año y medio arrancamos y le fue excelente.

—¿Cuántos seguidores tienen?

Casi un millón y medio.

—¿Cómo impactaron los resultados electorales en el número de seguidores?

Todas las redes crecieron tras las elecciones primarias [13 de agosto]. Pero eso se notó más en Instagram, donde estamos cerca de tres millones.

DATOS Una reciente encuesta de la consultora Analogías otorga 32,1% de intención de voto a Milei y 26,8% al oficialista Sergio Massa.

Anteayer, Milei invitó al empresario Elon Musk a visitar Argentina el próximo año en caso de que sea elegido presidente.

—¿Cómo fue el crecimiento de Milei en estos últimos dos años?

La gente lo fue tomando en serio de forma paulatina. En el último año se sumó mucha gente, pero no deja de ser un trabajo de todos los días.

—¿Cuál es el perfil del seguidor de Javier Milei? ¿Mayoritariamente masculino?

No lo catalogaría solo como hombres, sino por jóvenes. Lo siguen muchos jóvenes. El 60% de sus seguidores se encuentra entre los 13 y 24 años. Esto es fundamental, ya que el proyecto político tiene futuro si la juventud está en él.

—La década pasada se decía que el kirchnerismo hizo que los jóvenes volvieran a la política. ¿Cree que ese lugar lo ha tomado ahora el liberalismo?

Sí, es un gran momento. Es un orgullo que la mayoría de jóvenes esté con nosotros.

—¿A los jóvenes qué les atrae de Milei?

Nos habla de igual a igual, no tiene ningún problema en decir las cosas como son. Para los jóvenes eso es positivo, porque se nos ha mentido mucho. La gente de mi edad no había visto un candidato que fuera claro al explicar las cuestiones económicas y las soluciones posibles. Otros candidatos nos suelen tratar de idiotas.

Milei e Iñaki Gutiérrez antes de una presentación en TV. “Nos habla de igual a igual a los jóvenes”, destaca Gutiérrez. / Archivo personal

—¿Por qué consideró que el TikTok funcionaría?

Se percibía que él era bien recibido por los jóvenes, así que había que llevarlo a la red social donde están.

—¿Le sugiere a Milei contenidos para subir a la red o él propone?

Me llama si tiene una idea que le parece interesante. En otras ocasiones, le digo temas de los que tiene que hablar. Es bastante consensuado. Eso sí, no tenemos ningún guion, creo que con guion saldrían mal.

—¿Qué alcance tiene un video de Milei en redes?

Una publicación puede llegar a unos 15 millones de personas.

—¿Cuáles han sido los contenidos más viralizados?

Los referidos a la dolarización. Gusta mucho también el formato pregunta-respuesta donde explica cuáles serían sus medidas.

—¿Cómo ve las redes de los competidores?

Las diferencias están marcadísimas. Multiplicamos por siete los seguidores de la segunda candidata (Patricia Bullrich) con más seguidores en TikTok.

“Una de las impresiones que dejó [el reciente encuentro de Milei con banqueros en EE.UU.] es que los planes y los equipos del candidato libertario todavía están muy verdes”. Rafael Mathus, Corresponsal de “La Nación” en EE.UU.

—¿Las redes son un buen termómetro para medir la sintonía del candidato?

Se tiene que pensar que las campañas políticas ya no son como antes. Las redes son grandes herramientas de comunicación, hay que tener un buen manejo de ellas y un equipo conectado con esta realidad.

—¿Cuántos trabajan en las redes de Javier Milei?

Soy el único que trabaja con las redes personales de Javier. En las de La Libertad Avanza tenemos a Eugenia Rolón, mi novia, que maneja las redes de Victoria Villarruel (candidata a vicepresidenta), y un par de compañeros más en el equipo de comunicación.

—¿Cuál es el alcance de seguidores que tiene Milei en otros países?

En sus cuentas personales, Javier cuenta con un montón de seguidores peruanos. Es el país con más seguidores fuera de Argentina. En TikTok, el 10% de seguidores de Javier Milei son de Lima. Es la cuarta ciudad, después de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

—¿Por qué cree que sucede eso?

Entendemos que en el Perú hay mucha gente que piensa como nosotros. Se vio reflejado en múltiples elecciones, donde candidatos que, si bien no proponían cuestiones parecidas, sí se oponían a cuestiones similares como el comunismo, tuvieron gran caudal de votos. Entonces, me parece lógico que haya gente en el Perú que vea a Javier con buenos ojos.

—Milei tiene posturas por lo menos polémicas respecto a temas que involucran al feminismo. ¿Cuál es el nivel de participación de las mujeres en sus redes?

El 43% de sus seguidores son mujeres, por lo cual, yo te hablaría de casi una relación mitad a mitad.

—Por ciertas posturas expuestas, un sector de la ciudadanía ve a Milei como una amenaza a la conquista de derechos sociales...

Aprendimos a llamarle derecho a cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Pero hay derechos básicos que se han perdido mucho antes: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a tener un trabajo digno. Si vamos a debatir si el Estado le tiene que pagar los tratamientos a la población trans, no me parece que estemos debatiendo los verdaderos problemas que nos aquejan.

—¿El antikirchnerismo define al liberalismo en Argentina?

Está bien definirlo así, pero es más que eso. Somos antikirchneristas, pero también un movimiento que viene a apostar por un cambio real en la Argentina, diferente al que no pudo hacer Juntos por el Cambio en el 2015. Los argentinos sienten que somos el verdadero cambio.

—¿Estudia Derecho y Economía en la universidad pública o privada?

En una pública, Derecho; y en una privada, Economía.

—¿La reforma educativa que propone Milei –con educación pública arancelada y un sistema de ‘vouchers’ para la gente– no va a repercutir en el acceso y la calidad?

No, porque reconozco la excelencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Derecho, por lo cual, la gente la va seguir eligiendo. Hasta le va a ir mucho mejor con el nuevo sistema, ya que van a poder pagar a todos los profesores que hoy no pueden.

—¿Existe un riesgo de un régimen autoritario con Milei presidente?

Si es elegido, no habrá autoritarismo. Será elegido para ocupar el puesto y el único límite que tendría sería la Constitución. Es más autoritario no respetar la voluntad popular. Si no les gusta, pueden armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas, que es lo que estamos haciendo.