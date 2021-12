Conforme a los criterios de Saber más

Pueden ser de madera, material reciclado, con el clásico papel verde o con motivos propios de la cultura local. Por estos días, miles de hogares en todo el mundo tienen un espacio destacado para una versión festiva y entrañable de la ciudad de Belén. Pero en la cuna del cristianismo, donde según la Biblia nació Jesús, el COVID-19 ha arruinado por segundo año consecutivo los tradicionales planes de Navidad.

El alcalde de la urbe, Anton Salman, narra a El Comercio los desafíos de un Belén sin turistas y destaca que la ciudad ubicada en el centro del territorio palestino de Cisjordania también está viva más allá de Navidad.

— Una vez más no hay turistas ni peregrinos, aunque sí fieles católicos de Tierra Santa. ¿Cómo están los ánimos en Belén?

En el 2020 celebramos todo de lejos. Pensábamos que este año podríamos volver a celebrar con la gente de todo el mundo, pero no se ha podido. Belén ha sufrido mucho por la pandemia y ahora el desafío es la variante ómicron. Pese a todo, mantenemos la esperanza de un futuro mejor. Pese a los problemas, todos celebramos la Navidad con mucha esperanza y alegría porque para nosotros Navidad es la fiesta de la esperanza y de la alegría. Aunque hemos pasado por muchos problemas, siempre tenemos la esperanza de que el futuro será mejor.

Un grupo de personas mira el árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre junto a la Iglesia de la Natividad, tradicionalmente aceptada como el lugar de nacimiento de Jesucristo. (Foto: EFE)

— Israel cerró las fronteras por la amenaza de la variante. ¿Cómo afectan a Belén las restricciones?

Belén ha pasado por muchos problemas porque nuestra economía depende del turismo. Con ómicron no funciona el aeropuerto, no hay turistas. Belén es la tierra del nacimiento de Jesús, turistas de todas partes del mundo vienen aquí. Además, hemos tenido problemas políticos en los últimos años por culpa de la ocupación de Israel, y sobre eso llegó la pandemia. Belén está rodeada por portones y muros. Todas las entradas están bajo el control de Israel. Por eso nuestro problema no solo es la pandemia, sino también la ocupación. Eso hace más difícil la situación.

Esta foto tomada el 15 de diciembre de 2021 muestra una vista de la Plaza del Pesebre casi vacía junto a la Mezquita de Omar ibn al-Jattab (izq.) en la ciudad bíblica de Belén. (Foto: AFP)

Escolares caminan junto a tiendas cerradas en la vacía Plaza del Pesebre, frente a la Iglesia de la Natividad. (Foto: AFP)

— ¿Cómo fue la última Navidad prepandémica?

Fue algo muy especial, personas de todo el mundo vinieron a celebrar con nosotros. Había festividades en la calle de la Estrella, que es por la que pasaron José y María cuando llegaron aquí, es la calle más antigua de Belén. También en la Plaza del Pesebre. Era increíble.

— ¿Qué hace especial vivir la Navidad en Belén?

Acá se siente sobre todo la espiritualidad de la Navidad. Es un ambiente de fe, nuestro espíritu muestra al mundo entero que este es el lugar del nacimiento de Jesús. Eso es lo que les gusta a todas las personas que vienen a pasar Navidad y a nosotros también.

— Usted se crío en una familia palestina cristiana y católica. ¿Qué es lo que más recuerda de las navidades de su infancia?

Navidad es la fiesta de la infancia. Se trata de dar lo mejor para los niños, para que sean felices, haciendo un ambiente bonito y festivo. Cuando yo era pequeño esperaba a Santa Claus que traía los regalos, esperaba la Navidad como cualquier niño en cualquier lugar del mundo.

Una imagen del último 4 de diciembre muestra el árbol de Navidad encendido en la Plaza del Pesebre, cerca de la Iglesia de la Natividad. (Foto: AFP)

— ¿Cómo es una Navidad tradicional en una casa de Belén?

Hay tres cosas: el árbol de Navidad, el regalo para los niños y la espera de la llegada del patriarca latino de Jerusalén, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa. El día 25 lo más importante es que toda la familia se reúne, por supuesto todo después de celebrar la misa de Navidad que tiene lugar a las 10 de la mañana.

— ¿Qué se come en las casas en estas fechas?

Aquí varía mucho, depende de qué casa sea, pero la gente suele ir por lo más tradicional, la mayoría va por la hoja de parra, el relleno que es muy típico de aquí. Alguna otra gente va por otro tipo de comida que se llama mansaf, que se hace con cordero y yogurt. Otra gente prefiere el pavo relleno. La cocina palestina es muy rica, las dueñas de casa hacen lo mejor de lo mejor para la comida de Navidad. También hay gente que elige ir a los restaurantes.

Una vista general de la ciudad de Belén. (Foto: Reuters)

— Aunque es llamada la tierra de la paz, no siempre hay paz en Belén…

La gente sigue sufriendo la injusticia y la ocupación. Nuestro mensaje al mundo es mostrar el sufrimiento del pueblo palestino y pedir al mundo entero que se involucre para terminar con esto y para dejar a la gente vivir en paz. Creemos en la paz no solo para nosotros, sino para nosotros y los otros.

— ¿Hay muchos latinoamericanos en Belén? ¿Conoce algunos peruanos?

Más del 50% de los cristianos de Belén tienen pasaportes latinos. Son palestinos que en algún momento se fueron, vivieron en América Latina y luego volvieron. También hay casi 1.200 latinoamericanos que viven aquí. Sí hay peruanos, pero realmente son más palestinos que tienen pasaporte peruano.

— Usted visitó el Perú en el 2019. ¿Cómo es su relación con nuestro país y qué impresión se llevó?

Fui al Perú para participar en un festival sobre Palestina, una experiencia bonita. Hay una relación muy especial con el Perú. Belén tiene hermandad con Cusco y otros dos lugares. Perú ha apoyado al pueblo palestino y estamos agradecidos por ello.

Lights illuminate the Church of the Nativity, revered as the site of Jesus Christ's birth, on Christmas eve in the biblical city of Bethlehem in the Israeli occupied West Bank on December 24, 2021. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP)

— ¿Qué es Belén más allá de la Navidad?

Tenemos muchos lugares históricos y religiosos aparte de la Iglesia de la Natividad, como el monasterio de San Saba, el de San Teodosio, también está el monte Herodión. Tenemos caminatas en el desierto, tres universidades y decenas de lugares culturales. Hay lugares para enseñar la historia y trabajar en la greda, una especie de arcilla.

Uno de los trabajos más importantes aquí es el trabajo de la madre perla, la concha de nácar. Tenemos muchos artesanos que saben trabajar la piedra y también la madera de olivo. Todo eso es muy importante y llama la atención de muchos turistas del mundo que pueden visitarnos en cualquier momento del año.

— ¿No es difícil mantener el espíritu navideño con tantos problemas?

Nosotros no podemos dejar nuestra humanidad y espiritualidad. Aquí se vive así. Deseamos una feliz Navidad para todo el pueblo del Perú y el mundo entero. Yo le deseo una feliz Navidad a todo el pueblo del Perú y al mundo entero, saludamos también a toda la comunidad palestina, especialmente de Belén, que se encuentra en el Perú por su seguimiento a todo lo que está pasando en su tierra natal. Cuando termine esta pandemia nos volveremos a encontrar en Belén.

Salman, palestino y católico, es alcalde de Belén desde el 2017. (Foto: Facebook)

