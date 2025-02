“…En un sentido más preciso, se considera un atleta a la persona que practica actividad física con intensidad, tres o más veces por semana…”.

Fui niña en los 80 y adolescente en los 90. Los que lo fueron conmigo vivieron la misma era de cambio. Del cassette al Ipod, casi sin darnos cuenta; del Slam al Facebook, de la manera más natural; de Café del Mar a las 9 am a los malecones de Miraflores a las 6 am.

Seamos honestos, si hemos sido capaces de entablar una relación a través del teléfono público y volverlo a hacer a través del messenger de Instagram, pues somos capaces de cualquier cosa. Estamos listos y abiertos a cualquier cambio.

Hace unos años alguien me dijo: Todos somos atletas, Claudia, al menos, todos hemos nacido para serlo.

“¿Qué?”, me dije a mi misma. Entonces, mi mamá que todo lo sabe, ¿estaba equivocada cuando me dijo que yo no era deportista, si no artista?

(Insertar sonido de explosión mental aquí)

Cuando me enteré de esta gran noticia, tenía varios años de hacer deporte de manera constante. Podríamos decir que ya era un estilo de vida, pero siempre había escogido hacer las cosas de las cuales yo me creía capaz, iba por lo seguro.

Los de mi generación coincidirán conmigo en que la idea de deporte, hace no muchos años, estaba completamente centrada en objetivos de peso y la idea de comer sano era más que nada una mezcla entre la dieta de la sopa y el helado de vainilla light que sacó D’onofrio (¿qué pasó con ese helado?).

De la clase de baile de 45 minutos en el gimnasio a la maratón de Nueva York. Ese es el resumen más corto y claro que puedo hacer de mi vida deportiva. Si a estas alturas no me la hubiera creído, tendría que tratarme unos serios problemas de autoestima e introspección tremendos.

Todo es posible y lo es porque todos tenemos cuerpo, no digo piernas y brazos porque hasta ahí no va, digo cuerpo y el cuerpo quiere moverse. Más importante aún, todos tenemos una semilla de perseverancia y pasión que nos mueve, que nos comienza a hablar en voz baja, para después gritarnos. Esa voz que siempre nos pide un poco más. Para mí la tristeza absoluta es silenciar esa voz, es callar a nuestras ganas. Apagar nuestra luz.

Fui mute feliz en Café del Mar a los 20 años, sí que lo fui, bañada en cerveza a las 9 de la mañana; pero fui más feliz cuando superé un reto tras otro, viendo mi cuerpo cambiar, responder. Viéndome a mí misma hacer cosas que nunca creí posibles, esas que me repetía a mí misma mil veces que no eran para mí, que eran para los “atletas”.

Fui feliz parada en la partida de la Maratón de Nueva York y fui tan igual de feliz cuando me volví KO trainer.

El deporte es eso, la posibilidad de ver tus sueños hechos realidad. La sonrisa en tu cara cuando descubriste que sí podías, esa que te deja doliendo los cachetes.

La alegría de Ghila cuando se puedo colgar de una barra a sus casi 50 años y nuestros gritos y aplausos celebrando con ella.

La euforia de Carito al terminar un K090 a pesar de que quizás aún algunas veces, se ve como la persona que no entendía lo que era amar el deporte y luego se acuerda de lo que hoy es capaz de hacer. Se acuerda de todo lo que, con disciplina, ya consiguió.

Es Dante corriendo los últimos 15kms de la Maratón con calambres; somos Martina, Julieta y yo a su lado, acompañándolo hasta la meta.

Es Luciana levantando la pelota de vóley más lindo que nadie con su 1.60mts.

Es Karen terminando su primera Maratón luego de dos hijos.

Es mi abuelo, diciéndome que corro porque soy la única que salió a él.

Somos todos gritando, retándonos, compitiendo. Siendo lo que inevitablemente somos: atletas.