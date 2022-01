En latín significa literalmente ‘de los cuales’. Entró en el español, a principios del siglo XX, al parecer por intermedio del nombre de una institución inglesa llamada Justices of the Quorum, grupo de jueces de los cuales uno, específico, tenía que estar presente para que sesionara. Quórum es un sustantivo masculino. No tiene plural (el quórum, los quórum) y no admite adjetivos como suficiente, poco o mucho: hay quórum o no hay quórum (El Comercio, Lima, 22/6/2007).