Domingo, de patas; por Andrés Calderón

Cuando pasas tantos domingos en el estadio, es común que te vuelvas incondicional de algún jugador (además del equipo, obviamente). De niño, el mío era Waldir Sáenz. Mi fe en el goleador histórico –inmune a tiros desviados– se construyó en los aguardados campeonatos del 97 y 2001.

Empiezo con esta anécdota futbolera para preguntarme si acaso el ser premiados como la mejor hinchada del mundo no nos volvió demasiado fanáticos. Del fútbol, de la política, hasta de las recusaciones. De todo.

Hago esta reflexión a raíz de algunas reacciones por la salida del juez Carhuancho (sí, ya sé. ¿Qué tiene de malo identificarlo por su más conocido apellido materno?) del caso de Keiko Fujimori.

Podemos discutir si sus declaraciones (“esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público […] el partido político [Fuerza Popular] tenía presionado al fiscal de la Nación […] en buena cuenta lo estaba blindando”) calificaban o no como adelanto de opinión, pero la decisión de la sala Sahuanay de aceptar el pedido de recusación no es arbitraria. Entonces, ¿a qué viene tanta indignación y convocatoria a marchas en este caso concreto?

Si algo bueno se puede extraer del cambio del juez de investigación preparatoria es que la fiscalía ahora deberá convencer a otro magistrado no solo de que Keiko y compañía actuaron concertadamente para ocultar y “pitufear” el dinero que les entregó Odebrecht y que buscaron obstruir la justicia (hechos suficientemente acreditados, a mi parecer), sino también de que esas acciones constituyen un delito de lavado de activos. De que en Fuerza Popular conocían o podían presumir el origen ilícito de esos caudales. Una discusión fáctica y jurídica que viene postergándose demasiado.

Más bien, los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela deberían sacar algunos aprendizajes de lo sucedido con Carhuancho, para no incurrir en errores que puedan perjudicar su trabajo; por ejemplo, el de la sobreexposición.

Otro riesgo es el de la inefectividad. Los casos más avanzados son los de Humala-Heredia y Keiko, pero no necesariamente los más sólidos (por la hipótesis del lavado de activos) ni los más relevantes. El equipo especial Lava Jato debería poner más fichas en los casos de corrupción dura, en los que se podrá conocer, por fin, a todos los funcionarios y empresarios que fueron beneficiarios y cómplices de las coimas de Odebrecht.

Peligrosa también es la desmesura. Y aquí, el fiscal Pérez parece estar jugando al filo. Por ejemplo, más de un testimonio apunta a que los abogados de Keiko Fujimori cometieron sus propios ilícitos al inducir a falsos aportantes de Fuerza Popular a mentir. Pero, ¿no sería aconsejable que otro fiscal distinto a Pérez conduzca esa investigación? ¿No ayudaría eso a despejar las acusaciones de hostigamiento? ¿Por qué poner tantos huevos en una sola canasta?

Finalmente, está la percepción de parcialidad. Se acusa a los fiscales de actuar en pared con IDL-Reporteros. IDL-Reporteros –que como plataforma de investigación también hace escrutinio a jueces y fiscales– es parte del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que pidió a la CIDH medidas cautelares en beneficio de los fiscales Pérez y Vela en octubre, y trabajó acciones de amparo a favor de ellos en diciembre. Uno puede valorar la tarea de los fiscales, y el trabajo de investigación de Gorriti y compañía, pero el conflicto de intereses es evidente y la distancia necesaria.

Más allá de su sacrificada labor, les recomiendo a Rafael Vela y Domingo Pérez, de patas, advertir estos riesgos y corregir los errores. No nos pidan ser incondicionales, que no son jugadores de fútbol. Son funcionarios públicos, expuestos a críticas, aun cuando frente a la corrupción, todos juguemos para el mismo equipo.