¿Qué pueden hacer los gobiernos regionales y locales para combatir la extorsión?

AutoresGisella Aragón y José Luis Ruiz

La extorsión se ha convertido en un problema de seguridad, desarrollo económico y gobernanza territorial. Su expansión afecta actividades como el transporte, el comercio y la construcción; limita la vida cotidiana, debilita la confianza en las instituciones y abre espacios para el control criminal de sectores y territorios.

El documento analiza cómo los gobiernos regionales y locales pueden fortalecer su rol articulador, preventivo y operativo frente a este desafío, desde sus competencias y su cercanía con las dinámicas territoriales. A partir del análisis del caso peruano y de la revisión de experiencias de Italia, Medellín y México, identifica lecciones para orientar una respuesta basada en información territorial, articulación interinstitucional, protección a víctimas y denunciantes, y alianzas con actores económicos y comunitarios. Estas experiencias no se plantean como modelos para replicar, sino como referentes que requieren adaptación a las capacidades y condiciones de cada territorio.

Dirigido a candidaturas y equipos técnicos de las elecciones regionales y municipales de 2026, el documento ofrece lineamientos para incorporar la seguridad territorial como una prioridad de gestión en los planes de gobierno.