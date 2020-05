El Hospital de Emergencias COVID-19 de Ayacucho inició hoy sus operaciones y recibirá a pacientes diagnosticados con coronavirus. Este nosocomio se implementó en la sede del antiguo Hospital Regional y contará con 100 camas de hospitalización y 12 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sobre la puesta en funcionamiento del hospital, el gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, afirmó que desde ahora se reorientará la estrategia sanitaria contra el COVID-19 en esa región, atendiendo a las personas en un establecimiento de primer nivel y brindando medicación oportuna, de acuerdo al protocolo Minsa, a todo paciente que presente síntomas.

“Nuestro principal objetivo es salvar las vidas de nuestra población. Por ello se incidirá en el identificación y tratamiento de pacientes en el primer nivel de atención, se tendrá permanente vigilancia del personal de salud, el cual permitirá que no sea necesaria que el paciente llegue a un segundo nivel, es decir a una hospitalización o internamiento en UCI”, remarcó.

Rua Carbajal señaló, además, que las acciones implementadas hasta el día 59 de la emergencia sanitaria lograron mitigar el avance de la enfermedad en su región; sin embargo, consideró necesario reforzar las acciones que van a contribuir a evitar más contagios y ganar la batalla al COVID-19.

“Nuestras acciones han venido mitigando el avance de la pandemia, pero no es suficiente si no hay responsabilidad social. Hoy más que nunca nuestra región nos necesita unidos, juntos, autoridades y población. Pensemos en nuestra población, no es momento de buscar protagonismo político, es momento de sumar”, puntualizó.

El último sábado 16 de mayo, el Hospital de Emergencias COVID-19 finalizó la instalación de un planta de oxígeno, con capacidad de almacenamiento de 9 mil metros cúbicos de oxigeno, que permitirá atenciones oportunas a los pacientes.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

