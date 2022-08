El último miércoles, un sector de la dirigencia de Acción Popular decidió expulsar del partido a seis congresistas de la bancada sindicados por la colaboradora eficaz Karelim López como ‘Los Niños’. Se trata de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, incluidos en la carpeta del caso donde el presidente Pedro Castillo es señalado como cabeza de una presunta organización criminal que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, tres de los seis congresistas han rechazado esta expulsión por considerarla ilegal. El legislador Ilich López dijo a El Comercio que quienes “se tienen que retirar del partido” son las personas que han suscrito el “acuerdo ilegal y apócrifo”, pues han “usurpado funciones”. “Quien firma [la expulsión] es un usurpador desde mi punto de vista. Nadie lo ha reconocido, le hacen daño al partido con esas acciones”, añadió López.

El documento publicado este jueves por Acción Popular en sus redes sociales lleva la rúbrica de Edmundo del Águila Morote como secretario general nacional. Entre las razones para esta expulsión se detalla que, de acuerdo con las delaciones, “existe un grupo de congresistas de Acción Popular comprometidos con supuestos actos dolosos a través de un presunto intercambio de favores”.

Asimismo, indica que en diferentes votaciones del Congreso “se ha evidenciado que los mencionados congresistas han votado favoreciendo al gobierno de turno y en contradicción con la conocida línea política” de la agrupación. Por ello, que estas acciones constituyen en inconductas.

Según la publicación, la decisión de expulsar a los seis legisladores fue acordada en el plenario nacional extraordinario.

Última hora pic.twitter.com/7I6qlhmRfC — Acción Popular 🎯Noticias Comunicación, Actualidad (@AccionPopular) August 4, 2022

El motivo por el que los congresistas expulsados desconocen esta decisión se debe a que aún no se esclarece la conducción del partido.

El Comité Nacional Electoral de Acción Popular, presidido por Ricardo Zuñe, proclamó el 14 de junio a Julio Chávez y allegados a él como ganadores para asumir la dirigencia del partido.

Frente a ello, Doris Guerrero Guerrero, expresidenta del Comité Electoral, expresó a través de un comunicado emitido el 16 de junio, que este nuevo comité carecía de legitimidad “para desconocer los resultados de las elecciones internas acciopopulistas, desarrolladas el 31 de octubre de 2021, las mismas que otorgaron como ganador a Edmundo Del Águila Morote y su lista ejecutiva nacional”.

El 26 de julio, la dirigencia de Chávez proclamada como ganadora, solicitó al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su inscripción como Comité Ejecutivo Nacional.

#LOULTIMO: Comunicamos a nuestra militancia y publico en gral, que a través del Personero Legal inscrito de @AccionPopular, se ha solicitado al ROP del @JNE_Peru la inscripción del nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Adelante! pic.twitter.com/UOGedd6uvC — Julio Chávez (@jchavezchiong) July 27, 2022

Esta dirigencia había sido cuestionada porque dos de los congresistas investigados eran parte del mencionado Comité Ejecutivo Nacional: Elvis Vergara, quien asumiría la vicesecretaría general de organización; e Ilich López, en la secretaría de personeros y asuntos electorales.

Sin embargo, el pasado 27 de julio el plenario nacional ordinario aprobó la licencia de estos cargos, solicitada por ambos congresistas, durante el tiempo que se realicen las investigaciones en el Ministerio Público. Chávez juró el 17 de julio como secretario nacional de Acción Popular.

Compartimos con nuestra militancia y público en gral, el comunicado sobre los acuerdos tomados el día de #hoy por el CEN de @AccionPopular.

Convocar al Plenario Nac para restaurar nuestra organización y DISCIPLINA partidaria.

Adelante! pic.twitter.com/WRA6u8pTFH — Julio Chávez (@jchavezchiong) July 28, 2022

Este jueves, Ilich López comentó a este Diario que “de ninguna manera [me doy por expulsado]” ni dejará la bancada. “Soy militante de Acción Popular, miembro activo de la bancada y no tengo que estar expulsado. Cuál sería la causal”, añadió.

“Considero que no es justo y es un golpe bajo de personas que usurpan la titularidad de un partido con tradición. Es una persona que no tiene representación en el partido”, concluyó.

➡️ Tras el supuesto anuncio de nuestra "expulsión" de Acción Popular, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/3azNNj4R9y — Congresista Ilich López (@ilichlopez2022) August 4, 2022

En tanto, el congresista Elvis Vergara declaró a la prensa, en el mismo sentido que López, que el documento carecía de legalidad.

“Mientras no haya un documento que tenga peso legal no podemos opinar sobre eso, más parece un pasquín. Un documento con peso legal es el que emite una institución, persona, autoridad, reconocida como tal. Cualquier individuo que quiera irrogarse un cargo no puede emitir un documento que tenga peso legal”, consideró.

Asimismo, dijo que quien suscribe la expulsión “está usurpando funciones [del secretario general]” y que “el partido está en proceso de institucionalización y la bancada tiene que respetar ese proceso. Cuando termine, vamos a tener que coordinar las acciones”.

En sus redes sociales se pronunció el congresista Juan Carlos Mori, quien afirmó que el comunicado sobre su expulsión es “carente de legalidad” y solo busca “sorprender a la población”.

Comparto pronunciamiento a la militancia y opinión pública, sobre mi supuesta expulsión de #AccionPopular pic.twitter.com/0QMPDOr8bX — Juan Carlos Mori (@JuanCarlosMoriC) August 4, 2022