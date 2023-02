El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó este domingo que el Parlamento Nacional “ya ha tomado su decisión”, la cual es que no habrá adelanto de elecciones generales.

En declaraciones a RPP Noticias indicó que esa fue “la voluntad” del Congreso y que la convocatoria a comicios adelantados no traerá ninguna solución a la crisis política y social.

“No hay ninguna solución con el adelanto de elecciones y el Congreso ya ha tomado su decisión, no hay adelanto de elecciones. No es que no saben qué hacer. (Esa es) la voluntad del Congreso, no perdamos el tiempo en un tema que está cerrado”, expresó.

Asimismo, Montoya acusó al expresidente Pedro Castillo de la actual crisis por incentivar una “agenda violentista”, luego de su fallido golpe de Estado en diciembre pasado.

“Estamos en una crisis de violencia, una crisis de descontrol generada por Castillo cuando hizo el fallido autogolpe de Estado y luego llamó a sus amigos para que lo ayuden a levantarse contra el orden establecido”, manifestó.

“Impuso una agenda: renuncia de la presidenta, porque para él ha sido una traidora: cierre del Congreso porque lo quería vacar; referéndum; y Constituyente. Esas son las palabras que emplean permanentemente para calar en la población y decir que esa es la agenda política. Esa no es una agenda política, es una agenda violentista”, añadió.

El parlamentario de Renovación Popular insistió en que actualmente existe una “crisis de violencia” que tiene que solucionarse hoy día, y no dentro de un año cuando se lleven a cabo las elecciones, o dentro de 18 meses.

Montoya también acusó a partidos como Podemos Perú, con Digna Calle; el Partido Morado, con Susel Paredes; y Fuerza Popular de promover la realización de nuevos comicios por tener “intereses electorales”. También acotó que si la presidenta Dina Boluarte no puede solucionar el tema, debería renunciar.

“Para empezar, la solución no es adelanto de elecciones. La solución es tener la mano adecuada como gobernante actual y darle el espacio posible al Gobierno actual para que pueda desempeñarse de manera correcta y controle el ataque al Estado que se está haciendo en las calles”, subrayó.

“La solución no es adelanto de elecciones, es solucionar el tema ahora y para eso tiene que hacerlo el Gobierno, este o si la presidenta no puede, renuncie y se nombrará a otro. Es inmediato, no se pueden esperar seis meses o un año”, sentenció.

Declaraciones del congresista Jorge Montoya, (Video: RPP TV)