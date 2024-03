Vivimos en crisis perpetua, ¿no? Desde que tengo uso de razón, el Perú es un país inestable.

— ¿Qué piensas de la resolución que ordena la reposición en sus cargos en la Junta Nacional de Justicia a los jueces Inés Tello y Aldo Vásquez, pese a la decisión contraria del Parlamento?

Que la cavariada se ha vuelto a imponer como siempre y que esto demuestra, una vez más, que ellos son los que mandan. Que el Poder Judicial no puede estar por encima del Congreso que ha ejercido legítimamente sus prerrogativas y que Tello y Vásquez, en el fondo, lo que no quieren es dejar un sueldo de casi diez mil dólares mensuales. Son casi cien mil dólares de aquí al final de su mandato más mucho más poder. Son de vergüenza ajena.

— ¿Se equivocó la Junta Nacional de Justicia al cortarle la cabeza a Patricia Benavides?

No sé si se equivocó o no; pero, si se la cortó a ella, debió cortársela igual a los demás. ¿Vela? ¿Pérez? ¿Sánchez? ¿Zoraida? A igual razón, igual derecho. Si tú consideras que ella hizo mal, el otro también hizo lo mismo y se van todos. Si no de qué justicia estamos hablando. Benavides está quemada con las declaraciones de Villanueva, pero también los demás. El problema es el doble rasero caviar.

— Tenemos los relojes y las explicaciones extrañas de la presidenta...

No creo que este escándalo sea nuclear. La va a remecer y el ruido seguirá por días, pero no creo que se tumben al gobierno. Evidentemente es anormal que una señora que trabajaba en Reniec tenga un Rolex y dicen que son varios.

— Como tampoco ha sido normal la narración del reloj bamba que Hania Pérez de Cuéllar ha hecho para blindar a la presidenta.

Eso me parece esperpéntico. Si es que tú has sido presidente de Indecopi, se supone que persigues la piratería. Es como si un agente de la DEA te dice que consume drogas. Es un chiste de mal gusto, pero nada en el Perú tiene lógica, la verdad. ¿Por qué hacen esas tonterías? Empezando por Dina que sale con un Rolex.

— ¿Tuviste alguna mínima expectativa con Dina Boluarte?

Nunca tuve expectativas con ella. No tiene las capacidades para estar en el cargo ni nada por el estilo, pero sí creo que hubiera sido peor adelantar las elecciones. Hay unas reglas de juego ya establecidas y hay que seguirlas, así tengamos a Dina Boluarte en Palacio. A ella no la van a vacar porque el Rolex no es un motivo tan fuerte, pero no me cabe duda que no la dejarán en paz. El IDL y la izquierda la van a acosar hasta el fin de sus días con esto de lesa deshumanidad hasta que logren meterla presa. Si ella fuera caviar, ni se meterían con ella. Cuando eres de su grupito, no te siguen.

— ¿Las declaraciones de Villanueva han debilitado a los llamados caviares?

Les han quitado fuerza, pero ellos siguen en sus puestos, no ha pasado nada. Gente como Vela, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Pérez y la misma Benavides, todos los mencionados por Villanueva, no deberían estar ya en la fiscalía. No son sujetos de credibilidad, profesionalmente están incinerados. El actual fiscal de la Nación resultó una decepción, pensé que Villena iba a ser un líder, pero ha terminado siendo más de lo mismo.

— ¿Qué hacemos con el Ministerio Público?

No lo sé, ponernos a rezar. Sigue todo lentísimo. Todos los procesos toman años de años, no presentan bien sus expedientes. En el control de la acusación le rechazan los expedientes, una ineptitud tremenda.

— ¿También crees que ha existido una persecución política a través del aparato judicial?

Totalmente, el aparato judicial peruano se ha politizado. La fiscalía ha creado un delito que no es y Villanueva ha contado las coordinaciones con los fiscales y una ONG como IDL para dañar a sus enemigos políticos. Es un escándalo, pero no pasa nada.

— ¿Gorriti y los fiscales de Lavajato le hicieron un cerco a Alan García?

Christian Hudtwalcker tiene una tesis interesante. El fiscal Pérez obtiene información no traducida en Brasil y aparece dos días después traducida en IDL justo cuando llega García y, gracias a esa información, lo cogen a García. Usaron ante un juez una traducción no oficial y eso no se puede aceptar. Y está el otro tema, Gorriti tiene los contratos de Odebrecht con Romero Caro, Rafael Hidalgo y Fernando Rospigliosi de diez años atrás, tiene los tres a la vez cuando ellos critican el acuerdo que es un desastre. ¿Gorriti les saca el contrato? ¿De dónde aparecieron? ¿Del cielo? ¿El arcángel Gabriel se los da? Eso tenía que estar en los archivos de Odebrecht. No lo tenían los fiscales de Brasil. Por eso, hay grandes indicios de que Gorriti ha sido un titiritero. En su camino comenzó bien, pero su hambre de destruir lo que él consideraba el mal le hizo perder el destino y comenzó a manipular a la fiscalía y mira como ha acabado con los dichos de Villanueva. Se pervirtió y terminó jugando con los fiscales y eso es una gran lección para los periodistas. No puedes volverte fanático, porque cruzas líneas.

— El alcalde López Aliaga me ha dicho en una entrevista que no le permitirán tener éxito y que por eso habían sacado a Contreras y que Arista y otros exministros estaban sobredimensionando la emisión de bonos.

Espero que López Aliaga haga una buena gestión, pero sí me preocupa la emisión de bonos y el Ministerio de Economía también está preocupado. Se está emitiendo con mucho dinero, quiere emitir hasta cuatro mil millones y no sé si la municipalidad tiene respaldo por una emisión tan grande y el Ministerio de Economía tiene la misma preocupación. No sé si ya con la emisión que ha hecho ya basta. Números son números y cuidado con la deuda que no es caviar, ni de derecha, es la deuda.

— Los dos grandes problemas que atacan directamente a la inversión tienen que ver con la corrupción y con la inseguridad.

La delincuencia afecta la confianza y la gestión; pero también es el colmo que cada año quede un montón de dinero sin ejecutar. Cuando yo era chico, el problema era que el Perú no tenía dinero. Ahora hay recursos, pero no sabemos ejecutar. Es el colmo que no pueda hacerse un aeropuerto, que se tengan que poner puentes y provisionales. La inoperancia es impresionante.

— ¿Dina podrá resolver este entrampamiento?

No, es una persona muy inepta y no la veo ejecutando obra pública. Boluarte no es Churchill.

— ¿No sería mejor entonces terminar ya este mandato?

No, sería peor. Acuérdate que el último año de todo gobierno es electoral. Nos queda un año.

— Pero mientras tanto el crimen organizado sigue creciendo.

El tema de la seguridad pública sí es tremendo. El Estado debe garantizar paz. Ya no te pido infraestructura, te pido paz. ¿Cómo nace el Estado? Simplemente para poner orden. Para que la gente no se mate entre ella. Ni eso te puede dar el Estado Peruano.

— ¿Vivimos en una republiqueta?

Toda la vida hemos vivido en una republiqueta. ¿Cuándo ha sido una república? Siempre hemos sido una catástrofe. Yo siempre he dicho que la independencia fue prematura, no estábamos listos. El siglo diecinueve es para llorar. Un poco Castilla y por ahí Cáceres que tuvo que arreglar la situación después de la guerra. En los años recientes el segundo gobierno de García picó de tacaño, tuvo mucho dinero para hacer mucha obra y no las hizo. Él debió hacer mucho más reformas. Había dinero, pero también miedo. No sé por qué García ahorró tanto.

— ¿Porque no quería que lo criticarán como en su primer gobierno?

Me imagino que se quedó traumado. Luego viene Humala y hace Talara que es imperdonable. Y hoy otra vez los Panamericanos que es un disparate económico; un país que tiene gente con 70% de anemia en Puno, no tiene lógica. Igual ocurrió con la Interoceánicas también es responsabilidad. Se ha gastado un montón de dinero y ¿con qué nos conectaron? ¿Con el poto de Brasil? La hicieron para que haya dineros ilegales, nada más. Costó cuatro o cinco veces más. Ahora nos salen con la Carretera Central que va a costar un dineral. No puede ser que a Repsol haya costado setecientos millones de dólares y en Petro-Perú se han gastado seis mil millones de dólares. Es para llorar.

— ¿A quién estás esperando? ¿A un Bukele? ¿O ya no tenemos salvación?

Yo ya no espero a nadie. Estoy entrando a la tercera edad. Había una frase muy buena de mi viejo, que yo siempre la uso: ya no quiero ser feliz, lo único que quiero es que no me jodan.