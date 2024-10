La presidenta Dina Boluarte pidió a los peruanos que no le sigan el juego a quienes aseguró quieren “sembrar el caos”, luego de dos días de un paro de transportes que también trajo consigo movilizaciones contra el Congreso y el Gobierno por la crisis de inseguridad ciudadana.

“Necesitamos tu apoyo. Denunciemos la delincuencia, no le hagamos el juego a quienes quieren sembrar el caos. Somos un país maravilloso y tenemos que seguir adelante. Colaboremos todos con las autoridades. No más violencia, no más miedo. Los criminales tras las rejas, los peruanos de bien somos más y los venceremos”, expresó.

Este sábado 12 de octubre, luego de dos días de jornadas de protestas y un paro de transportes que se sintió en Lima y el Callao, la mandataria exhortó a la unidad.

“Sigamos construyendo unidos el Perú del presente, el Perú que empezó en cada uno de nuestros sueños de infancia y que hoy trabajamos sin cesar para hacerlo realidad”, dijo para luego agregar: “Es momento de dejar atrás las diferencias y unirnos en un solo objetivo: proteger a nuestros ciudadanos y erradicar la delincuencia”.

En esa línea, Dina Boluarte resaltó la labor de la policía y los militares.

“Más allá de las críticas, nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando, más allá del desamparo legal en el que se les ha dejado hace mucho, siguen en pie protegiendo a cada uno de los millones de peruanos. Nuestro gobierno no va a dejarlos solos. No más injusticia para ellos que salen y arriesgan sus vidas enfrentando la delincuencia, luchando contra el terrorismo y cuando ocurre cualquier desgracia, están en la primera línea atendiendo al Perú”, aseguró la presidenta.

Dina Boluarte agradece a Ollanta Humala por Beca 18





Boluarte dio este discurso en la ceremonia de lanzamiento de la convocatoria del programa Beca 18 en el Coliseo Eduardo Dibós, del cual dijo que ha beneficiado a 96 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad, por lo que procedió a agradecer al expresidente Ollanta Humala.

“Sin mezquindades políticas hay que reconocer lo bueno, hay que criticar lo malo y hay que mejorar lo bueno. Por ello, quiero saludar, un saludo desde acá al expresidente Ollanta Humala que fue el promotor en su gobierno de la Beca 18″, expresó.

La presidenta aseguró que debe reconocer la labor de sus antecesores que hicieron cosas buenas para el país “Pero también criticar a los que han hechos las cosas malas”.