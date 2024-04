El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió las modificaciones de la ley orgánica de su institución que están en proceso de ser aprobadas por el Congreso de la República y que le permiten designar como personal de confianza a los defensores adjuntos.

Al ser consultado por la prensa sobre el texto sustitutorio aprobado en primera votación por el pleno este jueves 4 de abril, Gutiérrez aseguró que se trata de una “narrativa perversa y falsa”.

“Todo lo que digan, no lo crean. Es perverso, es falso. ¿Qué propósito tiene? Mentir o engañar”, aseguró sobre el documento que deberá ser sometido a una segunda votación antes de que sea enviado al Ejecutivo para su promulgación.

Defensor Pueblo habla sobre carrera magisterial

Con relación al cambio que se está planteando para que el defensor del Pueblo pueda elegir o remover a sus adjuntos como si fuera personal de confianza en lugar de a través de concursos públicos, el excongresista elegido como titular de la Defensoría por este Parlamento dijo que se trata de un “sinceramiento”.

“La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo tiene 30 años. Después se sacó la ley de modernización del estado, la Ley Servir y la ley orgánica del Poder Ejecutivo y otras leyes que todas han sido concurrentes en señalar que los órganos de línea son de confianza y en la Defensoría, siguiendo esa línea en todo ese tiempo, los ha nombrado como de confianza. Pero ¿qué dice la ley? Que tiene que ser por concurso. Entonces, vamos a sincerar”, aseguró.

“Si vamos a castigar al que quiere sincerar, entonces estamos mal”, agregó para justificar los cambios.

También aseguró que la ley actual ya permite que el actual defensor del Pueblo permanezca en el cargo a pesar de que venció su mandato hasta que sea elegido su sucesor.

“A veces enerva los ánimos cuando hay narrativas perversas, sucias que solamente manchan la institución. Una institución que nunca tuvo adjuntos nombrados, que los tuvo al inicio y después dijeron que no era lo correcto, y eso he heredado [...] Estamos sincerando, y ¿eso estamos cuestionando? Yo no lo llamaría lo más correcto”, concluyó.