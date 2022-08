El presidente de la República, Pedro Castillo, insistió en que se siguen creando historias respecto a presuntos actos de corrupción que involucran a él y su gestión, y remarcó que “ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada”.

“Ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el gobierno. Ratifico que no le he quitado ni un sol al país”, expresó en Twitter, donde se refirió a las reuniones que viene sosteniendo con organizaciones sociales.

“Piensan que creamos portátiles y no es así, es el sentir natural del pueblo ante tanta amenaza, tanta injusticia, tanta desigualdad. Hoy quieren hacer creer al país que este gobierno ha sido como los anteriores, manchados con la corrupción, pero eso es falso”, acotó.

“Soy respetuoso de la institucionalidad, de la gobernabilidad, pero es necesario que los poderes del Estado miremos al país en una sola línea. Pongámonos de acuerdo”, agregó en la red social.

Cabe indicar que este martes el mandatario sostuvo una reunión con más de 300 dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao en Palacio de Gobierno.

En la cita en el Patio de Honor de la sede del Poder Ejecutivo también participaron colectivos, gremios de salud y de trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal y asociaciones de asentamientos humanos.