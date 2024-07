El empresario Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y uno de los procesados por el caso Cocteles junto a Keiko Fujimori, puntualizó que la acusación fiscal en su contra es “descabellada” y “no se sustenta en ni una sola prueba”.

En una carta abierta, Briceño negó tener algún vínculo o haber buscado favorecer a la campaña presidencial fujimorista en el 2011, tal y como indica la fiscalía en su acusación penal.

“(La acusación fiscal) Ha sido rebatida con testimonios, documentos y hechos concretos. Nunca he tenido vínculos políticos con Keiko Fujimori ni con ningún partido político. Jamás apoyé su campaña ni doné un sol para la misma”, remarcó.

“Estuve sentado con otros 42 acusados, a quienes prácticamente no conozco, con los que no he tenido ningún vínculo empresarial, ni político, incluida a la señora Fujimori, pero con los que supuestamente conformo una red de captación y lavado de dinero”, subrayó.

Dijo que confía en que se hará justicia y que será retirado “de un caso con el que no tengo absolutamente nada que ver”.

Indicó que durante su gestión como presidente de Confiep, entre marzo de 2009 y febrero de 2011, su “compromiso fue siempre promover los valores de la economía de mercado y la iniciativa privada, sin distinción política”.

Añadió que la “Campaña Integral de Comunicación para promover la economía de mercado e inversión privada” buscaba fortalecer el modelo económico “sin involucrar temas políticos ni electorales”.

Esa promoción -insistió Briceño- inició en el 2009 antes de las elecciones y “jamás tuvo fines políticos”.

El 1 de julio, se declaró como instalado el juicio oral contra Keiko Fujimori y los otros investigados por el caso Cocteles a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien ha pedido contra la excandidata presidencial 30 años y 10 meses de prisión.