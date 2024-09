Los restos del expresidente Alberto Fujimori, quien murió el miércoles a los 86 años, serán sepultados este sábado alrededor de la 1:00 pm en el cementerio Campo Fe de Huachipa, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Antes del entierro, se realizará una misa de cuerpo presente a las 10 am en la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), en San Borja.

LEE TAMBIÉN | Abogado de Alberto Fujimori pide archivar su proceso por el Caso Pativilca tras fallecimiento

Fujimori, a quien el Gobierno ha otorgado las honras fúnebres que corresponden a un presidente en ejercicio, es velado desde el jueves en la sala Nasca de este ministerio, como parte de las actividades que se han dispuesto en su honor. Su féretro permanecerá ahí hasta al medio día y luego será trasladado al camposanto para su sepelio.

No obstante, fuentes de Poder Ejecutivo indicaron a El Comercio que primero será transportado a Palacio de Gobierno para un breve homenaje. En tanto, el partido fujimorista prefirió no dar detalles al respecto.

Segundo día de exequias

Este viernes, en el segundo día de las exequias del exgobernante, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su hermana Sachi- quien llegó recientemente del extranjero-, recibieron las condolencias de una delegación del Partido Popular Cristiano (PPC), conformada por Carlos Neuhaus, presidente de la agrupación; Javier Bedoya, secretario general; y el excongresista Juan Carlos Eguren.

(GEC)

Además, se presentaron en el velorio, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el exministro Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien fue canciller durante el gobierno de Pedro Castillo; y Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol .

A la sede del Mincul también llegaron diversas figuras del fujimorismo como los excongresistas Martha Chávez, Cecilia Chacón, Carlos Tubino y el exministro Jaime Yoshiyama. A ellos se suman, Luis Galarreta, secretario general del partido, y Miguel Torres, portavoz de la agrupación.

LEE TAMBIÉN | Allanan vivienda y oficina de congresista sindicada como líder de presunta red criminal

Desde tempranas horas se pudo observar el arribo de diversos parlamentarios. Antes del medio día llegaron Alejandro Aguinaga, Auristela Obando, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Fernando Rospigliosi y Arturo Alegría.

Este último detalló que se permitirá el acceso del público y la prensa tanto a la misa como al entierro del exjefe de Estado. Subrayó que esa había sido la voluntad de su líder histórico.

Kenji Fujimori acudió al velorio por la tarde y tuvo un breve reencuentro con los exparlamentarios Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, Sonia Echevarría y Estelita Bustos. En el 2018, tras ser expulsados de la entonces bancada de Fuerza Popular, ellos se autodenominaron “los Avengers”.

El único hijo del exmandatario que no ha podido llegar a los funerales ha sido Hiro, quien radica en Japón.

Horas más tarde, llegó el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

(GEC)

(GEC)

En paralelo, cientos de ciudadanos formaron una larga cola que bordeaba el frontis del Mincul para ingresar al velorio. Varios de ellos portaban retratos de Fujimori y flores blancas. Una vez adentro, colocaban las flores en el féretro del expresidente y expresaban palabras de aliento y cariño a la lideresa de Fuerza Popular. “¡Alberto Fujimori, presente!”, también se escuchó arengar a los simpatizantes. La congresista Martha Moyano se acercó a saludarlos.

(GEC)

(GEC)

Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y el 2000 y había dejado el penal de Barbadillo en diciembre del año pasado, murió el miércoles luego de una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue comunicada por su hija mayor y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

(GEC)

Además… Pésame A través de Facebook, el expresidente Alejandro Toledo, quien cumple prisión preventiva en Barbadillo, envió sus condolencias a la familia de Fujimori.

"Permítanme a nivel estrictamente humano, expresarle mi solidaridad, resignación y paz por la pérdida de su padre Alberto Fujimori F.", dice la publicación.

LEE TAMBIÉN | Fujimori y el anhelo de reconciliación, la columna de Diana Seminario

Del Castillo propone diálogo para la reconciliación del país

El exministro aprista Jorge del Castillo señaló que espera que la muerte del expresidente Alberto Fujimori abra el camino a un diálogo entre distintos sectores con miras a la reconciliación del país.

“Creo que se dan las circunstancias, tras las muerte del ingeniero Alberto Fujimori, de abrir una posibilidad de entendimiento, que no es una alianza política, que no es buscar un candidato , sino es cómo reconciliamos a la Nación peruana”, aseguró.

En esa línea aseguró que, por iniciativa propia, ha convocado a diversas personalidades para sostener diálogos, entre ellos el fujimorista Luis Galarreta, quien aceptó reunirse con él.

“Para empezar, creo que el mismo partido Fuerza Popular es quizá muy importante. Lucho Galarreta, que es su secretario general, ha aceptado ir a una reunión y de los otros partidos, ya han respondido algunos. Vamos a seguir en esta convocatoria amistosa, vamos a decir no oficial, no compromete a instituciones necesariamente. Es un punto de inicio, vamos a ver en qué acaba”, aseguró al recordar que él no habla en representación del Partido Aprista.

Otra agrupación que aceptó sostener una conversación es el PPC, a través de su presidente Carlos Neuhaus. Así lo confirmó a El Comercio Javier Bedoya, secretario general del partido.

También se muestran abiertos a dialogar Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso.

“Sí [nos sumaremos]”, respondió Fabiola Morales, secretaria general de Renovación Popular.

“Avanza País es el partido de integración social y siempre estaremos convencidos que el diálogo democrático es lo mejor para el Perú”, dijo, a su turno, Luis Flores, secretario general de la agrupación del tren.

Mario Fernández, secretario general de Somos Perú, indicó que, aunque no les ha llegado una convocatoria aún, el partido “sí participaría” de una conversación.

Por su parte, Luis Valdez, de APP, dijo que su partido “cree en la unidad de todos los peruanos, como la única forma de conseguir el desarrollo y el bienestar de todos”. En esa línea, señaló que como organización democrática están “siempre dispuestos a escuchar, dialogar y trabajar”, pero sin que exista un “interés subalterno que intente aprovechar coyunturas para fines particulares o perversos”.

En tanto, el perulibrista Yuri Castro comentó que ve complicada la posibilidad de reunirse.