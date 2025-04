La Viniteca

Todo empezó como una prueba: un solo pallet de vinos importados que se vendió más rápido de lo que imaginaron. Así nació La Viniteca en 2009, impulsada por el boom gastronómico limeño y por un sueño claro: traer vinos buenos a precios justos. Tres años después ya tenían tienda física y hoy no solo ofrecen más de 350 etiquetas de diferentes rincones del mundo, sino también una selección gourmet que va desde pastas y salsas italianas hasta productos con tartufo y aceites de oliva, ideales para una buena comida.

Aquí hay de todo: blancos como Verdecca y Zibibbo, tintos como Primitivo y Sangiovese, espumantes, frizzantes y más. Tienen bodegas top como Caparzo, Lavaque y Cuvelier de los Andes, pero lo que realmente enamora es el enfoque: profesional, sí, pero siempre cercano y con una atención que te hace volver. Para ellos, el vino no es solo un buen negocio: es cultura, tradición y la mejor compañía para cualquier plato bien hecho. ¿Un vino que resalte tu cena o el alma de una reunión? En La Viniteca siempre hay algo para brindar.

Datos: La Viniteca se encuentra en Enrique Palacios 725, Miraflores. Atienden de lunes a sábado, de 9:30 a.m. a 7 p.m. Realizan delivery. Puede conocer más en el Instagram @laviniteca.pe o en su página web.

Panuts

Lo que empezó como una casualidad terminó siendo una gran pasión. Así nació Panuts, un espacio creado para quienes quieren mucho más que simplemente comprar una botella. Aquí se conversa sobre el vino, se comparten novedades y se descubren —en calma— las filosofías que transmiten las bodegas y las familias que están detrás de cada etiqueta. Todo en un ambiente relajado, pensado para winelovers curiosos y sin apuros.

Con una selección que va desde vinos accesibles hasta botellas más complejas, de distintos estilos y rincones del mundo, Panuts ofrece opciones para cada ocasión y cada gusto. Pero lo que realmente marca la diferencia es la asesoría: siempre hay alguien listo para ayudarte a encontrar ese vino perfecto según lo que te provoca. Y si prefieres comprar desde casa, su tienda online es rápida, fácil de usar y tiene todo lo necesario para seguir explorando este delicioso universo sin moverte del sillón.

Datos: Panuts cuenta con un local (La Panuteca) en calle Narciso de la COlina 320, Miraflores. Atienden de lunes a viernes, de 10 a.m. a 8 p.m. y sábados, hasta la 1 p.m. Puede descubrir más en la página web o en el perfil de Instagram (@panuts_oficial).

Wine Concierge

Si te pasa que entras a una tienda de vinos y no sabes por dónde empezar, Wine Concierge es el lugar que estabas buscando. Abrieron sus puertas en agosto del 2024, pero este proyecto se venía cocinando a fuego lento desde hace más de dos años con una idea muy clara: ofrecer una experiencia distinta. Aquí no solo compras una botella —te acompaña un sommelier que te guía, te escucha y te ayuda a descubrir etiquetas que quizás no conocías.

Detrás del proyecto está la importadora GW Yichang, conocida por manejar algunas de las bodegas más reconocidas del mundo como El Enemigo, Catena Zapata, Concha y Toro, Viña Cobos, Laurent Perrier y más. Pero eso no es todo: también tienen alianzas con importadoras más pequeñas que traen opciones exclusivas para paladares curiosos. Así que si buscas sorprender (o sorprenderte), este es el “point” ideal para explorar, preguntar y llevarte un buen vino bajo el brazo.

Datos: Wine Concierge cuenta con un espacio en Av. Santa Cruz 884, Miraflores. Atienden de lunes a sábado, de 10 a.m. a 9 p.m. Puede descubrir más en el Instagram @wineconcierge.pe sobre la propuesta.

La Mancha

En el corazón de Miraflores, La Mancha se presenta como una ‘vino-jamoteca’ que invita a disfrutar sin prisas. Este espacio nace con la idea de ofrecer más que una simple compra: aquí se trata de compartir, conversar y dejarse llevar por la experiencia que brindan una buena copa de vino y un jamón ibérico de calidad. Con alrededor de 350 etiquetas cuidadosamente seleccionadas por su fundador, José Cuenco, La Mancha es el lugar perfecto para quienes buscan explorar sabores y tradiciones de diversas partes del mundo.

La propuesta es sencilla pero efectiva: eliges una botella que te llame la atención, la descorchas y la acompañas con una selección de jamones y tapas que realzan cada sorbo. Además, el ambiente relajado y la atención de calidad hacen que cada visita se sienta como una reunión entre amigos.

Datos: La Mancha se encuentra en el Strip Mall Santa Cruz, ubicado en Av. Santa Cruz, Miraflores. Atienden de martes a sábado, desde las 11 a.m. Puede conocer más sobre la propuesta en el perfil de Instagram @lamanchavinojamoteca o en su página web.

Consejos al comprar vinos: los sommeliers nos explican

Elegir un vino puede sentirse como adentrarse en un bosque sin mapa: cientos de botellas, etiquetas vistozas, precios que no siempre tienen lógica y descripciones que más parecen poemas. Pero, hay claves simples para navegar este mundo y disfrutarlo sin complicaciones. Presentamos algunos consejos de la mano de sommeliers y especialistas de las tiendas incluidas en esta nota:

1. No asumas que más caro es mejor

“Muchos vinos carísimos cargan precio por el diseño, la etiqueta o el marketing”, advierte Marisol Oliva, de Panuts. El placer no siempre cuesta una fortuna. Un vino de 50 soles bien hecho puede ser una joya. La clave: pide recomendaciones que prioricen la relación precio-calidad, no solo marcas reconocidas.

2. Piensa en la comida… y más allá del color

Ese viejo mantra de “vino blanco con pescado y vino tinto con carne” ya no es una regla. “Es más útil pensar en textura, acidez y sabor que en color”, sugiere Oliva. Un ceviche puede ir perfecto con un tinto ligero y ácido, pero una carne jugosa también puede quedar bien con un blanco con crianza. La invitación es a experimentar y sacar tus propias conclusiones.

No asumas que cierto color de vino debe ir con cierta comida, ¡experimenta! / Foto de Maksym Kaharlytskyi en Unsplash

3. Conoce tus propios gustos

Un vino puede tener 95 puntos Parker y aún así no gustarte. “El gusto es personal y evoluciona con el tiempo”, dice Oliva. Un tip útil es llevar un registro (ya sea en una libreta o apps como Vivino) de los vinos que te gustan, anotando qué tienen en común. Así construyes tu propio mapa del placer.

4. ¿Para qué momento del día es?

No es lo mismo una botella para una cena elegante que para un día de piscina. “Pensar en el momento y la energía que buscas es clave”, recomienda el equipo de Wine Concierge. También importa el tipo de comida: ¿será algo fresco y herbal? ¿O graso y especiado? ¿Prefieres blancos frutales o más secos? ¿Tintos jóvenes o con paso por barrica? Todo eso es impotante a considerar y hace la experiencia más coherente.

5. Origen, variedad y cosecha: pistas de personalidad

Angello Cortez, de La Viniteca, lo explica claro: “El origen y la variedad de uva influyen mucho en el sabor. Conocer tus preferencias te ayudará a elegir mejor”. Por ejemplo, un Malbec argentino no se siente igual que uno francés. Además, el año de cosecha importa: hay vinos pensados para tomarse jóvenes y otros que ganan con el tiempo. Saber eso puede evitarte una decepción.