La parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón remarcó que Fuerza Popular no recibió ningún aporte para sus campañas por parte de la constructora brasileña Odebrecht y aseguró que, desde su agrupación, no tienen “temor” sobre lo que pueda declarar Jorge Barata, ex representante de la compañía en Perú, a la fiscalía.

Es necesario precisar que, de acuerdo a la traducción oficial de la declaración que brindó Marcelo Odebrecht en Curitiba, Brasil, el ex directivo ratificó la entrega de aportes a las campañas de los principales candidatos presidenciales y partidos políticos del país.

Sin embargo, Odebrecht dejó en manos de los ex ejecutivos de su empresa Jorge Barata, Ricardo Boleira y Luiz Mameri los detalles de cómo se realizaron estas negociaciones.

“Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, a quien compitió con Alan García, a quien compitió con Toledo”, dijo Marcelo Odebrecht.

En ese contexto, Cecilia Chacón indicó que estas declaraciones se dieron debido a "la insistencia de los fiscales", "que parece que olvidaban que iban por otros temas".

“No tenemos temor de lo que va a decir el señor Barata. Queda demostrado que existe por parte de algunos medios la intencionalidad de tratar de incluir a Fuerza Popular en los aportes del señor Marcelo Odebrecht, lo que ha quedado totalmente desmentido”, afirmó Cecilia Chacón a la prensa.

Como se informó, a raíz de estas declaraciones a los fiscales peruanos por parte de Marcelo Odebrecht, el Ministerio Público ya viene en conversaciones con las autoridades de Brasil para interrogar a Jorge Barata, lo que se prevé para el mes de febrero.

En esa línea, Cecilia Chacón consideró que, si bien desde la constructora brasileña "han tratado de influir en política y en todos los candidatos, Fuerza Popular demuestra que no tuvo ningún aporte de Odebrecht".

"Queda claro que Fuerza Popular no tiene nada que ver con Odebrecht, lo que pasa es que luego le insisten [los fiscales], le repreguntan, le insisten y dice que cualquier cosa que le pregunten a Barata", subrayó Chacón.

