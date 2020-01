La Comisión Especial para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió esta tarde retirar al abogado Marco Tulio Falconí de dicho colegiado. Su juramentación había sido suspendida tras cuestionamientos en su contra.

Como se recuerda, los integrantes de la comisión decidieron reevaluar su designación luego que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), concluyó que no le correspondía una bonificación del 10% sobre su puntaje en la fase de entrevista personal por haber realizado el servicio miliar.

Descargos de Marco Tulio Falconí

Según Servir, Falconí no realizó el servicio militar “acuartelado” requisito fundamental para obtener el beneficio en sus calificaciones; sino que se licenció de un colegio militar.

Junto a ello, también se cuestionó sus vínculos con el ex juez supremo César Hinostroza, y otros personajes implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Si bien Falconí Picardo se presentó ante la comisión especial para aclarar los cuestionamientos, también lo hizo por escrito.

El Comercio accedió al documento de 64 páginas, Falconí Picardo sostiene desde que la Comisión Especial hizo pública las calificaciones y cuadros de méritos, ya es miembro titular de la JNJ.

Además, remarca que Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no contempla ningún proceso de rescisión de oficio, como el que pretende crear la comisión especial.

Por tanto, indicó que la suspensión de la juramentación es “discriminatoria” pues hay un trato diferenciado no motivado, situación que deviene por consecuente, en inconstitucional.

“La publicación de las resoluciones en el diario oficial El Peruano no es requisito necesario para mi nombramiento por cuanto la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no lo exige. Las resoluciones de nombramiento son declarativas. A pesar de lo anterior, estos dos hechos -la suspensión de la juramentación y la no publicación de la resolución- son discriminatorio”, se lee en el documento.

De otro lado, sostiene que informe emitido por Servir “no es vinculante” puesto que no ha sido acordado por el Consejo Directivo de dicha entidad; y que la interpretación respecto a su condición de licenciado no le quita el derecho del beneficio.

“Es preciso aclarar que la ficha de Inscripción al Concurso Público de Mérito, que es pública, aparece un rubro para declarar si uno es licenciado de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, por cuanto soy licenciado con el grado de Sargento Segundo -Arma de infantería-, marqué que sí y adjunté el certificado de instrucción que acredita ello. Nótese que no se me preguntó en el marco de qué norma obtuve el licenciamiento”, explica.

La sesión se desarrolla con la presencia de todos sus integrantes en la sede de la Contraloría General de la República.