Los congresistas Daniel Olivares y Mónica Saavedra plantearon al primer ministro Walter Martos que este jueves 20 se realice la primera reunión de la mesa de trabajo a fin de abordar una estrategia de comunicación frente al coronavirus. Este grupo, que estaría estaría integrado por representantes del Ejecutivo, legisladores y expertos de la sociedad civil y el sector empresarial, buscaría reforzar e implementar una campaña nacional contra la pandemia.

“Teniendo en cuenta la urgencia que amerita un espacio como el acordado, proponemos que se realice la primera sesión de la mesa de trabajo el día jueves 20 a las 3 de la tarde. El objetivo será definir la línea estratégica y elaborar un plan de trabajo” , indicaron en la carta, a la que El Comercio tuvo acceso, y que está firmada por Daniel Olivares (Partido Morado) y Mónica Saavedra (Acción Popular).

Señalaron, además, que participarán los congresistas firmantes de la primera comunicación y los responsables de la coordinación, por parte del Congreso, serán justamente Daniel Olivares y Mónica Saavedra.

En su oficio, los congresistas plantean las instituciones que deberían participar en la mesa de trabajo.

El lunes se conoció que los congresistas Mónica Saavedra (Acción Popular), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Diethell Columbus (Fuerza Popular), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), María Teresa Cabrera (Podemos Perú), Jim Ali Mamani (Unión por el Perú), María Cristina Retamozo (Frepap), Arlette Contreras (no agrupada), Gino Costa y Daniel Olivares (ambos del Partido Morado) le enviaron una carta a Martos, planteando la formación de una mesa técnica.

Diez congresistas de ocho bancadas firman la carta a Walter Martos.

Diez congresistas, de todos los partidos, enviamos una carta al Presidente del Consejo de Ministros @WalterMartosR para trabajar juntos, @pcmperu y @congresoperu en una campaña masiva, legible e intensa de Comunicación Social para luchar contra la pandemia. #ComunicaciónVSCovid pic.twitter.com/gRpVzrXEhW — Mónica Saavedra (@MonicaPeruAP) August 17, 2020

En el oficio, los congresistas señalaron que “lamentablemente” ven que no hay una comunicación articulada desde el Ejecutivo. “Cada ministro trabaja los mensajes de manera independiente, los mensajes no son diferencias para todos los públicos relevantes y los medios elegidos hacen que no todos los peruanos puedan acceder a dichos mensajes”, manifestaron los firmantes.

