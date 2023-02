El último intento para el adelanto de elecciones generales fracasó el pasado viernes en la Comisión de Constitución del Congreso. En este grupo de trabajo decidieron postergar el debate del planteamiento hasta el periodo anual de sesiones, que empezará el 27 de julio.

A esta situación se suma la reciente renuncia de la congresista Digna Calle (Podemos Perú) a la Mesa Directiva del Parlamento. Esta dimisión fue anunciada por el congresista José Luna Gálvez, presidente del referido partido político debido a que no aprobó el adelanto de alecciones. Asimismo, solicitaron las “inmediata” recomposición de la Mesa Directiva, presidida por el legislador José Williams (Avanza País).

Desde el Congreso algunas bancadas del bloque de derecha y de centro plantean que se pueda llegar a un consenso para el adelanto de elecciones al 2024. Sin embargo, no consideran que las salidas a la crisis estén en una renuncia de la presidenta Boluarte o en la recomposición de la Mesa Directiva.

Ni cambio de la Mesa Directiva ni renuncia de la presidenta

El congresista César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte como salida a la crisis será una decisión particular de la jefa de Estado, sin embargo acotó que como bloque no están de acuerdo con este escenario. Asimismo, indicó que se debe insistir en llegar a un consenso para el adelanto de elecciones.

“No estamos en la línea de apoyar la desestabilización del país pidiendo renuncias. Queremos que se llegue a un consenso y que se vaya al adelanto [de elecciones] en un plazo razonable. Se tiene que seguir buscando el diálogo”, respondió Revilla.

El congresista insistió en que se tiene que seguir buscando un acuerdo con las bancadas. Agregó que una recomposición de la Mesa Directiva tampoco es una salida a la crisis.

En tanto, el congresista Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP) coincidió con Revilla respecto a que una eventual renuncia de Boluarte es una decisión fuera del alcance de los parlamentarios. Pero no cree que esta eventual decisión solucione la situación actual.

“Si tuviera la seguridad de que su salida soluciona los problemas, lo plantearíamos. Pero al contrario, sería un elemento de mayor anarquía, de mayor inestabilidad a la que tenemos. No creo que sea prudente una renuncia”, indicó a este Diario.

Salhuana también enfatizó que no es “serio” solicitar una recomposición de la Mesa Directiva del Congreso. “Ahora quienes piden la renuncia también piden el cambio de la Mesa Directiva y si Williams no es cambiado, ¿continuarán en las calles? No es serio. No sé cómo el cambio de la Mesa Directiva podría solucionar, no entiendo por qué habría que cambiarla”, concluyó.

Por su parte, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo a El Comercio que “lo del adelanto ha sido cerrado” por el Congreso con la última decisión del pasado viernes. Consideró que la solución a la crisis “no está en el adelanto [de las elecciones], sino en el Ejecutivo”.

En ese sentido, que se requiere estabilidad y apoyo al gobierno. “La solución de la crisis está en manos del Ejecutivo. Debe mantenerse ahí”.

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso y también integrante de Renovación Popular, señaló a este Diario que ha sido partidario de un adelanto a elecciones al 2024 porque “hacerlo antes es una enorme irresponsabilidad”. “Me reafirmo en que la crisis se soluciona con gestión. Si Boluarte tiene capacidad de gobernar tiene que hacerlo correctamente, poniendo los puntos sobre las íes. Tiene que recobrar le principio de autoridad y liberar las vías.[...] Yo considero que si la presidenta tiene el deseo y convicción de gobernar debe seguir adelante, pero si no se siente en la capacidad debería dar un paso al costado, de esa forma se reactiva adelanto de elecciones”, manifestó Muñante.

Finalmente, el congresista José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, comentó que una vía para solucionar la crisis está en plantear una mesa de trabajo con el Ejecutivo. Además, rechazó que la salida esté en la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia.

“Boluarte no debería renunciar al cargo por ahora. Sobre el adelanto de elecciones, el 2024 se debió haber mantenido, fue un plazo técnico de acuerdo a lo plateado por el JNE. Debería buscarse consenso, pero respetando la fecha del 2024. […] Lo que corresponde es que Digna Calle sea reemplaza, pero pretender que se censure y cambie a toda la Mesa Directiva eso sí lo considero un golpe bajo”, declaró Arriola.

Una posición diferente ha sido asumida por Podemos Perú, quienes este domingo emitieron un comunicado en el plantean que la presidenta Boluarte debe renunciar al cargo para dar paso al cese de las protestas.

El partido @podemos_peru es una agrupación que escucha al pueblo. Estamos unidos en la lucha por respetar el clamor de las protestas a favor de un adelanto de elecciones al 2023. Nosotros no llegamos al poder para aferrarnos, sino para servir al país. #NosVamosTodos

La renuncia de Dina Boluarte no ha sido solo el reclamo de las personas que se manifiestan en diferentes regiones del país, sino también en bancadas del bloque de izquierda, entre ellas Perú Libre, Cambio Democrático-JP, Perú Democrático y Perú Bicentenario. La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) instó hoy a sus colegas de otras bancadas a plantear también la dimisión de la jefa de Estado. El último viernes, el congresista Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) pidió lo mismo en diálogo con Exitosa.

El futuro de la Mesa Directiva

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, dijo a El Comercio que no renunciará a la Mesa Directiva luego de la decisión tomada por Digna Calle. “No tendría por qué renunciar. Digna Calle ha sido coherente en su renuncia en vista a que no estaba para llevar a cabo las funciones de su cargo”, comentó.

Muñante dijo que ahora corresponde declarar vacante el cargo de la segunda vicepresidente y llamar a elecciones en el Congreso para elegir a quien la reemplace. “Quienes no estén en la capacidad, tienen dar un paso al costado. Yo veo un cálculo político de recomponer la Mesa Directiva a través de una censura y tomar el poder con el camino libre con las bancadas de izquierda”, cuestionó Muñante.

En tanto, el congresista Revilla comentó también que lo que corresponde es que se elija a un nuevo segundo vicepresidente o vicepresidenta del Congreso. “Con la renuncia de Digna Calle lo que se hace es poner un proceso de elección de la segunda vicepresidencia”, incidió.

Salhuana coincidió en que se debe buscar al reemplazo y no apoyar una recomposición de toda la Mesa Directiva. “Se tendrá que elegir su reemplazo. Completar la Mesa Directiva y seguir trabajando a buscar el consenso para el adelanto de elecciones”, comentó a este Diario.

Finalmente, Montoya también dijo que se debe buscar a la persona que integrará la Mesa Directiva, mientras que Arriola consideró que la renuncia de Calle es un cálculo político.