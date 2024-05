Entre enero y abril de este año, por lo menos 55 congresistas han incumplido con la semana de representación o no han sustentado el uso del bono de S/2.800 que cada mes se les asigna como apoyo logístico para estas labores.

Tras revisar documentación oficial del período señalado, El Comercio identificó a 33 parlamentarios que solo han trabajado entre dos y cuatro días, sin cubrir los cinco días hábiles dispuestos para labores de representación. Otros 20 legisladores cobraron el bono, pero no registraron el informe respectivo, según el portal institucional del Congreso, mientras que dos parlamentarios están vinculados al uso injustificado del dinero asignado.

Durante los primeros cuatro meses de este año, el Congreso desembolsó S/1′382.920 en total por este concepto. En la directiva 08-2022-DGA-CR, aprobada en mayo del 2022 por la Oficialía Mayor, se dispuso que “en todos los casos que se haya interrumpido la semana de representación, el congresista deberá realizar la devolución del importe recibido, salvo autorización expresa de la Mesa Directiva”. Sin embargo, esto no se cumple en algunos casos.

Trabajo incompleto

David Jiménez (Fuerza Popular), representante de Junín, viajó a su región en marzo, pero, según consta en el informe publicado en el portal institucional, solo tuvo actividades de representación durante cuatro días. En los meses anteriores fueron menos días. En febrero consignó actividades durante tres días, mientras que en enero lo hizo solo en dos. Pese a ello, Jiménez recibió todo el bono para labores de representación en los meses señalados, según el reporte de entrega al que El Comercio accedió a través de una solicitud de Acceso a la Información Pública.

David Jiménez Heredia es congresista de Fuerza Popular por la región Junín. (Foto: Facebook David Jiménez Heredia)

Un caso similar es el de Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), representante de Lima Provincias. Según su informe de abril, solo trabajó durante tres días, mientras que en marzo tuvo actividades en cuatro días. En enero y febrero ocurrió lo mismo: registró labores en cuatro y tres días, respectivamente. No completó los cinco días que corresponden a la semana de representación y tampoco devolvió parte del dinero asignado.

Luis Cordero Jon Tay (Foto: Congreso) / Congreso de la República / Ernesto Arias

Wilson Soto (Acción Popular), representante de Huancavelica, ha presentado todos los informes entre enero y abril, pero el de marzo es llamativo. De acuerdo con el documento, solo participó en tres actividades, cuyas fechas no se precisan: visitó el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez para supervisar el avance de la obra; el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones para monitorear su funcionamiento; y el Ministerio de Agricultura y Riego, en donde tuvo una reunión con funcionarios y alcaldes de Huancavelica. Las tres actividades se concretaron en Lima. Soto cobró el bono en su totalidad.

Wilson Soto.

Gladys Echaíz (hasta ayer en Renovación Popular), de Lima, presenta un patrón en sus informes: solo reporta reuniones y visitas en cuatro fechas de las cinco establecidas. En abril, por ejemplo, un día se reunió con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate; luego con el de Salud, César Vásquez, y su equipo técnico; al día siguiente se reunió con directivos de Servir, con funcionarios del Reniec y con la junta directiva de la Asociación de Oficiales en Retiro de la PNP; y el jueves se reunió con directivos del Instituto Metropolitano de Planificación. En febrero y marzo, la situación fue similar: solo laboró cuatro días, pero cobró el bono en su totalidad.

Gladys Echaíz (Foto: Congreso) / Congreso de la República /Víctor Vásquez

Consultada por El Comercio, aseguró que cumplió con la semana de representación: “Recuerdo haber trabajado los cinco días”. Al mostrarle los informes que revelan lo contrario, atribuyó la responsabilidad a sus trabajadores. “Ahora ustedes tendrán que darme la cuenta”, le dijo a uno de sus asesores, quien la acompañaba en la entrevista.

Esta situación se repite en el caso de parlamentarios como José Elías (Podemos Perú), representante de Ica, quien registró solo cuatro actividades en febrero y abril. En esos meses, recibió el bono completo.

Consultado por este tema, a través de su área de prensa, el congresista respondió: “Nosotros seguimos trabajando nuestros planes y pedidos de información a la autoridades en semana de representación [...] Consideramos que sí se ha cumplido [con el trabajo de representación]”.

Elías fue legislador de Fuerza Popular en el periodo 2011-2016. / DIFUSION

En los informes de enero a abril, José Williams (Avanza País), de Lima, registró actividades durante tres o cuatro días. Los últimos días de cada semana de representación suele reunirse con sus asesores “para gestionar los pedidos, inquietudes y solicitudes de la población”. Es decir, realiza coordinaciones internas con los miembros de su despacho. Aun así, recibe todo el dinero por apoyo logístico.

José Williams (GEC)

Williams afirmó que es “escrupuloso” con sus informes y que la labor de representación también tiene que ver con “recabar todas las informaciones que se tuvieron y definir con el equipo qué va a convertirse en proyectos de ley”.

“El quinto día o visito a alguien o hago esa consolidación del trabajo semanal, lo cual significa que también hay que movilizarse, almorzar y hacer una serie de cosas”, señaló a El Comercio. Acotó que en el reglamento del Congreso no se ha dispuesto un porcentaje del bono para cada día.

Injustificado

En abril, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), de Lima, solo realizó actividades virtuales: registró seis reuniones bajo esa modalidad. En marzo tuvo tres reuniones virtuales, además de dos presenciales: una cita con funcionarios de Indecopi en el Congreso y una mesa de trabajo con el Ministerio de la Producción. En febrero sostuvo cuatro actividades, todas virtuales; en enero también tuvo cuatro actividades bajo la misma modalidad. Además, participó en una mesa de trabajo sobre la cual en el informe no hay registro fotográfico que acredite si se desarrolló de forma presencial o virtual. Pese a ello, cada mes recibió todo el bono.

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) (Foto: Congreso)

Entre enero y abril, Bustamante viajó dos veces al extranjero. En abril le asignaron S/14.662 en total entre pasajes y viáticos para viajar a Francia; en marzo le otorgaron S/25.533 para ir a Suiza. La Mesa Directiva aprobó ambas solicitudes. “No tengo nada que descargar”, dijo ante la insistencia de El Comercio por recoger sus comentarios.

En el caso de Milagros Jáuregui (Renovación Popular), de Lima, realizó labores de representación desde el Palacio Legislativo. En marzo solo reportó actividades desde ahí; en febrero, la mitad de sus reuniones fueron en oficinas del Parlamento; en enero, solo reportó actividades y foros realizados en el Congreso.

Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Foto: Congreso / Ruben Grandez

Este Diario buscó el descargo de los congresistas mencionados, pero hasta el cierre de esta edición no respondían.

Ausencia de informes

Como se mencionó al inicio, otros 20 legisladores no registraron sus informes de representación por uno o más meses, según la web del Congreso. Cuando este Diario empezó a revisar los reportes eran 22 parlamentarios, pero una vez que algunos fueron advertidos sobre el tema, los informes empezaron a aparecer en la plataforma virtual.

Consultados sobre el asunto, Héctor Valer (Somos Perú), Ilich López y Darwin Espinoza (ambos de Acción Popular) señalaron que sus informes habían sido remitidos a la Oficialía Mayor, pero que el área administrativa era la encargada de subir los documentos a la web.

El dato Los informes de la semana de representación no tienen un formato establecido. Algunos congresistas colocan solo fotos, otros hacen una breve descripción de la actividad o no precisan las fechas de sus reuniones.

Exoficial mayor del Congreso: "La semana de representación debe regularse"

En entrevista con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, opinó sobre la semana de representación, su regulación y el uso de los bonos asignados para este concepto.

¿La semana de representación debería regularse?

Sí, incluso la estructura de los informes que los parlamentarios tienen que presentar. No hay un plazo en el reglamento para su presentación. Solo se habla de que hay que rendir cuentas, presentar un informe ante el Consejo Directivo, pero dada la naturaleza y distorsiones de algunos señores congresistas [...] sobre el uso de la semana representación, el Parlamento debería sacar una directiva o incorporar algún artículo sobre ese aspecto en el reglamento del Congreso.

[…] Es más, habrás notado también que no existe ninguna uniformidad en cuanto a los informes, cada uno presenta los informes conforme cree pertinente: unos con fotografía, otros sin fotografías, otros con un detalle de los gastos que realizan, otros sin el detalle. Entonces, hay que normar estas cosas, no sé si con una directiva aprobada por la Mesa Directiva o con alguna modificación del reglamento o mediante una resolución legislativa.

¿Se justifica el uso de este bono para actividades virtuales o reuniones desde el despacho de un congresista?

Creo que no, salvo que el parlamentario tenga una carencia física por la que no pueda movilizarse. Pero si no existiera ese supuesto, el concepto, idea, motivo y circunstancias por las cuales el Congreso otorga pasajes en avión, una asignación de ayuda logística, permite que los asesores viajen en la semana de representación con los legisladores y se le paga al asesor su pasaje y viáticos, es porque el concepto, naturaleza y espíritu de la semana de representación es para que el parlamentario viaje, esté en contacto, pueda reunirse con sus votantes, sean de su distrito o sean de todo el país. Entonces, si no hubiese un impedimento físico médico, no encuentro razón para que las sesiones se realicen en forma virtual.

Hay quienes consideran que este bono es más bien una suerte de aumento del sueldo del congresista no sincerado. ¿Considera que es así?

Sí. […] Qué pasa: cuando recibes un dinero y pagas un impuesto, ese dinero se convierte de libre disponibilidad porque pagaste el impuesto. Entonces, puedes gastarlo como quieras. Los ingresos de un señor congresista se distribuyen en tres rubros: el concepto de remuneración, que está sujeto al impuesto a la renta, que sirve para el cálculo de la pensión, CTS y AFP. El otro concepto es la función congresal, que es una nominación que se dio hace muchos años, por la cual el congresista recibe 5.000 soles aproximadamente, que ya ha subido a 11 [mil].

El congresista además recibe para la función congresal el monto líquido de 2.800 soles. Creo que el bruto es de 3.800 o 4.000 soles. ¿Paga un impuesto? Sí, paga un impuesto; entonces, se convierte en libre disponibilidad. Al pagar el impuesto, ese dinero es tuyo, lo gastas como quieres. Entonces, el congresista recibe ese dinero por el concepto de semana la presentación, pero en realidad puede gastarlo como quiera. Si lo gasta en las actividades de la semana de representación, pues qué bueno. Con ese dinero puede alquilar toldos, sillas, equipos de sonido para sus reuniones y todo lo demás.

"Hay diversas maneras de usar la inteligencia para generar la justificación o el uso tangible de cómo se ejecuta este dinero que reciben mensualmente". José Cevasco Exoficial mayor del Congreso de la República

Antiguamente ese dinero era justificado con boletas o facturas. Entonces podíamos saber si gasto o no, pero también es una realidad que, en el Perú profundo, la economía se mueve de forma informal, entonces el parlamentario no tenía cómo justificar gastos que efectuaba porque no recibía la boleta. Por eso el Congreso también cambió de modelo. [Ahora] debería buscarse una fórmula intermedia, quizá un porcentaje justificado y otro no. Hay diversas maneras de usar la inteligencia para generar la justificación o el uso tangible de cómo se ejecuta este dinero que reciben mensualmente.

¿De dónde debería partir la iniciativa para regular la semana de representación?

Los propios congresistas se deberían autorregular, cualquiera podría presentar un proyecto de resolución legislativa para normar la famosa semana de representación [...], que es necesaria en el sentido de que el parlamentario que realmente viaja y se reúne está en contacto y recibe las demandas de los ciudadanos, de la población en general; por otro lado, tiene la posibilidad de recibir y ofrecer una rendición de cuentas, eso es positivo. El tema es que los parlamentarios tampoco tienen una adecuada política ni una estrategia de comunicación para transmitir esas audiencias o reuniones que tienen. Al no comunicar oportunamente las actividades que realizan, la población siente que no hacen el trabajo, y lo que sucede es que lo hacen, pero no lo comunican.