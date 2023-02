El Reglamento del Congreso precisa que, en caso de declararse la vacancia de cualquier cargo de la Mesa Directiva, el presidente de la misma o quien lo reemplace deberá convocar a elecciones dentro de los cinco días posteriores en que fue oficializada la vacancia. De ser necesario, se podrá convocar a una sesión especial.

Actualmente, la Mesa Directiva es presidida por Avanza País, y las vicepresidencias son ocupadas por Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular). Para ocupar el cargo dejado por Calle, hasta la fecha se evalúa cinco candidatos.

Los voceados

Fuentes de El Comercio comentaron que los congresistas Wilson Soto y José Arriola, integrantes de Acción Popular, serían dos de los voceados para asumir la segunda vicepresidencia del Parlamento. La bancada no ha descartado aún su participación en la elección para cubrir este espacio.

Arriola, en diálogo con este Diario, informó que su bloque se reunirá este jueves para definir dos puntos: la eventual participación de Acción Popular con una candidatura y el nombre del congresista que sería presentado. El parlamentario comentó también que su colega de bloque Luis Aragón estaría entre las opciones. “ Ahora se barajan varios [nombres], tengo entendido de que el mío es uno de ellos, pero mientras la bancada no tome una posición colegiada; también voceaban a Luis Aragón. Pero nadie es autónomo de poder expresar su candidatura hasta que la bancada no lo avale”, precisó.

El congresista insistió en que, antes de mencionar nombres, la bancada debe evaluar “la conveniencia o no” de participar en la actual Mesa Directiva. Para él, su partido debe más bien prepararse para integrar la Mesa Directiva que se conforme en julio de este año. “Primero tenemos que ver si es bueno para la bancada participar en esta Mesa que ya se va en julio o trabajar para ser una opción en la próxima Mesa Directiva. Sí consideraría que Acción Popular debería prepararse y trabajar bien y mejor de cara a las próximas elecciones [de la Mesa Directiva ]. Esa es mi percepción, pero se acatará lo que mayoría decida”, explicó Arriola.

De otro lado, el congresista manifestó que respalda la continuidad de la Mesa y rechaza cualquier recomposición o censura que se vaya a presentar.

En Alianza para el Progreso (APP) el vocero alterno, Eduardo Salhuana, comentó a El Comercio que su bloque no descarta presentar alguna candidatura, pero esta posibilidad aún no ha sido dialogada en la interna.

“Vamos a conversar sobre el reemplazo de Digna Calle. Yo creo que APP podría presentar un candidato que pueda generar un nivel de consenso” , dijo este miércoles.

Salhuana indicó que un candidato de la bancada podría tener respaldo de otros grupos parlamentarios debido a la posición que, considera, ha mantenido APP: “una línea de centro, de respeto, un discurso prudente y creo que puede ser valorado por las demás bancadas. No tengo un nombre, pero hay miembros en la bancada que pueden asumir”.

Quienes ya habrían definido la presentación de una candidatura es el Bloque Magisterial. El congresista Edgar Tello informó a este Diario que su bancada está barajando como posibilidad la candidatura de la congresista Elizabeth Medina como reemplazo de Digna Calle.

“Vamos a presentar un candidato y esperamos que el Bloque Magisterial esté ahora representado en la Mesa Directiva y sirva para contribuir a solucionar la crisis y creo que la presencia de los maestros demostraría que hay capacidad para asumir grandes retos y sería un gran paso para los maestros”, comentó Tello.

Añadió que su bloque conversó y “ una de las propuestas es la congresista Elizabeth Medina. Hemos estado consensuando la mejor alternativa y lo importante es que el Bloque Magisterial tenga un representante y estamos pensando en ella”.

Tello comentó también que han conversado con otras bancadas que puedan apoyar la candidatura del Bloque Magisterial para la Mesa Directiva. “Todavía no adelanto alguna coordinación, luego oficialmente estaríamos confirmando con las bancadas que estamos dialogando”, mencionó.

En Podemos Perú, bancada a la que pertenece Digna Calle, el respaldo a su decisión no fue unánime. Enrique Wong manifestó no estar de acuerdo con las declaraciones que dio su colega de bancada tras su renuncia. “No hay ninguna crisis a nivel de la Mesa Directiva. Respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo porque este Congreso ha trabajado con hechos. [...] La argumentación de Digna Calle es en contra de todo lo establecido, en cómo ha trabajado el Congreso y plantea que tiene una muy baja aprobación, lo que considero injusto”, dijo a El Comercio.

Además, Wong informó que busca proponer como reemplazo a la congresista Silvia Monteza, de la bancada de Acción Popular.

“Considero que debe ir [como reemplazo] otro congresista de cualquier otro partido. Yo considero que teniendo en cuenta la capacidad, la congresista Silvia Monteza tiene un buen trabajo y vamos a proponer que sea la candidata a la segunda vicepresidencia . [...] Monteza es una persona que tiene una gran capacidad de trabajo, ha sido presidenta de la Comisión de Economía. Tiene la simpatía de otros miembros de la bancada, eso lo hago a título personal”, precisó Wong.

El Comercio intentó comunicarse con los congresistas Aragón y Medina, pero no recibimos respuestas.

Descartan participación

La congresista Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático-JP, manifestó que la posición de su bloque es insistir con el adelanto de elecciones antes que conformar la Mesa Directiva. Además, de manera personal, considera que esta debe ser recompuesta en su totalidad.

“Como bancada nuestra posición es que se ponga en debate el adelanto de elecciones, este tema no se ha bloqueado. Una Mesa Directiva con mayor consenso en un escenario de crisis sería lo ideal, pero somos una bancada pequeña, no tenemos el control de nada. Nuestra prioridad es que se retome el adelanto de elecciones”, comentó Luque a El Comercio.

También, aunque dialogarán como bancada el tema del reemplazo de la Segunda Vicepresidencia, la prioridad seguirá siendo el adelanto de elecciones.

“En lo personal, si es que se quisiera un manejo distinto de cara a la ciudadanía, significaría una recomposición total de la Mesa Directiva . Pero me da la impresión de que ese contexto no está, así que creo que los votos lo dicen. El tema del adelanto de elecciones se tiene que reabrir”, concluyó Luque.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, indicó que su bloque no presentará candidato. “Lo que el pleno decida se va a cumplir, ya nos conocemos bastante después de dos años, podemos definir quién es el más conveniente. Renovación Popular ya no presentaría candidato ”, declaró.