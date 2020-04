El congresista Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso, Loreto) dio positivo en la prueba rápida de coronavirus (COVID-19), y así se convierte en el segundo legislador en contraer la enfermedad después de Leslye Lazo (Acción Popular, Lima). El vocero de APP confirmó el contagio a través de dos pruebas.

El mismo legislador Meléndez confirmó el resultado a El Comercio. “Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, indicó.

Tras la confirmación del resultado, Meléndez entró inmediatamente a un aislamiento total en el departamento que ha alquilado con su familia en el distrito de Jesús María. Según contó a este Diario, hasta el momento no presenta síntomas del coronavirus. “El médico me ha dicho que con el resultado positivo en la prueba rápida, lo más probable es que salga positivo en la prueba molecular. Si los síntomas no afloran evaluaré la próxima semana hacer una prueba molecular”, sostuvo.

Los familiares del congresista han dado negativo en la prueba rápida, según especificó el legislador loretano.

Meléndez ya comunicó sobre el resultado a sus colegas de bancada. Fuentes de la bancada de APP explicaron a este Diario que el resto de 21 miembros de su grupo parlamentario han dado negativo a la prueba rápida de COVID-19, pero que todos guardarán aislamiento voluntario hasta que se puedan realizar el test molecular.

Meléndez estuvo presente en la última sesión plenaria del viernes 3 de abril, donde se aprobó la autógrafa que aprueba el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras Fondos de Pensiones (AFP).

El legislador asistió al pleno debido a su calidad de portavoz titular de su bancada. Asimismo, participó en todas las sesiones de la Junta de Portavoces que se realizaron durante la semana pasada.

En su calidad de vocero, Meléndez fue quien propuso, el miércoles 1, en Junta de Portavoces poner un tope de 4 UIT (S/ 17.200) al retiro de fondos de las AFP. Al final, el texto sustitutorio llegó al pleno con un tope de 3UIT (S/ 12.900).

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.