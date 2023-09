El congresista José Arriola (Acción Popular), investigado por el caso “Los Niños”, responsabilizó al Seguro Social de Salud (Essalud) por no actualizar su base de datos en el registro de su exesposa y su actual pareja en el pago de seguros con dinero del Estado.

En diálogo con RPP Noticias, el legislador del partido de la lampa afirmó que la denuncia periodística le causa “malestar” y calificó la noticia de “burda” porque lo está “perjudicando”.

“En julio del año 2021 todos los congresistas firmamos dos declaraciones juradas: una sobre bienes y rentas, y otra para lo que es prestación de salud. En ese entonces yo declaré solamente el nombre de mi actual pareja, no de la señora que fue mi esposa y de la cual estoy divorciado. No es que haya registrado a dos personas”, expresó.

“El Congreso como nuevo empleador mío –porque yo venía de una municipalidad- tuvo que enviar a Essalud mi nombre y los datos de la persona que estaba consignando. Que Essalud no haya actualizado su base de datos y haya mantenido el nombre de una persona que figuraba en Ate, eso es algo que me está perjudicando porque la noticia sale en ese sentido”, agregó.

En ese sentido, Arriola Tueros remarcó que le causa “fastidio” que Essalud no haya consignado el nombre de su actual pareja y mantenga el de su exesposa.

“La única persona que figura como cónyuge es mi actual pareja. (De) la otra señora que fue mi esposa y que merece un respeto, estoy divorciado y hace 15 años que no tenemos contacto. El hecho que ella figure en la base de datos de Essalud y que no haya consignado el nombre que yo puse en julio del 2021, eso me causa fastidio”, subrayó.

“Hoy día estoy enviando el oficio formal a Essalud para que de acuerdo al cargo que ha enviado el oficial mayor del Congreso a fines de julio o los primeros días de agosto del año 2021, de una vez actualice la información”, sentenció.

Declaraciones del congresista José Arriola. (Video: RPP TV)

El caso

Según “Cuarto poder”, el ente fiscalizador encontró en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) que Arriola Tueros mantiene a dos mujeres como cónyuges para que ambas reciban un seguro de salud.

Una de ellas es Katia Esperanza García Núñez del Arco, afiliada al seguro privado de Salud Rímac-Seguros en su condición de “cónyuge” del parlamentario y como contratante al Congreso de la República.

La otra beneficiada es Irma Ernestina Moreno Prieto, afiliada al seguro regular de EsSalud en su condición de “cónyuge” de José Arriola y como contratante también al Parlamento.

Núñez del Arco es la actual pareja del congresista. Viven en su nueva casa de La Molina, ahí donde, en medio de un operativo por el caso “Los Niños”, la Policía encontró 71 mil dólares y 33,570 soles en una mochila en la habitación del hijo de Arriola.

En tanto, Ernestina Moreno Prieto es la exesposa de Arriola Tueros. Estuvieron casados durante 39 años, pero en junio de 2021, un mes antes de que Arriola jure como congresista, se divorciaron.