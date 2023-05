María Cordero

Fuerza Popular

La Comisión de Ética inició indagaciones preliminares contra la congresista María Cordero Jon Tay, denunciada por haber recortado sueldos a trabajadores del Poder Legislativo. Un ex trabajador parlamentario reveló cómo Cordero exigía que le entregue el 50% de su sueldo, y luego un 75% del total de su remuneración, que ascendía a 9 mil soles, bajo la excusa de que necesitaba el dinero para pagar compromisos de la campaña electoral. “Vamos al cajero entonces. No sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito (el dinero). Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron. Ya, vamos al cajero de una vez”, se oye a Cordero Jon Tay en un audio.