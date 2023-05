Entre diciembre del año pasado y marzo último- el tiempo más sensible de la crisis política y social en el país, tras el golpe de Estado y posterior vacancia de Pedro Castillo- 85 de los 130 congresistas fueron sancionados con descuentos a sus salarios por más de S/99 mil, a raíz de faltas y tardanzas no justificadas al pleno, Consejo Directivo, Comisión Permanente y comisiones ordinarias.

Podemos Perú, bancada que solo tiene seis integrantes, lidera esta lista negativa con S/17,264 en descuentos, de acuerdo a información que entregó la Dirección General Parlamentaria a El Comercio, como respuesta a una solicitud que se realizó en amparo de la Ley de Transparencia.

Por ejemplo, José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú y presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, es el congresista con más reducciones: S/9,464. El propietario de la Universidad Privada Telesup, cuyo licenciamiento fue negado por la Sunedu, registra siete tardanzas y 15 faltas.

De sus 15 inasistencias, siete fueron a sesiones plenarias, cuando la representación nacional debatía los proyectos sobre el adelanto de elecciones generales.

Otro miembro de Podemos Perú con un alto número de faltas y tardanzas es José Elías Ávalos. Es el tercer parlamentario con mayores descuentos con S/5,200 [ver recuadro].

La bancada de Acción Popular con S/11,024 se ubica en el segundo lugar de este ránking negativo. Los congresistas Darwin Espinoza (S/3,016), Elvis Vergara (S/2,080), Ilich López (S/1,352) y Raúl Doroteo (S/1,196) son los acciopopulistas con mayor número de inasistencias y retrasos a las sesiones. Todos ellos son investigados por presunta organización criminal, entre otros delitos por el expediente de “Los Niños”.

A la agrupación de la lampa le siguen Perú Libre (S/10,712), Somos Perú (S/10,400), Fuerza Popular (S/10,348) y Alianza para el Progreso (S/9,550).

Las extensas sesiones de Presupuesto

El portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, dijo que Luna Gálvez “ha estado en muchas oportunidades” en la Comisión de Presupuesto, mientras se realizaban las sesiones del pleno.

“Ha estado revisando el presupuesto general y un crédito suplementario, eso toma mucho tiempo, si ves el último pleno, la Comisión de Presupuesto solicitó la autorización para sesionar, pero no se la dieron, e igual pasaron lista. Ese es un claro ejemplo, Luna es parte de la junta directiva de la comisión y tiene que estar”, manifestó a El Comercio.

Zeballos aclaró que recién hace un mes es vocero de su agrupación. “No podría decirte lo que ha sucedido entre diciembre y febrero”, refirió.

(Foto: Archivo GEC)

También señaló, a modo de autocrítica, que no solo los integrantes de su bancada, sino todos los parlamentarios saben a qué han llegado al Parlamento. “Es responsabilidad de cada uno, estos descuentos a algunos les afectan y a otros no […] Acá no se trata de dinero, sino de cumplir frente a los electores y votantes”, acotó.

A su turno, el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que el fujimorismo representa poco más del 20% del Congreso, pero que solo ha tenido poco más del 10% del total de los descuentos, entre diciembre y marzo. “En proporcionalidad se ve más chico. Y lo segundo es que, en mi bancada, a diferencia de otras, cumplimos a cabalidad en tener representantes en todas las comisiones”, expresó.

Alegría, quien registra S/1,586 en descuentos durante la crisis política en el país, señaló que él pertenece a 12 comisiones, entre ellas la de Presupuesto y la de Constitución. “Son dos de las comisiones que más tiempo abarcan, las sesiones duran siete u ocho horas, lo que hago es ya no asistir a otras”, subrayó.

A título personal, el parlamentario naranja cuestionó que la Mesa Directiva, dirigida por José Williams Zapata (Avanza País), haya retirado la opción de votar en el pleno a través de una aplicación en el celular. “Uno ya no puede ir tranquilo ni al baño, en congresos pasados la asistencia se pasaba en siete minutos, ahora solo en dos, es esa falta de expertis la que hace que algunos no alcancen a marcar su votación”, expresó.

Con dos faltas y tres tardanzas, Alegría indicó que el Congreso debe revisar su reglamento interno, a fin de incluir la figura de la suspensión para aquellos parlamentarios “a los que no les interesa ir al pleno”.

“Estoy en ocho o nueve comisiones”

A su turno, el portavoz alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, afirmó que no recordaba puntualmente las dos tardanzas y cuatro faltas que tuvo al pleno y a otras instancias del Congreso, “porque yo estoy en ocho o nueve comisiones, en el Consejo Directivo, y a veces en Presupuesto sesionamos toda la mañana, y luego estoy en Constitución”.

Agregó que también participa en comisiones especiales, como la del Vraem y Devida.

“Represento a una región donde yo soy el único congresista, todos los problemas de Madre de Dios los tengo que asumir. Y si llegan alcaldes o el gobernador regional, los tengo que acompañar. Y, además, hay comisiones que sesionan en simultáneo. Esto es lo que te puedo explicar sobre lo que sucede en mí caso en particular”, remarcó.

Salhuana consideró que todos los congresistas “tienen que mejorar” y evitar esta clase de incidentes.

“Tal vez hay que meterse a menos comisiones y no asumir tantas responsabilidades […] Para nadie es grato que le estén descontando tampoco, mi único ingreso es el del Parlamento”, sostuvo.

El exministro de Justicia propuso que se “mejore el reglamento”, a fin de que no haya tantas comisiones.

“Hay colegas con recursos y no les interesa ir al Congreso, hay congresistas a los que no se les ve meses, eso no es correcto. Si no estás para qué postulaste, en el fondo está defraudando a tus electorales. Por ejemplo, por un congresista que no asiste tres o cinco meses debería entrar su accesitario”. Voy a consultar en mi bancada [para preparar un proyecto]”, finalizó.

“El Congreso cumple su rol con los descuentos”

Las bancadas con menos recortes fueron Cambio Democrático-Juntos por el Perú (S/5,824), Bloque Magisterial (S/4,723), Avanza País (S/3,224), Perú Bicentenario (S/1,976), y Renovación Popular (S/1,482).

La vocera alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, refirió que el monto reducido a los integrantes de su bancada “no me parece exagerado” y pidió recordar que algunos congresistas solicitaron licencias por motivos de salud.

“En mi caso, yo sí tengo descuentos [por S/1,404, entre diciembre y marzo], pero básicamente son por licencias, o porque se me han cruzado una comisión con otra”, expresó.

Luque subrayó que el Congreso “cumple su rol” al aplicar descuentos a los parlamentarios que no van a las sesiones o llegan tarde.

“Hay una coherencia entre una cosa y la otra, cada congresista debe explicar a qué se ha debido [sus faltas]”, dijo.

Por su parte, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló el Parlamento ha hecho lo correcto al aplicar descuentos a los legisladores con faltas.

“Lo incorrecto sería que no se aplique una deducción. A nivel de bancada vamos a hacer una reflexión interna, y se les va a recomendar cumplir, muchas veces se entiende a los colegas que faltan o llegan tarde, porque están con una tarea, también el tráfico en Lima es un problema”, manifestó a este Diario.

Cruz indicó que se debe modificar el reglamento del Congreso para evitar excesos, porque “hay muchísimos congresistas que nunca vienen y ni siquiera los conocemos, son rostros desconocidos”.

El Comercio intentó comunicarse con los representantes de las bancadas de Acción Popular y Somos Perú, que registran descuentos de S/11,024 y S/10,400 entre diciembre y marzo. Pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

También tratamos de ubicar a los integrantes de la Mesa Directiva, a fin de saber qué medidas tomaría. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se pronunciaron.