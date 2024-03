Esta es la cuarta denuncia que el Ministerio Público presenta ante el Parlamento por los recortes de sueldos reportados a trabajadores. Las otras acusaciones comprenden a las legisladoras Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y María del Pilar Cordero Jon Tay (suspendida).

En la denuncia constitucional contra Ugarte, a la que accedió El Comercio, se incluye —además de los testimonios de los propios trabajadores— un reporte clave de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Tengo cómo justificar todo este dinero" Katy Ugarte, congresista no agrupada tras denuncia constitucional

Según la fiscalía, Ugarte “habría inducido a los trabajadores de su despacho congresal” para que entreguen sumas de dinero que se habrían destinado para el pago de publicaciones en medios de comunicación del Cusco, a fin de “mejorar su imagen” en esa región. También para la compra de insumos para las manifestaciones que se realizaron tras la remoción del exmandatario Pedro Castillo.

El Ministerio Público apunta que Ugarte Mamani habría lesionado el “correcto funcionamiento de la administración de justicia”, lesionando también su “prestigio y buena reputación”

En la denuncia se detallan los casos de al menos ocho trabajadores a los que se habría requerido “indebidamente” sumas de dinero, a través de asesores más cercanos, lo que “reflejaría un uso abusivo del cargo” por parte de la congresista por Cusco.

Movimientos bajo la lupa

La UIF detectó movimientos bancarios directamente a las cuentas de Katy Ugarte “de parte de su personal de confianza” en el Congreso. Se menciona explícitamente el caso de dos trabajadores del Parlamento y se remarca que Ugarte “recibió sumas de dinero provenientes del recorte salarial indebido efectuado a los trabajadores de su despacho congresal”.

El 7 de octubre del 2023, Roger Torres Pando, entonces asesor principal de la legisladora, depositó a Ugarte S/30.000. Además, un año antes, el 25 de noviembre del 2022, Robert Lázaro González, exasesor II de su despacho, le depositó otros S/5.000.

Sin embargo, los S/35.000 no serían los únicos montos que se habrían girado a favor de la parlamentaria y que han levantado las sospechas. Con el reporte de la UIF también se detectaron otras transferencias que implicarían a la esposa de uno de los asesores, así como movimientos —vía Yape— por parte de Wilber Felices Villafuerte, otro trabajador de Ugarte en el Congreso, a favor de la hija de la legisladora por un total de S/265.

Pero además, el reporte de la UIF arroja que la hija de Ugarte le transfirió a la congresista S/34.000 y US$ 16.700 entre los meses de marzo de 2022 y enero de 2023; así como una tercera persona le transfirió otros US$ 15.000 en octubre de 2022.

“Respecto de dicha parlamentaria y otros (no aforados) se ha dispuesto la remisión de copias de la carpeta fiscal, por presunto delito de lavado de activos, a la coordinación nacional competente” , indicó el Ministerio Público en un pronunciamiento.

Niega imputaciones

En diálogo con El Comercio, la congresista negó los señalamientos de la fiscalía, aseguró que se trata de una “venganza política” y mencionó que el tema “se va a caer en el Poder Judicial”. Remarcó que tiene cómo sustentar los montos.

Mencionó que su asesor Torres le hizo un préstamo por S/30.000, el cual —indicó— cumplió con devolver en tres partes y que tiene los vouchers respectivos . También acotó a que el monto depositado por su hija se trata de otro préstamo, monto que —aseguró— fue destinado para la compra de un departamento en el distrito de Jesús María.