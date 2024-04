El preinforme final de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso recomendó archivar la denuncia presentada contra el legislador Edgar Tello (Bloque Magisterial) por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.

Según el documento al que accedió este Diario, también se plantea desestimar las acusaciones de presuntos actos de hostilización en contra de Marie Emely Silva Uriarte, quien tenía la condición de trabajadora gestante.

MIRA AQUÍ: Sunafil multa al Congreso por despedir a trabajadora a pedido del legislador Edgar Tello

También se archiva la denuncia de solicitud de préstamo de la esposa del congresista al personal que trabaja con él, para comprar un pasaje y viajar a Alemania para darle el encuentro durante un viaje oficial, lo que habría incrementado los viáticos asignados.

Del mismo modo, se propone desestimar la denuncia contra Edgar Tello por utilizar a su asesor parlamentario para labores ajenas para las que fue contratado, pues se desempeñaría como chofer en lugar de asesor, pese a no ser su función.

El documento propone declarar fundada en parte la denuncia de oficio contra Tello Montes por presunta infracción a los artículos 1°, 2°, 4° literal f) y 7° del Código de Ética Parlamentaria; y el artículo 3 literales c) y d), artículo 4° numerales 4.1, 4.3 y 4.4. del artículo 4° del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Se trata del pedido de donación por la suma de U$S8,000 a la Oficina Económica de Taipei para la adquisición de ollas, cocinas y otros para las ollas comunes. Por este hecho se plantea sancionarlo con una amonestación escrita pública y el descuento de sus haberes por 60 días.

Como se recuerda, Marie Silva Uriarte denunció el año pasado en “Punto Final” que Edgar Tello pedía que los trabajadores de su despacho le entreguen parte de su salario mensual y que, cuando ella se negó a hacerlo, el parlamentario le pidió comprar un proyector valorizado en S/ 4.600 con el dinero del bono que recibió en abril del 2023.

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, manifestó.

Por este hecho, el congresista del Bloque Magisterial es investigado por la Fiscalía de la Nación, luego que la Procuraduría General del Estado presentara una denuncia en su contra por el presunto delito de concusión.