El congresista Paul Gutiérrez (Perú Libre) retiró su proyecto que planteaba modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos y que era conocido como la ‘Ley Gutiérrez’.

A través de un oficio enviado al presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), enviado el pasado 6 de este mes, el legislador comunicó su decisión.

Paul Gutiérrez solicitó retiro de proyecto de ley. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, este documento fue cuestionado debido a que de aprobarse, eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica que el parlamentario del partido del lápiz debía darle a su hija .

La iniciativa proponía que el alimentista no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los cuales fueron empleados por Gutiérrez Ticona en instancias judiciales para desfavorecer a su hija.

Se trataba de una modificatoria al artículo 483 del Código Civil, que regula las obligaciones de los alimentistas ciudadanos e incorporaba el artículo 565-B al Código Procesal Civil, sobre el procedimiento a la exoneración automática de alimentos.

Diversas demandas

En 2009 ocurrió el primer intento de Gutiérrez Ticona para suspender y exonerar la pensión de alimentos para su hija, quien actualmente tiene 24 años. Según Centro Liber, su demanda ante el Poder Judicial no tuvo éxito.

La segunda fue en agosto de 2021, tras ser declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (Apurímac) por contener diferentes observaciones. Pese a que el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el congresista no cumplió, y por ende, su solicitud fue rechazada y archivada.

El parlamentario de Perú Libre presentó una tercera demanda en enero de 2022, la cual fue admitida preliminarmente por el Poder Judicial.