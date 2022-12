Por mayoría, el Parlamento también acordó citar al mandatario para el próximo miércoles 7 de diciembre a las 3 p.m. a fin de que ejerza personalmente, o asistido por un abogado, su derecho de defensa. El congresista Alex Flores (Perú Libre) planteó una reconsideración aduciendo que ese día culmina la semana de representación, pero aquella fue rechazada.

La fecha fue propuesta por el titular de la Mesa Directiva, José Williams, pese a que el último martes la Junta de Portavoces había acordado preliminarmente que la votación del tema de fondo se dé el lunes 12.

El debate de la moción, que duró casi dos horas y media, fue dibujando el panorama expuesto por El Comercio en su edición del jueves: un bloque de derecha decidido por la vacancia, un centro inclinado principalmente a favor y una postura en contra en la mayoría de grupos de izquierda y afines al gobierno. En este último sector, como advirtió este Diario, Perú Libre apareció como un importante actor.

La votación por cada congresista. / Congreso de la República

Mayoría en bloque

De las trece bancadas, tres no tuvieron un voto en bloque. En primer lugar, Perú Libre, aunque tuvo una mayoritaria postura en contra.

Su vocero Flavio Cruz indicó a El Comercio que la bancada acordó el miércoles votar a favor de la admisión con el fin de Castillo acuda al pleno y haga un deslinde de las imputaciones en su contra, pero algunos miembros del grupo optaron por otra medida.

Acotó que también se había acordado evaluar el panorama de cara a la votación final prevista inicialmente para el lunes 12, pero aseveró que ahora se ha definido votar en contra de la vacancia porque Williams hizo un cambio “autoritario” de fecha y “no se cumplió el acuerdo de la Junta de Portavoces para votar el día 12″.

No obstante, consultado por si puede darse nuevamente un escenario fraccionado en Perú Libre con algunos votos a favor de la vacancia de Pedro Castillo, dijo esperar que no. “Como ayer pasó, cualquier cosa podría pasar [...] Es un tema interno que no podemos ventilarlo”, apuntó.

"La solución a la crisis del bicentenario es la asamblea constituyente con el auténtico poder soberano de todos los sectores productivos del país. Las condiciones políticas para el cambio de Constitución están dadas, debido las agudas tensiones entre poderes". Waldemar Cerrón

Oficio del Congreso notifica al presidente Pedro Castillo para sesión del 7 de diciembre, a fin de que responda por moción de vacancia por permanente incapacidad moral.

Como se había adelantado, en Acción Popular hubo división entre los congresistas investigados por el Caso Los Niños. Ilich López, Juan Mori y Jorge Flores respaldaron la moción, mientras que Darwin Espinoza y Raúl Doroteo se abstuvieron. El vocero Elvis Vergara estuvo ausente en la votación, pese a que intervino durante el debate.

En tanto, en Integridad y Desarrollo la diferencia la marcaron dos exmiembros de Acción Popular: Enrique Alva, en contra, y Carlos Zeballos, en abstención.

Sin considerar a Williams, que no vota, y al suspendido Freddy Díaz, la jornada tuvo seis ausentes, nueve legisladores con licencia y tres que no marcaron su respuesta.

Incidentes y sustentación

Málaga, encargado de sustentar el pedido de vacancia, llegó tarde a la sesión. Durante la espera se leyeron mociones de saludo.

Otro incidente se dio al inicio del pleno, cuando Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, intentó plantear una cuestión previa al debate aduciendo que la moción no cumplía con requisitos de admisibilidad, requerimiento que fue declarado improcedente por Williams.

Málaga explicó que la vacancia es el “primer paso” para un adelanto de elecciones y tiene un espíritu de “control político”. Ello ante “vínculos cada vez más evidentes del presidente con actos de corrupción incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República”.

“Esta moción de vacancia se empezó a elaborar a inicios de este año, ha sido socializada. El transcurrir del tiempo hizo que esos argumentos crezcan porque cada día los hechos ilícitos y cuestionables de este gobierno han ido aumentando. La fecha de cierre ha sido el 13 de octubre. Sin embargo, hasta el día de hoy no han dejado de ocurrir más hechos cuestionables e inmoralidades que nos llevan a una primera conclusión: que no hay enmienda. Lo único que hay es seguridad de que la incapacidad moral es permanente, porque seguirá ocurriendo en el tiempo próximo”, sentenció el parlamentario.

La moción se sustenta en designaciones cuestionadas, serios indicios de corrupción, faltas éticas y vulneración de los principios de separación de poderes durante el gobierno de Castillo. Sin embargo, llegar a los 87 votos a favor requeridos, es un escenario que aún se proyecta complicado.