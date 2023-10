La congresista Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, descartó que vaya a renunciar al cargo y aseguró que se someterá ante una moción de censura en su contra, al reiterar que no cometió acto irregular en la fiesta realizada en Lince que terminó con un muerto.

En declaraciones a la prensa este martes 10 de octubre, la parlamentaria de Avanza País señaló que no renunciaría porque eso haría alguien que tiene miedo y algo que ocultar.

“Si se me tiene que investigar en Ética o en los fueros necesarios yo (iré). Hay una moción de censura y yo respeto la opinión de mis colegas y si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea”, manifestó.

Rosselli Amuruz pide que realicen preguntas parlamentarias

El último jueves, parlamentarios de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz. El documento tiene respaldo de congresistas de Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Bicentenario y no agrupados.

“No tengo nada que temer, me siento con toda transparencia y totalmente limpia y el que teme de algún acto ilícito es esa persona que debe renunciar [...] El que renuncia tiene algo que ocultar. Yo estoy limpia, y la persona que teme y tiene miedo, no trasciende”, agregó.

Rosselli Amuruz respondió así a pesar de la difusión de diversos reportajes periodísticos en los últimos días donde se revela, a través de audios y conversaciones por WhatsApp, que tuvo una participación activa en diversos aspectos de la fiesta realizada en Lince el 30 de setiembre en la cual se agasajó a quien sería su pareja sentimental, el excongresista Paul García Oviedo.

Al ser encarada por las contradicciones en las que ha caído por haber negado haber participado en la organización del evento social en el que fue asesinado Christiam Enrique Tirado, la parlamentaria insistió en su versión.

“Yo no he mentido porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico. Hace todas las coordinaciones y todos los pagos al respecto. Yo simplemente, y creo que muchos han podido acudir a un cumpleaños y han podido hacer un presente. Eso no te hace coordinador”, aseguró.

Amuruz reiteró que ella fue una invitada más y que ella colaboró con la realización de un regalo, además de explicar que su participación en la fiesta es objeto de una investigación policial y que no corresponde a fueros parlamentarios.

“Por ahí escuché alguna colega como Patricia Chirinos que renuncie porque es un acto bochornoso. Acto bochornoso es si tuviera un acto de corrupción, si se me estuviera cuestionando porque estuviera involucrada en un homicidio [...] pero no es mi caso”, concluyó.