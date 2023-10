El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), anunció que su grupo de trabajo investigará de oficio a Rosselli Amuruz, su colega de bancada y tercera vicepresidenta del Poder Legislativo, ante reportajes que han revelado que habría realizado viajes en semanas de representación acompañada por Paul García, exparlamentario que sería su pareja sentimental.

“La Comisión de Ética investigará de oficio a Congresista Amuruz, para ello ya hemos solicitado información sobre sus viajes realizados en semana de representación”, informó en redes sociales.

Horas antes, Amuruz descartó que vaya a renunciar a su puesto dentro de la Mesa Directiva y manifestó que estaba dispuesta a responder ante cualquier investigación que se siga en su contra en la Comisión de Ética, o ante una moción de censura presentada en su contra.

— Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) October 10, 2023

Diego Bazán aseguró que Ética actuará con “objetividad e imparcialidad” en la investigación contra la legisladora de Avanza País.

Un informe de Centro Liber dio a conocer que Amuruz y Paul García Oviedo viajaron en las mismas fechas a Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina, algunas veces en semana de representación.

A pesar de la información que los vincula, la tercera vicepresidenta rechazó mantener una relación sentimental con García y dijo que se trata solo de un “compañero” y reiteró que no hay nada formal entre ellos.

“¿Relación sentimental? No la tengo, no somos un matrimonio, ni convivientes, ni novios [...] Es una persona que llegó a mi vida en un momento difícil, que es el fallecimiento de mi padre, él me apoyó de una manera afectiva emocional, obviamente compartimos momentos, es un compañero”, aseveró.

Minutos después dijo que “no tendría ningún problema en poder afirmar que hay una relación oficial, pero no la hay”.