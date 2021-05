Conforme a los criterios de Saber más

De Keiko Fujimori había certeza de que se tomaría muy en serio la preparación para el debate. Si es su costumbre ensayar y prever hasta los giros de las entrevistas; cómo no iba a hacerlo para una cita en la que se jugó la vida política. De Pedro Castillo había dudas, hasta hace unas semanas, de qué tan en serio se tomaría este ritual de la democracia. Pero, tras la mala performance de su equipo en el debate técnico del domingo 23, decidió ponerse las pilas.

Castillo sí se ha tomado en serio este encuentro, al punto de ponerse nervioso, perdiendo la frescura que lució en el debate de Chota. Redujo viajes y actividades para tener conversaciones que le sirvieran de insumo y el equipo que elaboró el Plan Bicentenario sin Corrupción, siguió trabajando y resumiendo ideas para el debate. La visita del economista de Nuevo Perú, Pedro Francke, la semana pasada, se inscribe en ese contexto. No solo las preguntas ciudadanas podían poner en aprietos a quien no chancara todo lo que tenía que chancar; sino que era previsible que Fujimori buscaría poner en evidencia los huecos y contradicciones entre planes y discurso. No por gusto, Francke estuvo entre los acompañantes de Castillo en la UNSA.

En el caso de Keiko, ha habido más refuerzo de lo aprendido que esfuerzo en algo nuevo. En el primer bloque hizo notar que tiene más experiencia en exponer y en que parezca natural lo ensayado; mientras al profesor, se le notó una turbación que no le vimos en Chota, que le quitó énfasis a sus figuras retóricas, menguó sus ataques, y lo hizo cometer ‘furcios’ y errores como llamar ‘razonador’ al resonador magnético, o mencionar vuelos de Cusco a Machu Picchu. Las intervenciones de Castillo provocaron más memes que las de Keiko, si es ese un buen indicador de cómo impactará el debate en el electorado. Ojo que, según cálculos conservadores que hemos hecho con gente de TV, el debate técnico lo vieron alrededor de 3 millones de personas. Si este ha tenido una sintonía similar, el impacto se notará en los próximos días.





Fujimori fue menos emocional en el arranque, pero más programática y a la vez más interactiva y gestual: mostró una piedra como ejemplo de los ataques sufridos por su comitiva de parte de presuntos simpatizantes castillistas. No acabó de conjugar en términos persuasivos su invocación al cambio; pero ganó la baza de forzar el formato desde el arranque, con oraciones que ya incluían la propuesta y el ataque, los ‘bullets’ y las balas. Cuando lo hizo Castillo, mostrando portadas, ya no pareció original. Mejor estuvo en Chota.

Vacúname

La salud es el gran tema desperdiciado de todos los debates últimos. Fujimori repitió las cansinas propuestas de las pruebas moleculares y las plantas de oxígeno, pero agregó propuestas para vacunar más rápido, citando a su nuevo jale, Carlos Neuhaus. Durante la bolsa de tiempo, le preguntó a Castillo por sus propuestas al respecto, y este no respondió. Prefirió desarrollar en tema de las reivindicaciones de los trabajadores de salud y proponer el ministerio de ciencia y tecnología. Cuestión de reflejos, de priorizaciones y de falta de práctica en la exposición de planes.

Con economía sucede lo inverso a salud: nunca deja de ser tema prioritario, aunque el debate suelen robarlo los tecnócratas. El reto es explicarlo a la gente. Keiko empezó en ese tono, subrayando que el estado traba a los emprendedores para, a partir de allí, listar las propuestas de ‘licencia cero’ y canon para el pueblo. Pedro fue más genérico, pronunciando frases hechas como ‘bienvenida la inversión privada pero con reglas claras’, ‘la agricultura está abandonada’, ‘porqué tantos pobres en un país rico’, pero desordenado al listar propuestas.

Entrado el bloque de educación, Fujimori se sentía a sus anchas, libre de ataques y con espacio para listar propuestas sin trastabillar. Hasta había sido, por una vez, emotiva cuando habló de ‘mamá a mamá’ fustigando de machista a Castillo. Este, por fin, quizá porque la educación es su oficio, se animó e hizo cuestión de fe por la educación y, de paso, atacó a Keiko, con dos golpes de género: las esterilizaciones forzadas y las supuestas descargas eléctricas que padeció su madre, Susana Higuchi. Fujimori derivó la primera al ministerio público y lo otro no lo respondió. He ahí el límite de la candidata: le cuesta dejar su esquema de intervención para replicar ataques, incluso aquellos rodeados de leyenda. Si Pedro es improvisado, Keiko no es ducha improvisando.

En el bloque de corrupción, el sentido del ataque era muy previsible. Anticipándolo, ya Fujimori había mencionado su experiencia carcelaria, evitando así que se la enrostren. Y, cuando Castillo, como era de esperar, dijo que la corrupción era sinónimo de fujimorismo, ella arremetió contra Cerrón. Se convirtió en una rutina previsible. En verdad, los ataques pudieron ser contundentes y corrosivos, Castillo los convirtió en reiterativos. Fue la ocasión para que Fujimori anunciara el juramento por la democracia y contra la corrupción que hará hoy en Arequipa. Mario Vargas Llosa estará presente digitalmente, como lo estuvo en el 2011 cuando Ollanta Humala hizo un juramento similar, esa vez en disputa con Keiko. Las vueltas históricas que nos da esta segunda vuelta.