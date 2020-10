Conforme a los criterios de Saber más

La alianza con APP, el partido de César Acuña, no solo le daba al Partido Popular Cristiano presencia en el interior del país, donde en las últimas elecciones al Parlamento no obtuvieron buenos resultados, sino también le brindaba recursos económicos para afrontar la campaña de 2021, que será atípica a causa de la pandemia de COVID-19. Tras la ruptura, la situación del PPC es delicada, pero en la interna no solo confían en pasar la valla electoral, sino en ser una de las sorpresas.

Fuentes cercanas a la dirigencia del PPC indicaron a El Comercio que ya le han dado “vuelta a la página” de la frustrada unión con Alianza para el Progreso, y comentaron que la militancia se activó, casi de inmediato, una vez que se convocaron a las elecciones internas, a las que el excongresista Alberto Beingolea postula a la Presidencia de la República en una lista única.

A Beingolea lo acompaña, en su fórmula, la arquitecta Lucía Ledesma Martínez y el odontólogo David Vera Trujillo.

Ledesma Martínez postuló sin éxito a la alcaldía de La Victoria en el 2018, y Vera Trujillo es el presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y formó parte del llamado directorio de Unidad Nacional, a la que se le delegó la negociación de posibles alianzas del PPC con partidos y políticos.

Ledesma, ahora candidata a la primera vicepresidencia de la República por el PPC, fue directora general de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre el 2015 y 2017. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Las mismas fuentes del PPC refirieron que la ausencia de Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos y secretaria general del partido, y de Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de Lima 2019, en la plancha presidencial y en la lista de precandidatos al Congreso se debe a temas de índole personal y laboral, respectivamente.

Esto fue confirmado por el propio Beingolea, quien, en comunicación con este Diario, informó que Neuhaus decidió no postular a ningún cargo público, porque en este momento se encuentra abocado al Comando Vacuna, y sobre Pérez Tello se limitó a indicar que se debe a “razones personales” que ella expresó con claridad a la interna.

Otras fuentes del PPC señalaron a El Comercio que el empresario se ha alejado nuevamente de la agrupación política, luego de que su negativa a ser el candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Acuña Peralta terminara por romper la alianza con APP. “No ha aceptado ninguna candidatura para mantener coherencia”, expresaron.

Pérez Tello fue ministra de Justica y Derechos Humanos durante el primer tramo del gobierno de PPK. Tras ello, fue elegida como secretaria general del PPC. (Foto: El Comercio)

Pérez Tello, secretaria general del PPC, dijo a este Diario que desde el 2018 hizo público dentro de su partido “que mis circunstancias personales, laborales y familiares no me permiten dejar el trabajo”. “A la política se entra a dar tiempo y energía y no es posible para mí en este momento. Por eso no participé en las elecciones municipales de hace dos años y tampoco en las congresales de enero. Esta situación, aunque me apene no es la excepción”, afirmó.

Fuentes de El Comercio informaron que la exparlamentaria tampoco será jefa de la campaña del PPC, como lo hizo en enero. Pero sí ayudará a desarrollar el plan de gobierno.

Los resultados electorales del PPC en los últimos comicios (Infografía: El Comercio)

“Nosotros apuntamos a ganar”

Beingolea, al ser consultado sobre si el peligro de no pasar la valla electoral es una preocupación latente, dijo que el PPC “está apuntando a ganar”. “No conozco ningún equipo de fútbol que, antes de comenzar el torneo, apunte a salvar la categoría, todos apuntan al título”, añadió, recordando su etapa de comentarista deportivo.

También dijo que confía en superar la valla electoral del 5% e, incluso, pasar a la segunda vuelta.

“Todo es posible. En las últimas elecciones [al Congreso], la distancia entre un partido y otro fue mínima. No entiendo que nos digan que podemos perder la inscripción cuando el que quedó segundo en esa elección tenía el 9% de los votos. Nosotros obtuvimos 4%. La distancia es ínfima. Y en esta elección el PPC está para pelear”, manifestó.

No obstante, dentro de la interna pepecista, de acuerdo a fuentes de este Diario, admiten que la situación del partido “es complicada” y que se requiere realizar una campaña “con mucha humildad” y “con los pies sobre la tierra”. Agregaron que cada semana se debe evaluar los objetivos y, en base a ello, ir definiendo la estrategia.

“Esta es una situación que no podemos pasar por alto, en los últimos años no nos ido bien [en las elecciones], y ha llegado el momento de afrontarlo”, expresaron.

La lista de precandidatos del PPC al Parlamento también ha sufrido bajas. Por ejemplo, la exregidora distrital de San Isidro Andrea Lanata anunció, en su cuenta de Twitter hace unos días, que no participará en estas elecciones.

“Siempre he dicho que participaré en política mientras que mi familia y mi salud me lo permitan y en estos momentos mi familia me necesita más que nunca”, dijo.

Lanata (der.), en las elecciones de enero último, obtuvo 36,649 votos preferenciales. Fue la candidata pepecista más votada en Lima después de Beingolea. (Foto: Difusión)

En la lista del PPC al Congreso figuran Ledesma Martínez; Teddy Cardama Sinti, director técnico del Sport Boys; el coronel EP (r) Eduardo Martínez, ex integrante del Comando Chavín de Huántar; y los exregidores de la Municipalidad de Lima Claudia Cantella y Pablo Secada. Este último intentó postular a la alcaldía de Lima en el 2014. Pero renunció a su precandidatura, tras haber sido denunciado por violencia familiar y por insultar a una suboficial de la Policía Nacional.

“Los problemas que ha tenido [Secada] han sido resueltos. Pablo es uno de los economistas más brillantes del Perú, y necesitamos reactivarnos con urgencia, se le necesita de todas maneras”, refirió Beingolea al ser consultado sobre esta postulación.

Fuentes cercanas a la dirigencia del PPC indicaron que es muy probable que entre Ledesma, Martínez y Secada vaya a salir elegido el número 1 en la lista parlamentaria.

Otras fuentes criticaron que aquellos que se opusieron a la alianza con APP, entre ellos el exregidor de San Isidro Javier Bedoya Denegri, no hayan decidido participar en las elecciones internas.

“Hace unas semanas aparecieron unas pintas a favor de Javier Bedoya Denegri, decían ‘Bedoya 2021’. Y después hizo pública su carta, su intención era bajarse la alianza, y ahora que tenido la oportunidad de inscribirse simplemente no lo ha hecho”, expresaron.

Bedoya Denegri, en comunicación con El Comercio, dijo que la licencia que solicitó hace un par de semanas es hasta el 11 de abril próximo, cuando se realicen las elecciones generales.

“La licencia a mi militancia en el PPC sigue siendo efectiva. Mi carta tenía dos aristas, una era el tema de la alianza con APP, con la cual no estaba de acuerdo, y la otra es con el manejo del partido por la actual dirigencia en cuanto a la deformación de la doctrina. La alianza con Acuña fue la gota que derramó el vaso. Y pienso cumplir con la licencia y en ese tiempo evaluar mi permanencia en el partido”, manifestó Bedoya Denegri en breve comunicación con este Diario.

“Si vamos a perder la inscripción, como amenazaba el presidente y la secretaria general del PPC si es que no transábamos con el señor Acuña, entonces que sea bajo nuestros propios términos", refirió Bedoya Denegri en la carta, donde solicitó licencia a su militancia partidaria. (Foto: El Comercio)

Fuentes de El Comercio indicaron que a Bedoya Denegri- nieto del fundador del PPC Luis Bedoya Reyes- le ofrecieron ser precandidato a la Presidencia de la República, en una lista alterna a la de Beingolea, pero que este no aceptó. Agregaron que antes demandó la renuncia de la actual dirigencia pepecista.

Beingolea evitó pronunciarse sobre la situación del exregidor distrital de San Isidro. No obstante, fuentes de la dirigencia pepecista señalaron que el hijo del excongresista Javier Bedoya de Vivanco no representa al llamado “otro sector” del PPC, porque este no existe. Añadieron que su influencia solamente es a un grupo de jóvenes pepecistas en Arequipa.

“Un objetivo razonable es pasar la valla”

El analista político Pedro Tenorio consideró que “un objetivo razonable” para el PPC en las elecciones de 2021 es “pasar la valla electoral”. Agregó que en los últimos años el partido fundado por Bedoya Reyes ha sufrido una “desconexión” y “un alejamiento” de la ciudadanía.

“Por lo que se observa en las encuestas están alejados del principal foco de atención y eso será complicado de revertir, el PPC carece de una figura unificadora, fuerte y que generé expectativa. Ya hemos visto los problemas que generaron en su interna la alianza con APP. No han logrado, en los últimos años, revitalizar su marca y es difícil que lo consigan en cinco meses”, manifestó a este Diario.

Beingolea- de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos- tiene 1% de intención de voto.

Tenorio también considera “inexplicable” la ausencia de Neuhaus en las listas de precandidatos, cuando el PPC “ha sido el partido de toda su vida”.

“Él ha sido candidato a diputado y también a regidor, está ligado al PPC, y hoy que es reconocido de manera positiva, no participa”, mencionó.

La politóloga Karen López Tello afirmó que el rompimiento de la alianza entre APP y PPC afecta más a la segunda agrupación.

“La ruptura complica al PPC, porque es un partido que no ha logrado afianzar un discurso más allá de Lima. Sin embargo, APP viene en un continuo posicionamiento en la política subnacional y ese aspecto era clave para que el PPC pueda asegurar una continuidad”, expresó.

López Tello, presidenta de la asociación civil Propuesta País, también señaló que la alianza estaba basada “en la necesidad” del Partido Popular Cristiano “de sobrevivir que en un genuino intento de servir al país”.

El PPC enfrentará su primera elección en solitario desde 1985, con nuevos rostros y con escasos recursos económicos con el principal reto de no perder su inscripción.

Más información

Alberto Beingolea obtuvo 141,845 votos preferencias en las elecciones al Parlamento de enero último, sin embargo, no obtuvo una curul, porque el PPC no pasó la valla del 5%.

El directorio de Unidad Nacional mantuvo, en los últimos meses conversaciones con el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz; con el ahora exalcalde de La Victoria George Forsyth; con el economista Hernando de Soto; y con Acuña. Concretaron una alianza con APP, pero esta se anuló a los seis días de iniciada.