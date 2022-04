Las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo inscribieron a sus precandidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las más de 13 mil listas presentadas aparecen rostros conocidos, como los excongresistas Cecilia Chacón, Carlos Bruce y Omar Chehade, los exalcaldes Alex Kouri y Francis Allison, el exministro de Defensa Juan Carrasco, el ex secretario general del Despacho Presidencial Carlos Jaico y el exasesor de la Presidencia Biberto Castillo.

La mayoría de los excongresistas que participan en las elecciones buscan un sillón municipal. Las razones serían diversas: recuperar cierto nivel de influencia, continuar con una carrera política de largo plazo pese al impedimento de la no reelección, dar el salto hacia la alcaldía de Lima, entre otras, destacaron analistas políticos consultados para este informe.

Para los exparlamentarios, “una competencia a alcaldías distritales puede ser un poco más sencilla porque ya tienen un nombre adquirido, cierto reconocimiento y trayectoria”, señaló el politólogo Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC.

En opinión del analista político Fernando Tuesta, las postulaciones de los exparlamentarios se entienden como “el intento de seguir haciendo carrera política allí donde las normas han creado la figura de la no reelección”.

Entre los excongresistas que buscan una alcaldía se encuentran:

1 Cecilia Chacón Precandidata a la alcaldía de San Borja Fue congresista en tres periodos parlamentarios, el último entre el 2016 y el 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento. Ahora postula a la alcaldía de San Borja con Fuerza Popular.

Chacón fue una de las principales opositoras a los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Vizcarra desde la bancada fujimorista. Incluso, en diciembre del 2017 votó a favor de una moción de vacancia contra PPK, que no alcanzó los 87 votos necesarios.

Ha defendido la inocencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la acusación fiscal por presunto lavado de activos, por el Caso Odebrecht.

En septiembre del 2014, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló una sentencia tres años de prisión suspendida contra Chacón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. 2 Carlos Bruce Precandidato a la alcaldía de Santiago de Surco Su última experiencia como legislador la realizó entre el 2016 y el 2019 como parte de la bancada de Peruanos por el Kambio. Ahora postula a la alcaldía de Santiago de Surco con el partido Avanza País.

En agosto del 2018, el pleno del Congreso lo sancionó con una amonestación pública, una multa equivalente a 60 días de remuneración y gastos de representación por haber solicitado resguardo policial para la inauguración de un restaurante de su propiedad en diciembre del 2016.

Bruce fue ministro de Vivienda durante los gobiernos de Alejandro Toledo, quien enfrenta un proceso de extradición al Perú por corrupción; Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

En la última campaña electoral respaldó la candidatura presidencial de George Forsyth y se integró al equipo de trabajo de Victoria Nacional. 3 Francisco Petrozzi Precandidato a la alcaldía de San Isidro Petrozzi ingresó al Congreso en el 2016 con Fuerza Popular, el partido de mayor oposición a los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, pero renunció a este en el 2018. Ahora es precandidato a la alcaldía de San Isidro con Alianza para el Progreso (APP).

Hasta mediados de octubre del 2019 fue un duro crítico del gobierno de Vizcarra, pero se convirtió en un aliado al ser nombrado ministro de Cultura.

En diciembre del 2019 renunció al Ministerio de Cultura obligado por el escándalo que se desató tras la remoción del escritor y periodista Hugo Coya del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Coya reveló que Petrozzi lo llamaba constantemente cuestionando los temas o las entrevistas a políticos de oposición al gobierno de Vizcarra.

Meses después fue nombrado agregado cultural de la Embajada del Perú en Alemania. 4 Omar Chehade Precandidato a la alcaldía de Lima Formó parte del Congreso anterior, que se formó para el breve periodo 2020-2021. Ahora busca la alcaldía de Lima con Alianza para el Progreso (APP). Durante su primera experiencia como congresista, en el periodo 2011-2016, el pleno del Congreso lo suspendió por 120 días por infracción del Código de Ética Parlamentaria.

Aquella vez fue acusado de reunirse con altos mandos de la policía para ejercer presión sobre un desalojo en la azucarera Andahuasi, a favor del grupo empresarial Wong. El legislador manifestó que no se respetó el debido proceso ni se consideraron sus descargos.

Por ese mismo caso, Chehade renunció a la segunda vicepresidencia de la República en el 2012. Su carta de dimisión fue aceptada por el entonces presidente Ollanta Humala.

En el 2015 fue separado de la bancada oficialista de Gana Perú. Desde ese momento incrementó sus críticas al rol de la entonces primera dama, Nadine Heredia, a quien ya cuestionaba por el caso conocido como "Las agendas de Nadine". 5 Rennán Espinoza Precandidato a la alcaldía de Puente Piedra Rennán Espinoza Rosales llegó al Congreso para el periodo 2020-2021 con Somos Perú, pero renunció a la bancada de su partido en el 2020. Ahora es precandidato a la alcaldía de Puente Piedra con la misma agrupación.

Espinoza fue vocero de Somos Perú en el Parlamento hasta que se retiró por discrepancias con su colega Guillermo Aliaga. Ha sido alcalde de Puente Piedra en dos ocasiones. Además, su hijo, Rennán Espinoza Venegas, es el actual alcalde de ese distrito.

En las elecciones generales pasadas fue asesor del candidato presidencial George Forsyth, quien ahora postula a la alcaldía de Lima. 6 Franco Salinas Precandidato a la alcaldía de Magdalena Fue congresista en el periodo 2020-2021 con Acción Popular, bancada en la que asumió la vocería. Ahora es precandidato a la alcaldía de Magdalena con ese mismo partido, en el que milita desde el 2006.

Salinas fue crítico de la gestión de Mirtha Vásquez como presidenta del Congreso. Además, defendió el proceso que realizó el Parlamento anterior para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que finalmente no prosperó.

Fue uno de los parlamentarios que pidió desconocer, en julio del año pasado, la resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima de suspender provisionalmente la elección de los nuevos magistrados.

Postuló sin éxito a los cargos de regidor provincial de Lima en el 2006, regidor distrital de Jesús María en el 2010 y consejero regional de Piura en el 2018. 7 Roy Ventura Precandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho Fue congresista en el periodo 2016-2019 con Fuerza Popular, bancada en la que ejerció como vocero alterno. Ahora es precandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho con ese mismo partido.

Ventura fue presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Cuando ejerció ese cargo justificó que un proyecto de ley del entonces congresista Mauricio Mulder, que buscaba prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados, pase al pleno del Congreso sin dictamen de su comisión.

La iniciativa de Mulder -aprobada por insistencia con el voto de Ventura y otros 69 legisladores- fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y quedó sin efecto.

Ventura fue personero legal alterno de Fuerza Popular entre el 2018 y el 2021. 8 César Combina Precandidato a la alcaldía de San Isidro Fue congresista en el periodo 2020-2021 con Alianza para el Progreso, pero ahora es precandidato en Fuerza Popular para la alcaldía de San Isidro.

El exlegislador ha militado en el Partido Popular Cristiano (PPC), Alianza para el Progreso y ahora lo hace en Fuerza Popular.

Además, fundó su propio movimiento regional en el 2018, llamado Combina Junín, que aún mantiene inscripción vigente.

Combina postuló sin éxito a los cargos de regidor distrital de Punta Negra con la alianza electoral Unidad Nacional (2006), regidor provincial de Lima con el PPC (2010), presidente regional de Junín con Fuerza Popular (2014) y gobernador regional de Junín con Caminemos Juntos por Junín (2018).

También fue anunciado recientemente como precandidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, pero luego el partido declinó de participar en esa elección.

La politóloga Katherine Zegarra apunta que la postulación de los excongresistas da cuenta de varios fenómenos. Uno de ellos es que quienes buscan mantenerse en política por largo tiempo, no encuentran muchos espacios en los que tendrían que desarrollarse y mantenerse. Otro hecho - explicó- es el de la profesionalización de los políticos.

"El hecho de que haya políticos con experiencia que se postulen a otros cargos no es necesariamente algo malo. Si bien es muy importante la renovación [de cuadros], también lo es la profesionalización de los políticos". Katherine Zegarra, politóloga

En tanto, Omar Awapara añadió que algunos excongresistas que postulan a distintas alcaldías distritales podrían apuntar a convertirse en alcaldes de Lima en el mediano plazo. Es decir, el cargo que buscan alcanzar en las elecciones de octubre próximo sería visto como un trampolín.

En opinión del politólogo, varios de los exlegisladores mencionados en este informe no tendrían aspiraciones presidenciales, pero sí el interés por liderar la capital. Y para ello será necesario que realicen una buena gestión municipal.

“Dependiendo del perfil del distrito, les puede dar cierta visibilidad, cierto peso. El salto será de alcalde distrital a alcalde de Lima, como ha sido especialmente el caso de [exalcaldes de] Miraflores, como Alberto Andrade y Jorge Muñoz. Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC

Algunas figuras políticas, por más que sean cuestionadas, no necesitarán el respaldo de la mayoría absoluta para convertirse en alcaldes distritales.

“En elecciones municipales gana quien tiene más votos, y en un distrito puede haber N candidatos que son desconocidos, de repente algunos de ellos muy buenos, pero no tienen cobertura, no son populares. Y de repente gana un excongresista que ha tenido mucha publicidad y posicionamiento, pese a que no necesariamente sea el mejor”, dijo Fernando Tuesta.

En la larga lista de precandidatos figura otro personaje político conocido: el exalcalde y exgobernador del Callao Alex Kouri, quien recientemente salió de prisión tras cumplir una condena por el Caso Convial.

1 Alex Kouri Precandidato a gobernador regional del Callao Fue sentenciado a cinco años de cárcel por delito contra la administración pública – colusión desleal, en junio del 2016. Además, se le impuso el pago de S/ 26 millones por concepto de reparación civil de manera solidaria y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el Caso Convial.

Se le encontró culpable de concertar la licitación para construir la vía expresa Callao en perjuicio del municipio chalaco. Él asegura que la sentencia fue infame.

Kouri abandonó el penal de Ancón II en junio pasado y ahora es precandidato al gobierno regional del Callao con la agrupación política Somos Callao. 2 Francis Allison Precandidato a la alcaldía de Magdalena Fue alcalde de Magdalena en cuatro periodos consecutivos. Ahora es precandidato a la alcaldía del mismo distrito, con Alianza para el Progreso.

Allison ganó las elecciones municipales del 2002 y 2006 con la alianza electoral Unidad Nacional, y las elecciones del 2010 y 2014 con la organización política Magdalena Avanza.

Durante su gestión como alcalde de Magdalena se emitió, de forma irregular, 18 ordenanzas que permitieron la construcción de edificios de más pisos de los autorizados, como reveló El Comercio.

Las ordenanzas permitieron la construcción de edificios de hasta 10 pisos en la mayoría de parques de zonas residenciales, excepto en el parque Acosta, donde vive Allison.

En el 2018, Allison sufrió su primera derrota electoral cuando tentó la alcaldía provincial de Cañete con la organización política Cañete Avanza.

Exministros en la contienda

Al menos dos exministros de la gestión de Pedro Castillo aparecen como precandidatos. Ellos son Juan Carrasco y Rubén Ramírez, como detallamos a continuación.

1 Juan Carrasco Precandidato a gobernador regional de Lambayeque Carrasco fue ministro del Interior en el primer Gabinete del presidente Pedro Castillo. Estuvo en ese cargo entre julio y octubre del 2021.

Luego, en noviembre pasado, asumió como ministro de Defensa en reemplazo de Walter Ayala. Allí se mantuvo hasta febrero pasado.

Por último, fue nombrado viceministro de Justicia, cargo al que renunció este mes para postular al gobierno regional de Lambayeque con Juntos por el Perú.

Cuando se desempeñó como fiscal lideró la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, en la región Lambayeque, y estuvo al frente de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

En julio pasado, la fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por presunta inconducta funcional, por asumir funciones como ministro del Interior. Sin embargo, la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público de Lambayeque opinó que el caso debía archivarse.

Esa instancia consideró acreditado que Carraso solicitó a su superior inmediato en la fiscalía, Jorge Chávez Cotrina, el visto bueno para una licencia sin goce de haber por 90 días y que este aceptó.



2 Rubén Ramírez Precandidato a regidor de Lima Ramírez fue ministro del Ambiente desde julio del 2021 hasta febrero pasado, cuando fue reemplazado por Wilber Supo.

Durante su gestión ocurrió un extenso derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, un desastre ecológico sin precedentes en ese lugar.

Ramírez salió del Gabinete con la renuncia de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora es precandidato a regidor por Lima con el partido de gobierno, Perú Libre.

El ex ministro del Ambiente milita en Perú Libre desde septiembre del 2020. Además, postuló sin éxito al cargo de regidor distrital de Lince con Perú Libertario en el 2018.

Precandidaturas sorpresivas