Después de casi un mes y medio fuera de la campaña, tras dar positivo al COVID-19, Flor Pablo- candidata del Partido Morado a la primera vicepresidencia de la República y al Congreso- ha vuelto a la lid electoral. La exministra de Educación reconoce que su agrupación debe mejorar su estrategia y considera que el país no está para radicalismos.

— En diciembre último, Julio Guzmán tenía el 8% de intención de voto, y se ubicaba segundo, hoy solo tiene 4%, según las cifras de El Comercio-Ipsos. ¿A qué se debe esta caída?

En primer lugar, lo que hay que decir es que sigue ganando el “que no sabe por quien votar”. Efectivamente, hay una preocupación por quienes están subiendo y, lamentablemente, hay un riesgo de un populismo tremendo y un riesgo más grave con una extrema derecha, que es anti libertades, a nosotros no preocupa. Por ello, nosotros hemos iniciado [un recorrido por el país], luego de haber estado un mes fuera por temas de enfermedad, tanto Julio Guzmán como yo tuvimos COVID-19. Julio ha estado en la selva, ahora está en el norte y la otra semana nos estamos yendo al sur.

— ¿No cree que el gobierno de Francisco Sagasti le está pasando factura a la candidatura de Guzmán?

Tiene que ver en algún sentido, porque es difícil para la gente entender que nosotros somos un partido decente, que acordó con el Ejecutivo, con el presidente Francisco Sagasti, no inmiscuirnos. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Todos dicen que este es el gobierno del Partido Morado, en realidad no lo es. Sí reconocemos que tenemos a un morado en la Presidencia de la República, que expresa los valores del partido […] En este momento lo que tenemos que superar es la apatía que hay entre los electores, ahí está el gran desafío. Somos una opción de centro, que no están en los radicalismos, ni del lado de la ultra derecha ni de la extrema izquierda. El país no quiere conflictos ni extremos.

— Los resultados de las últimas encuestas también indicar que la intención de voto del Partido Morado al Parlamento, casi duplica al respaldo a Guzmán. No es usual que se dé esa situación. ¿A su candidato presidencial le falta carisma?

Por la propia encuesta lo que sale es que la gran fuerza del Partido Morado no es una persona, sino el partido, justamente. Definitivamente tenemos que mejorar la estrategia y también recordar que la plancha no solo es Julio Guzmán. Es Julio Guzmán y Flor Pablo, somos dos en la plancha. Julio Guzmán tiene el gran valor de ser un economista con una amplia mirada y trayectoria Y yo soy profesora, con una trayectoria en educación. He ahí nuestro complemento. Para gobernar no se necesita solo a una persona, no es suficiente la simpatía o la popularidad.

— Su agrupación tiene presencia en el Ejecutivo. Los dos principales asesores del mandatario son Carlo Magno Salcedo y Giacomo Ugarelli, militantes del Partido Morado. Y los ministros José Elice y Claudia Cornejo fueron candidatos en la elección al Congreso del 2020. ¿Por qué, entonces, insisten en marcar distancia con el Ejecutivo?

Mira, tú estás hablando de cinco, y estamos hablando de dos de 19 ministros, y cinco personas no es un copamiento, no es un gobierno morado, ya quisiéramos haber estado apoyando al presidente Sagasti. Pero estamos en un contexto electoral y tenemos que cuidar la neutralidad. Usted ha visto, por ejemplo, denuncias sobre el uso de los programas sociales en beneficio del Partido Morado, o que los prefectos o subprefectos están haciendo campaña por nosotros. No, porque estamos teniendo un comportamiento correcto para que nadie pueda observar estas elecciones y poder ofrecerle al país, el 28 de julio un nuevo gobierno.

— ¿A Julio Guzmán le sigue restando el incidente de las velas? ¿Tras ello, no logró recuperar la confianza de la ciudadanía?

Este episodio ha sido aprovechado políticamente, es un error definitivamente, él ha pedido perdón a su familia y a todo el país, pero ese error no lo pinta de cuerpo completo. Él es un hombre que le ha ofrecido al país un partido decente. Guzmán pudo, luego de que lo sacaron de la carrera en el 2016, buscar aliarse con un partido o un vientre de alquiler, pero no, lo que hizo fue crear un partido, un partido joven, de principios. Y eso hay que valorarlo. Es un hombre de Estado. Efectivamente, hubo un error, pero un incidente no puede marcar la vida y la trayectoria política de alguien . Todos miran la paja en el ojo ajeno, todos nos equivocamos y tenemos el derecho a enmendar, hay que dar la vuelta a esta página.

— ¿No pasar a la segunda vuelta significa un fracaso para el Partido Morado?

Todavía no estamos en la segunda vuelta, nosotros y ahí hablo por todo el partido, somos personas que nos ha costado mucho tener esta agrupación para comenzar, somos personas de lucha, de perseverancia, de apuestas y le vamos a dar con todo a esta campaña.

— ¿Cree que algunos candidatos a la Presidencia están politizando la compra de vacunas?

Así es, se está usando lamentablemente este tema de manera totalmente populista, manipulando la información. Aquí hay un tema muy sencillo, la vacuna, en este momento, es un bien escaso, y los laboratorios a los únicos que están vendiendo, en este contexto, es al Estado. Y el Estado nos tiene que asegurar que todos nos vacunaremos siguiendo algunos criterios, no es que aquí se vacuna el que tiene más dinero. Y el que tiene dinero ni siquiera podrá comprar la vacuna, porque simplemente no hay. Aquí no es el Estado contra el privado, como lo quieren llevar. En este momento hay escases [de las vacunas], el Estado está organizando los protocolos de la vacunación empezando por la primera línea y los más vulnerables. Ya nos hemos indignado bastante viendo el escandalo del ‘vacunagate’, donde altos funcionarios no respetaron la cola. No puede pasar que porque yo tengo plata pienso que me puedo saltar la cola, mucho cuidado.

— El Ministerio Público ha solicitado cuatro años y ocho meses de prisión en su contra, por presuntamente haber permitido que no se cumpla con la entrega de material educativo, cuando fue directora de Primaria del Minedu en el 2014. ¿Esta acusación no pone un manto de duda sobre su postulación?

Mira, esa es una absoluta mentira, si fuera cierto algo de lo que está en la denuncia, yo no hubiese postulado. Para empezar cuando se firmó la adenda, yo ya no era directora. Dicen que no derive el contrato, y esa es la razón por la que me involucran en el proceso, pero es mentira, yo tengo el cargo de que sí derive el documento. Lamentablemente, estoy como miles de peruanos buscando justicia desde el 2014. Pese a esto, los adversarios salen a atacar y a desacreditar mi carrera. Yo soy funcionaria pública de muchos años, toda mi vida he gestionado recurso y he resuelto problemas. Yo tengo la conciencia tranquila, tengo los documentos y las evidencias para demostrar mi inocencia. Espero que las personas que ahora aprovechan esta situación tengan la hidalguía de pedirme disculpas.

— Según la Encuesta Nacional de Hogares al 2019, solo el 32,1% de los hogares cuenta con una computadora o laptop. Asimismo, apenas el 35,9% cuenta con acceso a internet fijo. ¿Cómo evalúa usted el programa “Aprendo en Casa” en su calidad de exministra de Educación?

El programa “Aprendo en Casa” ha sido una muy buena iniciativa para asegurar la continuidad de la educación, pero necesita reforzarse con estrategias alternativas. De un día para otro no vamos a tener conectividad. Sí necesitamos seguir avanzando con estrategias que permitan el refuerzo de los aprendizajes con promotores educativos que trabajen en la comunidad y que ayuden a las familias que, en este momento, no pueden acompañar a sus hijos. También se debe terminar de dotar las tablets, está por llegar un millón y medio a la zona rural, pero falta toda la zona urbana periférica. Es urgente fortalecer la educación a distancia en dos metas: que ningún niño, niña y adolescente deje la escuela y la otra es que logren los aprendizajes, esa es la finalidad de la educación.

— El Minedu ha anunciado que el 15 de marzo de inician las clases escolares en los colegios públicos de manera virtual, por lo menos, hasta el 15 de abril. Y luego se evaluará un posible regreso a las clases presenciales. ¿El país está listo para que los niños y adolescente retornen a las aulas?

Entiendo que el Ministerio de Educación ha puesto esa fecha para ir evaluando. Con el desarrollo de la pandemia, quienes mandan son las autoridades sanitarias. Entonces, tenemos educación virtual, y luego se seguirá viendo. El año pasado en cerca de 1.000 distritos, muy rurales, y donde no ha habido afortunadamente, la proliferación del contagio por virus, sí ha habido clases, pero en zonas muy focalizadas. Lo que estamos viendo es que no habrá un retorno masivo [a las aulas], porque no hay vacuna, la vacuna es un elemento muy importante de protección, tenemos que aprender a vivir con esta educación a distancia.

— ¿Fue un error del ministro Cuenca intentar restringir la admisión en los COAR?

Los colegios de alto rendimiento [COAR] tienen que fortalecerse. Por ejemplo, que los profesores sean de carrera, tanto hablamos de reforzar la carrera pública magisterial, necesitamos que los profesores sean de carrera, los COAR también tienen que ser más inclusivos. Es decir, que esos buenos alumnos de las zonas más alejadas de nuestro país tengan la oportunidad. Necesitamos que los COAR sean colegios de aplicación de todas las innovaciones educativas del sector. Se les debe dar un rol diferente y no solo dejarlos como una experiencia aislada y particular. Todo servicio que crea el Estado, y que beneficia a los adolescentes, como en este caso, hay que hacerlo cada vez de mayor calidad y de mayor inclusión, no podemos tomar la decisión de que ahora se cierra.

— El Partido Morado propone que el superintendente de la Sunedu no sea elegido por el Ministerio de Educación, sino por concurso público. ¿Por qué?

Imagínese que cuando llegó el presidente de facto Merino y cambió de ministro de Educación, ya estaban buscando a un nuevo superintendente para la Sunedu. Imagínese quién hubiese sido, si ya estaban amenazando con emplazar las decisiones de la Sunedu. Entonces, la figura del superintendente queda en una situación muy frágil y le resta institucionalidad a la Sunedu. Por eso, así como hay un consejo directivo en la Sunedu elegido por concurso, nosotros consideramos que el superintendente debe ser elegido por concurso público para fortalecer su institucionalidad y no dejarlo al vaivén y gusto de un ministro o de un presidente. Hay que tener mucho cuidado con algunos candidatos que están diciendo que la Sunedu no sirve, que ya llegó a su tope, ya están adelantando qué tipo de intereses están yendo a defender.

— ¿La candidatura de Rafael López Aliaga constituye un peligro para el enfoque de género en la educación?

Es un peligro total, no solo para el enfoque de género, es un peligro para nuestra democracia, para el respeto de los derechos y de las libertades. Sus mensajes de odio, de desprecio a las mujeres, a la población vulnerable, es realmente para tener mucho miedo y preocupación. No podemos permitir que una persona tan autoritaria, con tantas características de homofobia, de xenofobia, es todo aquello que, por lo menos, desde la educación que se promueve desde el Estado no se quiere. Es un riesgo absoluto, y creo que tenemos que tomar conciencia, y no permitir que haya un Bolsonaro en nuestro país.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

Mi primer proyecto de ley es declarar en emergencia la educación para llegar con programas integrales a los distritos más empobrecidos. Eso quiere decir, dar salud, alimentación y un plan de soporte socio emocional, porque el tema de la salud mental está en una situación crítica. Necesitamos gestionar rápidamente. ¿Por qué lo planteamos ahora? El Estado no está respondiendo, porque está con los mismos procedimientos que cuando no estábamos en pandemia. En segundo lugar, tengo una iniciativa que apunta a fortalecer la reforma universitaria y la educación superior técnica.

Y, en tercer lugar, librar de los intereses particulares al Congreso, que no se permita a los dueños y a los promotores de las universidades participar presentando proyectos de ley y en votaciones, por ejemplo, de temas asociadas a la reforma universitaria y de la Sunedu. Necesitamos ir despejando el panorama de aquellos que vamos al Congreso para servir a los intereses nacional de aquellos que están yendo a proteger sus negocios.

— El Partido Morado propone llevar a referéndum, durante el segundo año de un eventual gobierno de Julio Guzmán, la necesidad de una nueva Constitución. ¿Cuáles son los cambios puntuales que proponen?

La Constitución también debe ubicarse en los nuevos tiempos y desafíos. En el tema político tenemos que ver soluciones vinculadas al equilibrio de poderes, no podemos estar en estas cuestiones de confianza, que el Congreso le da al Ejecutivo, y que el Ejecutivo pueda cerrar el Congreso. Ahí hemos roto el equilibrio de poderes y tenemos que recuperarlo. Y lo otro es lo vinculado a la educación a distancia. Necesitamos declarar como derecho fundamental el acceso a Internet.

Y seguidamente, necesitamos ver mejoras respecto al rol del Estado sobre el tema de las exoneraciones. La Constitución no solo debe tener legalidad, sino también necesitamos una Constitución que tenga legitimidad. Y esa es nuestra apuesta. La [nueva] Constitución tiene que ir de la mano con una reforma del Estado.

— ¿Con qué partidos puede realizar alianzas en el próximo Congreso? En redes sociales hay enfrentamientos constantes con los candidatos de Juntos por el Perú, cuando existen puntos de coincidencia.

Durante la campaña deberíamos ser muy respetuosos, pero lamentablemente vemos que no se hacen propuestas y solo hay ataques, eso lo tenemos que superar. Y pasada la campaña, tenemos que generar consensos y acuerdos para avanzar como país. Ya hemos tenido una mala experiencia con el Congreso anterior, que con una mayoría fujimorista fue totalmente obstruccionista. Esa historia no se puede volver a repetir. Tenemos que generar consensos con todos aquellos que creen en la democracia y que quieren el bienestar para todos. Hay coincidencias con varios partidos, pero con algunos sí es muy difícil llegar a sentarnos, por ejemplo, nuestra visión del país es totalmente contraria a la del señor López Aliaga.

— Usted fue ministra de Educación en el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Le ha sorprendido la posición contradictoria del expresidente en diferentes temas, entre ellos el ‘vacunagate’?

Para mí, ha sido una gran decepción, terrible, yo conozco al expresidente [Vizcarra], me convocó por mi trayectoria, no lo conozco por vida partidaria ni es mi amigo, lo he conocido en 11 meses de trabajo, salí [del gobierno] agradecida por la oportunidad. Realmente, no esperaba una actitud de este tipo, estoy decepcionada totalmente y que la justicia haga su trabajo.

— Julio Guzmán ha dicho que su descenso en las encuestas se debe a las tres semanas de descanso médico que tuvo por el COVID-19. ¿Comparte esta posición?

Creo que tiene que ver también. En mi caso, prácticamente un mes y medio fuera, en mi caso el virus ha sido agresivo, he perdido más de la cuarta parte de un pulmón y todavía estoy en recuperación con el riesgo de una neumonía. En el caso de Julio fue menos fuerte, pero igual, el virus golpea y quienes lo hemos pasado lo sabemos. En ese tiempo hemos dejado a nuestros detractores avanzar. Por ello ahora, estamos en el campo, cuidándonos, con todas las medidas de seguridad. Julio está realizando giras y yo estoy comenzando fuerte en Lima, mientras terminó de recuperarme.

Hemos aprendido mucho viviendo esta enfermedad, el gran aprendizaje es que tenemos que implementar acciones y medidas que ayude a la gente, el nivel de pobreza en el que hemos caído, la educación que no llega a todos, igual la salud, y el empleo que se ha perdido, eso es algo que tenemos que cambiar drásticamente. Y por eso trabajos, porque nos duele la realidad del país, porque tenemos una identificación por nuestros orígenes. Yo vengo de un pueblo joven en Carabayllo, a mí no me tienen que contar la pobreza.