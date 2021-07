El abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró que “no es responsabilidad” del partido la demora en el proceso de transferencia de gobierno y estimó que la proclamación presidencial tardará por lo menos “seis días más” de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que apelarán las actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de los resultados de las Elecciones Generales 2021.

“[¿Están buscando dilatar el proceso de transición?] El problema de la transferencia no es responsabilidad de Fuerza Popular, el problema de la transferencia es del gobierno entrante y el gobierno saliente. Nosotros cumplimos con hacer valer nuestro derecho con los recursos que la ley franquea, no nos vamos a salir un centímetro de la ley. Que se va a demorar el proceso electoral por seis días más, sí señor, se va a demorar porque estamos haciendo valer nuestro derecho que la ley nos permite y que cualquier ciudadano lo haría”, afirmó en RPP Noticias.

Indicó que, pese a que estas apelaciones no variarán el resultado electoral, harán valer su derecho de presentar los recursos que consideren convenientes.

“Nosotros dijimos que íbamos a dar la talla hasta la última carta y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes me dirán: ‘cinco mil votos no alteran el resultado’, obviamente, pero lo que estamos haciendo como abogados responsables que hemos asumido un compromiso de apelar las actas de proclamación de resultados, no proclamación presidencial de los JEE”, enfatizó.

El abogado explicó que si se apelan las actas de proclamación, el JNE cuenta con tres días para resolver este recurso, por lo que demorará la proclamación presidencial.

“Apelemos o no, tienen tres días para que las actas queden consentidas. Si nosotros apelamos sube al JNE y tiene el JNE tres días para resolverlo. Entonces, son seis días que, apelando o no, el JNE tiene que esperar”, detalló.

Asimismo, señaló que pese a las apelaciones que se presenten, los resultados no favorecerán a Keiko Fujimori por la diferencia de votos con Pedro Castillo.

“[¿Considera que ya no pueden tener más votos?] No, no los vamos a tener. Tampoco nos vamos a engañar. [¿No es posible que Keiko Fujimori gane matemáticamente?] En este momento no”, sostuvo.

Finalmente, Castiglioni reiteró que la agrupación no interpondrá ninguna acción judicial contra los resultados finales de las Elecciones Generales.

