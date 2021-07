Conforme a los criterios de Saber más

A poco más de un mes de las elecciones de segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado todas las apelaciones que presentó el partido naranja para anular mesas de votación. Sin embargo, los aliados del fujimorismo, entre ellos Lourdes Flores Nano, evalúan presentar una serie de recursos de amparo y medidas cautelares contra una eventual proclamación de la fórmula presidencial del lápiz.

“Podría ser, no es un tema que descarto [presentar una acción de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial], quiero aclarar que Fuerza Popular no me ha pedido para nada que yo prepare un documento, soy yo, de manera personal, la que evalúa la situación”, manifestó Flores Nano, expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) al ser consultada por El Comercio.

LEE TAMBIÉN: JNE resolvió todas las apelaciones de FP tras votos en minoría de Rodríguez Monteza

La también excandidata a la Presidencia adelantó que “hay montones” de recursos de amparo en camino. “No sé cuántas, pero hay, por ejemplo, una del doctor [Javier] Villa Stein y otra de Mónica Yaya”, subrayó.

Yaya, ex presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, ingresó la tarde del lunes un primer recurso de amparo, en el que solicitó la nulidad de la inscripción de la plancha presidencial de Perú Libre, porque, según refirió, Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de la República, debió renunciar o pedir licencia a la Reniec durante todo el proceso electoral.

Mónica Yaya se unió, hace un par de semanas, al equipo legal de Fuerza Popular. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

No obstante, los abogados José Naupari y Julio Silva Meneses, expertos en derecho electoral, precisaron hace unos días que la Ley Orgánica de Elecciones no obliga a renunciar a funcionarios de rango medio que deseen participar en los comicios, como es la situación de Boluarte.

LEE TAMBIÉN: Especialistas descartan que Dina Boluarte haya tenido que renunciar al Reniec para postular a la vicepresidencia

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular confirmaron a este Diario que, hasta el momento, no existe una solicitud del aún activo comando de campaña, que dirige Keiko Fujimori, a su equipo de abogados para recurrir, como partido, a la vía judicial.

“No hay ninguna decisión formal de parte de Fuerza Popular, hasta el momento, las opiniones que están dando los abogados sobre nuevas medidas son a título personal”, subrayaron.

José Tello: “No pueden detener un acto del cronograma electoral”

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó a El Comercio que, si un juez decide admitir a trámite uno de estos recursos de amparo y otorgar alguna medida cautelar para paralizar la proclamación es muy probable que el JNE no ejecute esta medida, y recordó que existen antecedentes al respecto.

“No, no pueden detener un acto del cronograma electoral [con una decisión judicial]. Tras la resolución de controversias viene la proclamación, y no la pueden detener. El jurado podría no aplicarla [si un juez da la medida cautelar], recuerda lo que pasó con el PPC y eso lo sabe bien Lourdes Flores”, manifestó el letrado.

En marzo último, el juez Lenin Montoro, de la Corte Superior de Justicia de Lima, concedió una medida cautelar al PPC para el reingreso a la carrera electoral de sus 33 candidatos al Congreso, por la lista de Lima, cuyas postulaciones fueron declaradas improcedentes. Pero el tribunal electoral no ejecutó este fallo.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, refirió que “constitucionalmente, no puede darse la intromisión de un juez en el jurado”.

“Ha habido algunos intentos de jueces que a través de medidas cautelares han buscado meterse en decisiones del JNE, el caso del PPC es el más reciente: fueron a un juez, este ordenó [que inscriban a la mayor parte de la lista al Congreso en Lima], pero el JEE les dijo que era inejecutable, porque iba en contra de su autonomía y podía generar una competencia desleal”, remarcó.

Rospigliosi estimó que, si un juez otorga eventualmente una medida cautelar que orden paralizar la proclamación de resultados, el jurado puede recurrir al mismo argumento usado meses atrás.

Alejandro Rospigliosi: “El JNE tiene antecedentes para decir que es inejecutable”

“No me preocupa el tema constitucional, el JNE tiene antecedentes para decir que es inejecutable, me preocupa el impacto político. Si has tenido a militantes y seguidores de Fuerza Popular en las calles [todas estas semanas], qué puede generar que un juez dé una medida cautelar. Van a salir a las calles a exigir que se cumpla, me preocupa la ingobernabilidad del país”, expresó.

Flores Nano, al ser consultada sobre este antecedente relacionado al PPC, consideró “una barbaridad” que el jurado no haya ejecutado la medida cautelar otorgada por el juez Montoro. “Sería una raya más el tigre un [eventual] incumplimiento, nosotros hemos cuestionado que el JNE no cumpliera un mandato que era perfectamente ejecutable”, añadió.

En el fujimorismo -de acuerdo a fuentes cercanas a su cúpula- si bien no hay un acuerdo, hasta el momento para presentar como partido acciones de amparo y medidas cautelares, sí hay una decisión, que podría retrasar la proclamación de los resultados por el JNE: apelarán las actas de proclamación que emitan en los próximos días los Jurados Electorales Especiales (JEE) .

Tello advirtió que esta es una “maniobra dilatoria” de parte de Fuerza Popular, aunque precisó que sí está prevista dentro del marco normativo [ver infografía].

(Infografía: El Comercio)

Fuentes del JNE reiteraron a El Comercio que la proclamación del ganador de la segunda vuelta se realizaría entre el 19 y 20 de julio, aunque Tello estimó que podría ser entre el 21 y 22 de julio. En cualquiera de los dos escenarios, la transferencia de mando será a contrarreloj.

VIDEO RECOMENDADO

La pregunta del día: ¿Tensión entre el Ejecutivo y el Congreso?