La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció este miércoles actos de violencia de parte de -según dijo- simpatizantes de Perú Libre, agrupación que postula a la Presidencia a su contendor político Pedro Castillo. Durante sus actividades proselitistas en la región Áncash, resaltó que las “elecciones son unas fiestas democráticas” que deben desarrollarse de forma “pacífica”.

“Quiero comentar que hace unos instantes nos han lanzado una piedra los militantes de Perú Libre. Es una actitud de violencia, muy agresiva que, sin duda, quiero rechazar. Las elecciones son unas fiestas democráticas y, entonces, creo que todos los militantes de ambos grupos lleven a cabo esas elecciones de manera pacífica, no de esta manera tan agresiva”, señaló en diálogo con la prensa.

Los hechos se registraron cuando la candidata se dirigía a sus simpatizantes en un mitin en Huaraz, donde lanzaron piedras al estrado en el que se encontraba. “Acaban de tirar una piedra, esta es la mejor prueba de violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros”, dijo.

Lanzan piedra a Keiko Fujimori durante mitin en Huaraz

“Yo les digo queridos hermanos, esa no es la manera de actuar, a mí no me van a detener por lanzarme una piedra de ninguna manera, al contrario, tenemos que seguir con más fuerza”, agregó.

Fujimori aseguró que estas actitudes no le causan “temor” y resaltó la necesidad de llevar su mensaje por el Perú en el marco de la campaña electoral.

“Quiero decirles que no tengo temor a este tipo de agresiones. Nosotros hemos estado en Chota donde a la salida se produjeron varios incidentes también bastante agresivos, lo importante para nosotros es llevar nuestro mensaje y tratar de llegar a todas las regiones en esta segunda vuelta”, señaló.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, precisó que los actos de violencia no la detendrán en su decisión de “rescatar al Perú del comunismo y la izquierda radical”.

“Las piedras que nos tira Perú Libre no nos detendrán en nuestra decisión de rescatar al Perú del comunismo y la izquierda radical. ¡Viva la paz y la democracia!”, escribió en Twitter.

Las piedras que nos tira Perú Libre no nos detendrán en nuestra decisión de rescatar al Perú del comunismo y la izquierda radical. ¡Viva la paz y la democracia! pic.twitter.com/uziGnHNtUN — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 12, 2021

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Luis Valdez: Dictámenes de bicameralidad y modificación de la cuestión de confianza llegarían al pleno “la primera semana de junio”