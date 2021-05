La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este martes que el próximo sábado 15 de mayo esperará a Pedro Castillo (Perú Libre), en la puerta del Penal de Santa Mónica en Chorrillos pese a su negativa a debatir en las afueras del centro penitenciario como él mismo propuso el pasado viernes 7 en un evento en Ucayali.

A través de su cuenta de Twitter, Fujimori Higuchi indicó que la población podrá ver si Castillo Terrones “se atreve a llegar” para llevar a cabo un segundo debate tras el realizado en Chota, Cajamarca, el pasado 1 de mayo.

“Lo espero el sábado a las 3pm. Veremos si se atreve a llegar”, escribió la lideresa de Fuerza Popular.

Este lunes, a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez desde Loreto, el candidato presidencial de Perú Libre descartó que vaya a acudir a debatir con Keiko Fujimori, pero indicó que si lo haría en los debates planteados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Vamos a aceptar los debates tan como se han conversado con el JNE. [¿El debate de este sábado no?] No, así de sencillo. Ya tenemos toda una agenda nosotros con el pueblo peruano, con las plazas, con las organizaciones y en este momento tengo una reunión con uno de los partidos políticos”, manifestó.

Más temprano ese día, la candidata presidencial de Fuerza Popular indicó que esperará a su contendor en la puerta del penal de Santa Mónica en Chorrillos para sostener un debate. Dijo esperar que “no se chupe” y acepte su propuesta.

“Usted [Pedro Castillo] ha dicho también que está a la espera que le ponga fecha y hora del debate, muy bien, el día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del penal Anexo Chorrillos Santa Mónica para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando, y espero, espero que no se chupe. No arrugues, Pedro, no arrugues”, manifestó.

