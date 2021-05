El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció este martes que el primer avance de los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, se dará a las 11:30 p.m. del domingo 6 de junio.

En entrevista con Andina al Día, consideró que esta elección “debería ser más fácil” respecto a la instalación de las mesas de sufragio, por lo que el primer conteo de votos saldría a la misma hora que en la primera vuelta.

“Nosotros esperamos que si se cierran las mesas a las 7 p.m. como corresponde -no creemos que vamos a tener colas al final si todos hacen lo que nosotros sugerimos en el horario escalonado [...]- calculamos que alrededor de las 9 o 9:30 p.m. como máximo las mesas debieran tener las actas listas y es por eso que nosotros vamos a presentar el primer avance de resultados a las 11:30 p.m., exactamente igual que en la primera vuelta”, sostuvo.

Corvetto explicó que el primer avance de resultados no reflejará “de manera fiel la voluntad popular”, pero sí el resultado de las actas que irán llegando a los centros de cómputo de la ONPE.

“El avance no va a ser producto de ningún ejercicio estadístico que intente reflejar de manera fiel la voluntad popular desplegada territorialmente, sino va a reflejar de manera fiel y estricta la voluntad popular de las actas que vayan llegando a nuestros 104 centros de cómputo. Vamos a replegar primero lo que se encuentra a una hora alrededor del perímetro de estos 104 centros de cómputo, vamos a tener luego un repliegue total durante la madrugada, luego vamos a tener los sitios más alejados y peligrosos, siempre en compañía de las gloriosas Fuerzas Armadas”, dijo.

Además, invitó a quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y a quienes cumplieron con esta función de manera voluntaria a “que vuelvan a sumarse a sus mesas”.

“El sufragio va a ser muy rápido, nosotros prevemos que no debería haber ninguna cola, dicho sea de paso si los miembros de mesa, como invocamos, están a las 6 a.m. -como corresponde-, el escrutinio debe ser muy rápido, ya no tiene tres elecciones en simultáneo, tiene solo uno”, refirió.

Finalmente, resaltó que no existe “ningún tipo de restricción” para participar de la jornada electoral por la segunda vuelta: “Es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos que todos podemos votar”.

“No existe restricción alguna para votar. Aquellos ciudadanos que votaron en primera vuelta, pueden votar en segunda vuelta. Aquellos ciudadanos que no votaron en primera vuelta, pueden votar en segunda vuelta; aquellos ciudadanos que no votaron en primera vuelta y no han pagado su multa correspondiente, pueden votar en segunda vuelta; aquellos ciudadanos que tienen su DNI caduco o vencido, pueden votar en segunda vuelta”, detalló.

“Aquellos ciudadanos que tienen el DNI amarillo porque cumplieron su mayoría de edad y por cuestiones de tiempo o económicas no han podido acercarse a las oficinas del Reniec a actualizar su documento, pueden votar. Aquellos miembros de mesa que no cumplieron su labor por diferentes motivos en primera vuelta, pero que estamos invitándolos a participar en segunda vuelta, pueden participar en segunda vuelta como miembros de mesa y como electores”, añadió.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori a Pedro Castillo: “Lo espero el sábado a las 3 pm en la puerta del penal Santa Mónica para poder debatir, espero que no se chupe”

TE PUEDE INTERESAR