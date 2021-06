El ex primer ministro Pedro Cateriano aseguró este miércoles que no se puede pedir la nulidad de las Elecciones Generales 2021 ni tampoco la repetición de la segunda vuelta electoral ya que esto no se ajusta a lo estipulado en la Constitución Política del Perú.

“La Constitución es clarísima, además en el artículo 184, cuando precisa que solo se puede anular una elección si sumándose separadamente los votos nulos o en blanco superan los dos tercios. Esa situación no ha ocurrido, por lo tanto, no se puede alegar a última hora pedir la nulidad de las elecciones o que se repita la segunda vuelta electoral”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Pedro Cateriano: No se puede llegar a última hora y pedir la nulidad de las elecciones o que se repita la segunda vuelta electoral

Cateriano reiteró su condena a iniciativas que no se ajusten a lo que señala la Carta Magna, por lo que indicó que lo que corresponde es esperar el conteo final que incluya los procesos de nulidad presentados por Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que se proclamen los resultados presidenciales.

“Lo que creo es que debe primar siempre la Constitución, así como condeno con firmeza las dictaduras de derecha y de izquierda porque están reñidas con la forma de gobierno democrático, hay que también condenar y criticar las iniciativas tanto de izquierda o derecha que no se ajustan a la Constitución y, en ese sentido, creo que lo que corresponde ahora, una vez finalizado el conteo realizado por la ONPE de las elecciones generales, es dar la proclamación”, indicó.

Finalmente, resaltó que si el JNE proclama ganador al candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se debe aceptar esa resolución, ya que eso es lo que distingue a la democracia de la dictadura.

“Lo que he señalado es que me ajusto a lo que establece la Constitución. Si el JNE proclama ganador de la elección presidencial al profesor Castillo, hay que aceptar esa resolución del JNE. Eso nos distingue de la dictadura, de la fuerza bruta, de la inteligencia espontánea para interpretar lo que uno quiera con criterios políticos, el sometimiento a la Constitución”, sostuvo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO