En una entrevista concedida a El Comercio, la ahora cabeza del TC rechazó tener cualquier vínculo fujimorista, pero ratificó que no se arrepiente de haber estado a favor de cumplir con la sentencia -del anterior pleno del TC- que ordenaba la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Además, aseguró que los fallos que el tribunal emitió a favor del Congreso, se dieron porque así correspondía.

- Usted es la segunda mujer en ser electa presidenta del Tribunal Constitucional ¿Cómo toma usted ese reto?

Yo creo que es un proceso paulatino que ha vivido el país abriendo las puertas, tanto como institución como por personas individuales, para que las mujeres podamos ocupar cargos gerenciales o cargos de primer nivel. Hablando de mi vida profesional, salvo muy al inicio, yo no he sufrido discriminación. Siempre he visto apertura en los lugares donde he trabajado, donde se nos ha valorado tanto como mujeres y como personas. Yo agradezco a mis colegas que hayan confiado en base al trabajo realizado en los últimos años, de que pueda hacer una labor de coordinación, una labor de unidad entre nosotros y de independencia que podamos tener en nuestros fallos.

- Sin embargo, entendemos que su elección no ha sido por unanimidad ¿Cómo así surgió su elección?

Fue el magistrado Manuel Monteagudo el que me propuso, también el doctor César Ochoa. Yo en un momento estuve pensando en otras posibilidades, creía que otra persona era mejor candidato, pero las razones que me dieron [quienes la propusieron] me llevaron a convencerme que a lo mejor sí podía servir al país y a mi institución de esta manera.

El que tengamos opiniones distintas no va en contra de la unidad. Con el doctor [Manuel] Monteagudo, por ejemplo, pensamos distinto en muchas cosas y lo hemos reconocido en nuestras conversaciones, pero es bonito que seamos capaces de apostar por personas que piensan distinto que nosotros, pero que nos damos cuenta que podemos actuar con honradez y gratitud. Creo que esa ha sido la razón y, como suelo repetir, me parece que las mujeres, más que cuotas de que género, necesitamos que nos den educación, porque con educación podemos estar en igualdad de condiciones para lograr lo que los varones.

- Hay incomodidad de un grupo al interior del Pleno del TC por el hecho de que usted haya decidido aceptar la presidencia

Yo creo que no hay grupos, me parece a mí que por encima están las relaciones individuales. Cuando hay una elección y una persona pierde y otra gana, es lógico que el que pierda no se sienta muy bien. Esperemos que pase el tiempo y veremos. La idea de todos es defender la institucionalidad y la armonía.

"Una meta (de mi gestión) está en relación al cuadro de selección de personal, para tener todo el personal que requiere el tribunal para la carga que afronta y los seguimientos. Lo segundo es implementar más mecanismos informáticos para hacer un mejor seguimiento de los casos"

- ¿Cuáles serán las metas de su gestión?

Dos temas, como mencioné. Uno es en relación al cuadro de selección de personal, para tener todo el personal que requiere el tribunal para la carga que afronta y los seguimientos. Y lo segundo es implementar más mecanismos informáticos para hacer un mejor seguimiento de los casos que tenemos; porque ocurre que, por el volumen, uno no se da cuenta de ese expediente que está demasiado tiempo. Entonces, vamos a implementar para conseguir sacar las causas con mayor celeridad.

- ¿Cómo van a compaginar la resolución de estos temas, si bien antiguos y merecen la atención, con casos prioritarios para la conciliación entre poderes, por ejemplo?

Los temas que son tutelas de derechos, como los que has mencionado, pensiones, libertad y otros, normalmente se ven a nivel de sala, que son dos. En el Pleno vemos los conflictos competenciales, de mayor envergadura social, por decirlo así. Entonces, lo que haré y ya estamos haciendo es un listado sobre lo que tenemos ahorita y qué demandas se han presentado, cuántas han sido admitidas y cuanto antes admitir todas las que estén pendientes.

- ¿Cuál es la carga procesal que está recibiendo?

Más de seis mil expedientes tenemos actualmente.

Lima 05 de septiembre de 2024 TC Presentó en juramentación a la nueva presidenta Luz Pacheco. San Isidro. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec / Joel Alonzo





- Pero esta cifra , ¿es la misma que hace dos años? porque pueden haber resuelto varios casos, pero también recibir más

Sí, en el mundo entero hay cada vez más juicios. Lamentablemente la gente ya no confía en los acuerdos privados o personales y quiere que un juez decida todo. Hay una crisis a nivel mundial que, por más que pongan más jueces, no se alcanza. Entonces, tiene la razón, ha aumentado la producción de resoluciones, pero también aumentó la carga procesal. Vamos a estudiar la manera de poder llegar a carga cero.

- Se le ha preguntado mucho por el caso del expresidente Alberto Fujimori. Usted ha sido la ponente de la resolución que dispuso ejecutar una sentencia del pleno anterior ¿No se arrepiente de haber resuelto disponer su libertad? Porque el señor ahora ha vuelto a la política

Son dos cosas distintas. El derecho que le correspondía era ejecutar la sentencia. El comportamiento que tenga después, ya no es es responsabilidad nuestra, porque nosotros no podemos condicionar esa ejecución [de sentencia] a nada. Estaba la sentencia, se tenía que ejecutar; sino no tenía valor la sentencia del tribunal. I ncluso cuando se decía que si al señor lo liberaban se afectaba el derecho a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, pero eso me parece, personalmente, una falacia ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia en todas parte del mundo, al menos occidental, no consiste en no dar indultos, sino no habría indultos. El indulto le das a una persona que ha cometido un delito, el indulto no borra tu conducta. El indulto es, por ejemplo, tú tenías cinco años más de pena, y ya no la cumples, pero la persona sigue teniendo una condena encima, solo que ya no estará en la cárcel. Nosotros no hemos limpiado el nombre de esta persona [Alberto Fujimori], nosotros hemos ejecutado un fallo. Por eso, su comportamiento me ha desconcertado, porque es lo último que podía pasar :Pero que diga ‘me equivoqué’; no, yo lo defendería, porque no se vulnera el acceso a la justicia por dar indultos; sino, no habría indultos.

- Pero en este caso, fue indulto político…

Político, humanitario…pero ya se dio. Si lo dieron bien o mal, a nosotros no nos tocaba evaluar, porque ya se dio.

- Si bien ya existía una sentencia previa y me indica que ustedes solo la ejecutaron; uno, el TC no es mesa de partes y dos, había un requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se ejecute

Lo que dice la Convención Americana, es que claramente los jueces, a la hora de aplicar la convención, tienen que preferir el derecho nacional si es más protector que la convención; y que en ningún caso se puede aplicar la convención para restringir derechos concebidos en un país. En nuestro país se le había otorgado el indulto a este señor, y no consiste en ser una mesa de partes, porque cuando es cosa juzgada, nadie puede entrar a revisar nada; sino estaríamos vulnerando el Estado de derecho. Y o estoy convencida de haber obrado correctamente; ya si este señor hace cosas que no debe, se verá qué implicaciones habrá, pero tengo la claridad de que no se ha vulnerado el acceso a la justicia de nadie, que la Corte (IDH) no era parte de esta sentencia

- En el caso Oré Guardia, donde le han dado la razón por vulneración a sus derechos; eso ha beneficiado también a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros procesados. Usted también ha sido ponente en ese caso y se habla de un fallo profujimorismo…

Es un fallo que no solo beneficia a la señora Fujimori, sino a cualquier ciudadano que tenga un fiscal que le dice ‘tú estas cometiendo un delito que me perjudica, yo te investigo y te acuso’. O sea, el fiscal es ‘juez y parte’, pero tiene que tener objetividad, tiene que ser ajeno al delito cometido; y en este caso el fiscal era quien decía ‘usted obstaculiza mi trabajo y me obstaculiza la justicia’. Entonces, este fallo no solo favorece a los procesados; sino a todos los ciudadanos que estén en esta situación irregular. Además, yo no soy fujimorista, nunca lo he sido.

- Se habla mucho de su vínculo religioso ¿Usted pertenece al Opus Dei?

Sí, pertenezco al Opus Dei. Pero dígame, qué sentencia o qué actitud les ha hecho pensar que yo defino las cosas por razones religiosas

- No obstante, usted ha tenido fallos que podrían distar de sus arraigos religiosos ¿Cómo compagina ello con la labor jurisdiccional?

Le voy a indicar para entender mejor la función del Opus Dei en mi vida. Es una institución de la Iglesia Católica cuya misión es ayudar a los católicos y toda las personas que al estar bautizadas son llamadas a ser buena gente, no solo buena gente; sino santas. Entonces, yo voy al Opus Dei y recibo la misma formación que cuando voy a la parroquia. En la parroquia nadie me va a preguntar qué causas tengo, cómo voy a votar, porque alguien me pregunta y me cambio de parroquia; entonces, en el Opus Dei eslo mismo. En el Opus Dei nunca me han preguntado nada de todos los trabajos que he tenido.

- Debido a los recientes fallos que ha tenido el TC, e incluso anteriores, se habla de un favorecimiento al Congreso y de un lazo invisible con este poder.

Yo no veo ningún lazo. Yo recuerdo haber escuchado al doctor Óscar Urviola [expresidente del TC], cuando asumió, que lo que tiene un magistrado es el deber de ingratitud con el Congreso. Tanto es así que, cuando me calificaron, dos congresistas me pusieron cero en [el rubro] académico y yo era la que tenía más publicaciones de todos. Una congresista me puso cero en ética porque yo no estaba a favor sus ideas. Entonces, yo no le debo nada al Congreso, más que ellos han considerado que yo era una persona que tenía las cualidades para ser magistrada, punto. Si me han dado esa confianza es para que yo administre justicia. Pero le hemos dado la contra también al Congreso, usted debe recordar que el Congreso quería vacar al señor Pedro Castillo por traición a la patria ¿No le pusimos un pare? Cuando le corresponde, es porque es así; cuando no, no le corresponde.

- Pero hay otros casos donde se entendería que le están dando mayor margen de acción al Congreso sobre otros poderes, como el Poder Judicial. Han señalado que el PJ no puede entrar a cuestionar las decisiones del Congreso

No hemos dicho eso, lo que hemos dicho es que es una facultad excluyente y exclusiva del Congreso hacer ese tipo de labor, pero se tiene que respetar esos derechos fundamentales; y si no lo hace, la persona puede acudir a una acción de amparo. No es verdad que ellos [el Congreso] son sabios absolutos y son palabra de Dios, ni hablar. Entonces, estaríamos apoyando un Parlamento tipo nazi, donde Hitler logró todo lo que hizo con los judíos, en base a las leyes que aprobó su Parlamento. Si empiezas a violentar derechos fundamentales, allí no puede ser; y eso lo vamos a seguir defendiendo.

"¿Por qué tenemos a estos congresistas? Porque las ha elegido la población, el problema es la elección, el voto de las personas. Yo creo que muchas veces se vota por simpatía, pero no han estudiado el programa, el currículum de la persona"

- Pero hemos visto que el Congreso ha emitido una serie de normas y leyes que lejos de beneficiar a todos como país, los benefician a ellos mismos. Se promulga la ley y al día siguiente ellos mismos se acogen en sus procesos o investigaciones…

Yo diría, ¿por qué tenemos a estas personas? Porque las ha elegido la población, el problema es la elección, el voto de las personas. Yo creo que muchas veces se vota por simpatía, pero no han estudiado el programa, el currículum de la persona, lo importante es que cuando ejerzamos el derecho a votar lo hagamos informados; ese día, creo que van a disminuir; porque yo nunca he escuchado tanto escándalo congresal como en estos últimos años; y creo que también es porque no ha habido reelección, hay gente que dice que es bueno y otros que es malo, es un tema opinable. Sin embargo, no es lógico que se elija a alguien y al poco tiempo se diga ‘no me representa’ ¿Entonces para qué votaste?









- Pero eso es echarle la culpa al votante y no a la persona, que fue elegida para ocupar un cargo público y demostrar ética y valores, pero que termina buscando provecho de su cargo congresal.

Claro, es verdad.¿Cómo se ha podido elegir a unas personas que actúan de esa manera? Me da mucha pena. Ahora, hay gente que engaña, que se pinta como lo mejor, llega allí y saca las garras, entonces, tampoco puedo decir que es culpa del ciudadano, pero sí considero que en las próximas elecciones pensemos muy bien a quiénes les vamos a dar nuestra confianza porque no puede pasar lo que estamos viviendo.

- El fiscal de la Nación ha solicitado que se convoque al Consejo Nacional de Seguridad ante el aumento de la criminalidad ¿Acudirán de ser convocados?

En principio, sí; sin embargo, dependerá de cuál será la agenda, y que no comprometa una posible sentencia del tribunal.

- ¿Cuándo tendremos la sentencia de la demanda competencial entre el Congreso y el Poder Judicial por el caso de la Junta Nacional de Justicia?

Espero que por lo menos demos un paso en este mes, esa es la ruta. En la agenda de este mes tiene que salir este tema.

- ¿Se ha debatido ya en el pleno?

Sí, ya hace un tiempo, pero no lo hemos visto últimamente. Hubo todo un debate, no se llegó a un acuerdo, pero por eso mismo hay que volverlo a poner para llegar a un acuerdo.

- ¿Cuándo se realizarán las audiencias sobre las demandas que ha presentado la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex y las protestas sociales, donde ella está investigada?

El Pleno tiene actividades la segunda quincena de cada mes, la segunda quincena es para los casos de salas. Deberíamos tener sesión antes de fin de mes y allí veremos cuáles son los casos prioritarios y veremos, porque quizá aún no han sido admitidas. Nuestra idea es dar celeridad.

- ¿Cuál es el rol que tendrá el Tribunal Constitucional durante su gestión? ¿Qué debemos esperar de esta institución los peruanos?

Yo creo que la misma misión que hemos tenido siempre, la que nos asigna la Constitución: Resolver las procesos de tutela, de hábeas corpus, pero también la respuesta pronta ante casos que comprometen el interés ciudadano en su conjunto, es una prioridad.