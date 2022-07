El exministro del Interior Mariano González le respondió al congresista Elvis Vergara (Acción Popular) luego de que él le pidiera menos emotividad en sus respuestas frente a la Comisión de Fiscalización y lo llamara “romántico”.

“Quiero pedirle al señor Cosme (Mariano) González un poquito menos de emotividad. Sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad”, dijo el parlamentario durante la sesión de este jueves del mencionado grupo de trabajo parlamentario, a donde concurrió para dar explicaciones de las denuncias que hizo contra el Gobierno.

Seguidamente, el exintegrante del gabinete le replicó: “Romántico, sí, niño, no”. Esto en referencia a que Vergara formaría parte del grupo de legisladores que la lobbista Karelim López sindicó como ‘Los Niños’ del presidente Pedro Castillo y que son investigados por la Fiscalía.

Frente a esta situación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), le pidió a ambos que mantengan el orden y que eviten esa clase de diálogos innecesarios.

“Mantengamos el orden, señor Mariano, señor congresista. Le estoy pidiendo que responda brevemente para no entrar en estos diálogos innecesarios. Demostremos seriedad, congresista Vergara y señor Mariano González. Que las preguntas sean precisas, no hagamos demagogia ahora”, señaló.

Asimismo, el exministro González aclaró que es respetuoso del Congreso y de sus miembros, pero consideró que le estaban faltando el respecto al colocarle esa clase de calificativos.

“Yo soy sumamente respetuoso de la majestad del Congreso. Cuando he estado en el cargo me he allanado a la moción que se hizo para invitarme. Para mí eso no está en cuestión, tengo el mayor respeto por el Congreso y por todos los congresistas. Pero estoy respondiendo en el mismo tono que se me ha preguntado. Si a mí me responden con respeto, respondo con respeto. Creo que se me está pretendiendo faltar el respeto”, sostuvo.

Previamente, González Fernández dijo que en el Congreso hay muchos “niños”, en referencia al grupo de parlamentarios de Acción Popular denominados ‘Los Niños’.

“El Congreso dentro del marco constitucional debe tomar sus decisiones, pero creo que, como ciudadano, tengo el derecho de pedirle que haga su trabajo con todo el respeto, pero para nadie es un secreto, y eso es una apreciación subjetiva, daría la impresión de que hay muchos niños”, afirmó.