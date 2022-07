El presidente Pedro Castillo se presenta este jueves ante el Congreso para dar su mensaje a la nación por Fiestas Patrias y rendir cuentas de un primer año de gobierno avasallado por presuntos casos de corrupción que lo involucran a él, a sus familiares y personas de su entorno más cercano.

Los cimientos de su gestión se han visto nuevamente remecidos tras la entrega de Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia. Este ha comprometido al mandatario en hechos ilícitos relacionados, por ejemplo, al pago de sobornos para ascensos en la policía.

Además, sobre Castillo Terrones pesan cinco investigaciones fiscales. Cuatro son por hechos ocurridos durante sus funciones: los casos Puente Tarata, ascensos en las Fuerzas Armadas y Petro-Perú, así como por los abruptos cambios en el Ministerio del Interior, por los que se le imputan los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Una quinta pesquisa es por el supuesto plagio de su tesis de maestría, indagándose la comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

A lo largo de su gestión, Castillo ha tenido cuatro Gabinetes con integrantes seriamente cuestionados. Al momento, siete ministros mantienen investigaciones fiscales en trámite. Mientras tanto, aún hay personas de su entorno implicadas en hechos de corrupción que están prófugas: su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes Juan Silva.

Pedro Castillo concretará los cambios en el Gabinete tras la conmemoración por Fiestas Patrias, según fuentes del Ejecutivo. / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

Es ese parte del escenario que tiene Castillo para realizar anuncios. Ayer, en su despacho, el presidente recibió de sus asesores y revisó un proyecto referido al adelanto de elecciones generales, según comentó una fuente de El Comercio.

El hecho no suena descabellado considerando que el propio primer ministro Aníbal Torres afirmó que, para el mensaje que dio el 15 de marzo ante el Congreso, Castillo tenía preparado presentar una iniciativa para el adelanto de elecciones. Sin embargo, retrocedió “a última hora” para hacer “un último intento por la concertación”.

El tema, según se ha podido conocer, ha estado nuevamente sobre la mesa en el gobierno, aunque al momento con posturas divididas y sin decisión final. “Vamos con ánimo de consenso, no con ánimo de golpear al país. El país necesita tranquilidad. Adelantar elecciones es irrumpir procesos democráticos y eso no es correcto”, dijo otra fuente gubernamental.

Pese a todos los cuestionamientos al jefe de Estado y las investigaciones por corrupción en su contra, otra fuente palaciega aseveró: “El mensaje es de fortalecimiento de la democracia, equilibrio de poderes, implacables contra la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción”.

Otras fuentes oficialistas comentaron que, entre los temas a mencionar en el mensaje, están la reforma del sistema de pensiones y el proceso de ingreso a la policía. En junio, durante un discurso en Yauyos, Castillo adelantó que su mensaje “va a traer más que una sorpresa”. En tanto, el mandatario mantiene la intención de hacer al menos cinco cambios en el Gabinete culminadas las conmemoraciones por Fiestas Patrias.

Expectativas

“Vamos a escucharlo, veremos qué es lo que nos tiene que decir específicamente sobre los temas de corrupción”, declaró la presidenta del Congreso, Lady Camones. Así, marcó el centro de la expectativa en torno al mensaje del jefe de Estado. Por su parte, Guillermo Bermejo, legislador de Perú Democrático que ha sostenido varias reuniones con Castillo, dijo esperar “que sea un llamado a la paz, un llamado a una tregua entre los poderes del Estado”.

En diálogo con El Comercio, Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, indicó que su bancada tiene pocas expectativas debido a que Castillo tiene poca credibilidad. “Ojalá podamos escuchar que renuncia a la presidencia. No entendemos cómo podría hablarnos de lucha anticorrupción cuando, por las declaraciones de Pacheco y las investigaciones, está envuelto, sería una contradicción. Va a ser muy difícil deslindar de eso”, refirió. Acotó que “estamos en días que pueden ser definitivos para este gobierno”.

Para Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, el mandatario debería referirse centralmente a los casos de corrupción que lo involucran. “Más que eso, debería ser su compromiso de decir la verdad, su compromiso con la justicia. Si no tiene involucración directa en casos de corrupción, manifestarlo; y si la tiene, anunciar su renuncia”, señaló.

Pedro Castillo acudirá al Congreso, que tiene una nueva Mesa Directiva encabezada por Lady Camones (APP). Ella toma la posta de María del Carmen Alva (AP).

José Williams, vocero de Avanza País, coincidió en que un tema central en el mensaje tendría que ser la lucha contra la corrupción, “pero creo que no va a hacerlo, porque cada vez está involucrándose más”. Acotó que otros ejes del discurso deben ser la reactivación económica y la inclusión social.

A juicio de Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso, es complicado esperar algo sustancial del presidente Castillo considerando su “gestión bastante deficiente”. “El tema de corrupción debe ser central, está muy complicado para él. Bruno Pacheco es muy cercano a su persona, sus declaraciones pueden complicar la estabilidad del presidente. Veremos si deslinda de manera contundente de Pacheco. Y veremos qué nos dice de su gestión de gobierno”, sostuvo.

En la lectura de Karol Paredes, de Acción Popular, otros asuntos a abordar –además de medidas contra la corrupción– son la seguridad ciudadana, la reactivación económica, el desempleo, educación y salud. “Espero que las declaraciones del señor Pacheco, Karelim López y Zamir Villaverde hagan llegar pruebas que tengan que ver con todas las personas sindicadas. Y de una vez se aclare el tema para no estar en esta disyuntiva, porque mucho daño le estamos haciendo a nuestro país”, subrayó.

El legislador no agrupado Carlos Anderson dijo no esperar nada bueno de Castillo. “En estos momentos, está en pánico por lo que él sabe que se le viene”, aseveró.

Protesta

Es justamente Anderson quien, a medida de protesta contra Castillo, planteó que los legisladores se retiren de sus escaños cuando ingrese el mandatario al hemiciclo para dar su mensaje.

“Yo voy a esperar que el presidente llegue al Congreso. En el momento en que tenga que dar su discurso, me voy a retirar del Congreso como un gesto de indignación ciudadana. El presidente no puede venir al Congreso y pretender que no pasa nada. Tiene que entender que hay una indignación ciudadana. ¿Acaso nos va a venir a hablar de todo lo que ha pasado de verdad? No”, explicó a El Comercio.

Carlos Anderson, congresista no agrupado, llama a sus colegas del Parlamento a expresar su protesta contra el presidente Pedro Castillo.

Consultados por este Diario, legisladores de otras bancadas discreparon respecto de esa iniciativa, pero no descartaron alguna medida de protesta contra el mandatario. Guerra García indicó que Fuerza Popular no descarta alguna acción, pues “hay varias formas de manifestarse sin ser malcriado y respetando el momento”.

“Vamos a evaluar, pero considero que la investidura es diferente al personaje. El personaje es otra cosa”, opinó. Por su parte, su colega Patricia Chirinos declaró a la prensa: “Yo quisiera retirarme. No lo hemos discutido en bancada, pero alguna acción tenemos que tomar”.

Karol Paredes dijo preferir escuchar al mandatario y tomar nota de lo que mencione, aunque admitió: “A un año de su gestión, no sé cuál va a ser su evaluación, su balance, porque no hemos visto nada”.

Jorge Montoya también señaló que los congresistas deben escuchar al presidente les guste o no, pues hay otras formas de expresar rechazo a la actitud del mandatario. “Yo creo que hay que guardar u nivel de respeto, hay otras formas de ejercer el control político”, refirió Eduardo Salhuana.

“Es un acto que puede ser bastante conflictivo, confrontacional. Pero creo que debemos respetar su investidura como presidente y él debe venir a Palacio a dar su informe”, dijo a la prensa Enrique Wong, de Podemos Perú.

Finalmente, los legisladores consultados se expresaron a favor de evaluar la vacancia presidencial en base a los indicios de corrupción que sigan apareciendo contra Castillo Terrones.