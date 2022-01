Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este informe fue publicado el 18 de octubre de 2021 y actualizado este 31 de enero de 2022 tras conocerse la renuncia de Avelino Guillén a la cartera del Interior

De todo el Gabinete Ministerial, el Interior es el sector de más alta rotación de titulares. Solo entre 1980 y el 2022, el Perú ha tenido 53 ministros en esa cartera; dos más que la propia PCM. La noche del domingo, el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Avelino Guillén al Mininter. La dimisión, que había presentado Guillén el viernes, implica que habrá un cuarto ministro en el sector en lo que va del actual gobierno. Será, además, el funcionario número 54 en las últimas cuatro décadas de ese despacho.

De acuerdo con información recogida por El Comercio, Guillén guardaba crecientes discrepancias con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, de quien había sugerido su pase al retiro por insubordinación e intentos de control sobre los ascensos en la PNP. La aparente falta de respaldo por parte del mandatario habría finalmente motivado que el funcionario dé un paso al costado tras solo 85 días de gestión. Castillo respondió a la crisis tres días después, con la remoción de Gallardo.

Guillén había jurado al cargo en noviembre, para suceder a Luis Barranzuela, quien con apenas 27 días se convirtió en uno de los más breves de la historia reciente. La salida de Barranzuela se había dado por otro escándalo, al revelarse que organizó una fiesta en su domicilio la noche del 31 de octubre, fecha para la que su propia cartera había prohibido reuniones sociales por seguridad sanitaria ante el COVID-19.

Los ministros del Interior

más breves Gobierno Duración

en días Motivo

de la salida Cluber Aliaga Sagasti 5 Removido tras diferencias con el Ejecutivo Gastón Rodríguez Merino 5 Caída del gobierno Rubén Vargas Sagasti 14 Renunció tras cuestionamientos a cambios en la PNP Luis Barranzuela Castillo 27 Renunció tras cuestionamientos por revelarse que infringió restricciones

del 31 de octubre Jorge Montoya Pérez Vizcarra 57 Renunció tras oficializar información incongruente sobre la tragedia en la discoteca Thomas Restobar, donde murieron 13 personas. Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Montoya admitió que la PNP le había mentido. César Gentille Vizcarra 61 Vacancia del mandatario Juan Carrasco Castillo 69 Renovación del Gabinete Fernando Barrios García 69 Renunció luego de una revelación periodística. Según lo informado, Barrios alegó falsamente un despido arbitrario de EsSalud (era presidente ejecutivo) para cobrar casi S/ 90 mil como indemnización. La Fiscalía archivó la denuncia en 2012. Wilver Calle Humala 70 Renovación del Gabinete tras conflicto social agravado en Espinar (Cusco) y Cajamarca

El ministerio con más cambios

Los funcionarios que han superado los 500 días al frente del Mininter son solo nueve. Guillén había llegado en el momento más frágil del despacho, pues en el anterior quinquenio hubo hasta once cambios. Además, entre el 2001 y el 2016, se volvió usual tener al menos siete ministros por gobierno. Así, el promedio de permanencia es de unos 200 días, con ciertas excepciones .

Cuando ingresan al cargo, los titulares de este sector deben adaptar su gestión de orden interno y orden público, principalmente, a las directivas del Acuerdo Nacional, a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y a la Ley de la Policía Nacional del Perú. Además, encabezan el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se reúne cuatro veces por año.

Para el investigador adjunto de GRADE y experto en temas de criminalidad y seguridad ciudadana, Wilson Hernández Breña, una designación ministerial con futuro y expectativas de largo plazo en una cartera tan neurálgica como el Interior debe llenar ciertos requisitos. Resaltó que los gobiernos deben acertar con un perfil adecuado, que conozca las problemáticas de la institución policial, que sepa de gestión pública y que, además, tenga dominio en comunicación política y liderazgo ético, además de respaldo en la PNP.

“Por lo general, los ministros del Interior que han dejado mejor huella son los técnicos, especializados en el tema, y los policías de carrera, que también pudieron manejar mejor este ‘monstruo de dos cabezas’, que es el ministerio del Interior y la Policía Nacional. Pero el ingrediente también importante es la habilidad política y la idoneidad. Sin esas cualidades, es bastante fácil quedar vulnerable ante el peso de la designación”, explicó Hernández.

Si el ministerio del Interior es extremadamente inestable, lo contrario ocurre con los indicadores de inseguridad ciudadana, que no tienden a disminuir. Hace unos días, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, debido al alza de la delincuencia.

De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales de la PNP (Sidpol), en los últimos diez años, se ha registrado sostenidamente un promedio anual de 300 mil reportes de actos delictivos. Esto suma, hasta setiembre del 2021, un total de 3 millones 775 mil 136 denuncias registradas en el país. El 60% tuvo que ver con los delitos más cotidianos en las calles, como el hurto y el robo. Además, alrededor del 40% del total se concentró solo en Lima.

Año Cantidad de denuncias en comisarías

(Fuente: Sidpol) 2021 (hasta setiembre) 298.350 2020 320.819 2019 446.508 2018 466.088 2017 399.869 2016 355.876 2015 349.323 2014 326.578 2013 299.474 2012 271.813 2011 240.438 Total 3 millones 775 mil 136

Wilson Hernández precisó que las cifras de denuncias, aunque bastante altas, son apenas una muestra del problema de la criminalidad en las calles, pues la mayoría de las víctimas no llega a reportar sus casos ante las comisarías. El especialista remarcó que, si bien hay requisitos que se pueden pedir de un ministro del Interior, la carga de responsabilidad en la reducción progresiva del crimen no es solo del sector.

“Hay que tomar en cuenta que el rol de la Policía es preventivo. Su labor se acaba cuando atrapa al delincuente y lo mete a la cadena de justicia, pero no es la Policía quien culmina con esa cadena. También podemos considerar que la criminalidad nace muchas veces de un problema más estructural y profundo, que tiene que ver con la falta de servicios sociales y de educación, por dar un ejemplo. Entonces, si el sistema social falla, el caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia es mayor”, explicó.

Sector ‘fusible’

El Comercio dialogó con tres exministros del Interior para conocer qué factores influyen en la inestabilidad del puesto y qué consecuencias trae para las políticas en seguridad. Carlos Morán Soto, quien lideró el sector entre el 2018 y el 2020, apuntó que la alta rotación de ministros impacta sobre los acuerdos que se puedan tomar para mejorar el control de la criminalidad.

“Primero, lo más evidente: ¿cuántos y qué calidad de acuerdos se pueden hacer en reuniones como las del Consejo de Seguridad Ciudadana si el primer actor de esa mesa es cambiado cada pocos meses? Este problema genera un abandono o un descuido constante en las políticas que se puedan impulsar; no se establece una continuidad”, indicó.

“Otra falencia que producen los cambios tan sucesivos es que eso no termina en una buena gestión del presupuesto asignado al ministerio. Un tercer problema, diría yo, es que los planes operativos para la Policía también quedan truncados porque, a la par de los ministros, también se cambia muy seguido a los jefes de la institución”, explicó Morán.

Directores generales de la PNP

más recientes Año de designación Tiempo en el cargo

(en días) Óscar Becerra 2010 317 Raúl Salazar 2010 518 Jorge Flores 2013 900 Vicente Romero 2015 746 Richard Zubiate 2017 406 José Lavalle 2018 551 Max Iglesias 2020 10 (diez) Héctor Loayza 2020 93 Orlando Velasco 2020 109 César Cervantes 2020 283 Javier Gallardo 2021 Actual (desde el 2 de setiembre)

José Luis Pérez Guadalupe, ex titular del Interior entre el 2015 y el 2016, señaló que los factores que hacen “fusibles” a los ministros son la exposición política y la demanda técnica que hay en el puesto. Además, coincide con Morán en que la inestabilidad afecta a la Policía y sus objetivos, y añade que el escenario sería menos complejo si los gobiernos entrantes trazaran una política general para el sector, aplicable para los cinco años.

“El ministro es una figura política, que va a la cabeza del sector, y bajo el sector Interior está la Policía Nacional. Decir que la rotación no tiene un impacto en la institución sería mentir. Es un pésimo indicio que hayamos tenido ministros hasta por cinco días. Pero creo que el problema no solo es el tiempo, sino el momento. No es lo mismo que un gobierno inicie con un plan claro en temas de seguridad ciudadana para los cinco años que un gobierno sin plan y con ministros que van llegando para organizarlo todo una y otra vez”, dijo.

Rubén Vargas Céspedes es uno de los ministros del Interior que menos tiempo ha podido permanecer en el cargo. Fue designado por Francisco Sagasti en su arranque de gestión en noviembre del 2020, pero fue reemplazado a los 14 días, luego de una polémica por cambios en la dirección de la PNP. En comunicación con este Diario, Vargas indicó que, en su gestión se pretendía concretar la línea de trabajo para el proceso de reforma policial y la elaboración de un nuevo plan para la modernización de la institución.

“Felizmente, el sucesor en el sector [José Elice] continuó y concluyó ese trabajo de plan de bases. Tomando en cuenta esto que dejó el gobierno de transición y emergencia, lo que queda por preguntarse es si este nuevo gobierno tomará las propuestas o las continuará. Lamentablemente, yo no veo siquiera señales de ese camino. Tenemos ahora un ministro que parece tener otras preocupaciones”, expresó.

Barranzuela, el exministro de Castillo más cuestionado

Policía retirado y abogado en ejercicio antes de su nombramiento, Luis Barranzuela ha patrocinado a Vladimir Cerrón y al partido Perú Libre en su caso de presunto lavado de activos. Hace unas semanas, había contratado a Ronald Atencio, abogado del congresista de PL Guillermo Bermejo, para que él asuma también su defensa. Dichas consideraciones ya lo enmarcaban en un conflicto de interés, pues la jefatura política de la Policía Nacional estaba a su cargo.

Además, como reveló El Comercio, fue defensor legal de los hermanos Aybar Cancho, condenados por tráfico de armas. Siendo policía, acumuló más de 150 sanciones y, ahora mismo, tiene una investigación en curso por presunto peculado dentro del caso Tumán.

Tras el acontecimiento de la reunión social en su casa el 31 de octubre, diversas bancadas del Congreso se habían pronunciado en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial si Barranzuela continuaba.

El nombramiento de Barranzuela había sido cuestionado por Transparencia y Proética. Sectores de la oposición ya se han pronunciado en contra de su permanencia. (Foto: Presidencia)





Los exministros consultados para este informe indicaron que el ahora extitular de la cartera había ingresado desacreditado, principalmente, por su negativa trayectoria policial.

“Lamentablemente, además de todo lo que ya se ha ido conociendo, las sanciones de las que ha sido objeto y las razones por las que fue pasado al retiro de la institución policial no lo hacen apto para ese cargo. Y ya el extremo es que esté él mismo investigado por delitos vinculados a corrupción. Definitivamente, el presidente Castillo se ha equivocado en esa designación”, estimó el exministro Rubén Vargas.

Días atrás, Barranzuela también protagonizó un conflicto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), adscrita a la PCM, luego de que en una entrevista radial acusara de corrupción a esa oficina. Sus declaraciones motivaron a Fidel Pintado a renunciar a la jefatura de Devida por el “ataque injustificado” del entonces ministro. Pintado cuestionó además el criterio de Barranzuela con respecto a la política antidrogas en el país.

“ El caso de Barranzuela es un ejemplo de suma de todos los puntos negativos que puede tener un ministro del Interior . Para empezar, su falta de solvencia moral y su paso funesto por la Policía Nacional. Cederle autoridad a una persona sobre una institución que, en un pasado, lo sancionó es, por lo menos, una incoherencia. ¿Qué respeto puede tenerle la institución a una persona con ese background?”, cuestionó José Luis Pérez Guadalupe.

El también exministro y general en retiro de la PNP, Carlos Morán, remarcó que, al igual que en todos los sectores del Gabinete, la valla debe ser siempre alta para colocar a una persona en el liderazgo del Interior.

“El caso del actual titular es una referencia clara de qué tipo de persona no debería acceder al puesto. Se debería tener siempre un filtro consciente de la hoja de vida y de servicios de las personas. Lo que ocurrió con el jefe de Devida fue inapropiado. Declaró y acusó sin presentar pruebas. No eran las formas, por lo menos, y ese tipo de episodios repercuten en la opinión pública. Creo que un ministro del Interior no está en ese puesto para dar la sensación de desgobierno y de confrontación”, dijo Morán.

