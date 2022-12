La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que no tenía la confirmación que los congresistas Guillermo Bermejo o Guido Bellido, de la bancada Perú Democrático, estén detrás de las protestas en diferentes regiones del país; pero pidió que si ese es el caso se deje de lado las movilizaciones.

En declaraciones a medios de comunicación de Cusco, la jefa de Estado respondió una pregunta sobre si es que ambos legisladores, exintegrantes de Perú Libre, estaban detrás de la violencia en las protestas.

“Si estuvieran ellos detrás de estas movilizaciones, los llamo a que no sigan atizando a las hermanas y hermanos. Trabajemos en paz”, exhortó.

Dina Boluarte sobre Bellido y Bermejo

Cabe recordar que el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuando ocupaba el ministerio de Defensa denunció que el congresista Guillermo Bermejo era uno de los responsables de azuzar las protestas en Ica y paralizar la Panamericana Sur.

Informes de inteligencia de la policía también señalaron que otros parlamentarios, como Guido Bellido, Betssy Chávez y Édgar Tello como instigadores de las protestas a través de la desinformación que difundían en diversas regiones.

Dina Boluarte recordó que, hasta pocos días antes del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre, Guillermo Bermejo se comunicaba con ella de manera fraterna.

“Yo le dije ‘compa, tú que tienes mucha cercanía con el presidente, por favor llámale y dile que me reciba’, y él me contesta y me dice ‘pero qué, ¿no te está recibiendo, si eres la vicepresidenta?’. Le dije que no. ‘Ya compita, yo ahorita le llamo y voy a decirle que te reciba’. Esa era la conversación fraterna con el congresista Bermejo. No entiendo por qué ahora me he convertido en su enemiga”, detalló.

Similares expresiones tuvo sobre Bellido. “Yo no sé si él está detrás de estas movilizaciones, no creo porque cada vez que él me llama y conversa conmigo, lo hace en ese quechua tan dulce y conversamos fraternalmente”, recordó la presidenta.