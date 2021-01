Conforme a los criterios de Saber más

Por Cecilia Rosales (editora de Política), Fernando Vivas (periodista) y Ariana Lira (periodista)

En una entrevista exclusiva con El Comercio, el presidente Francisco Sagasti se pronunció, entre otros temas, sobre la toma de carreteras y respaldó al ministro del Interior, José Elice, al afirmar que está dando ejemplo de cómo debe comportarse un titular de ese sector, “asumiendo las responsabilidades que le toca y deslindando de aquellas que no le tocan”. A continuación la segunda parte de la conversación.

— Ariana Lira [AL]: El ministro José Elice ha reconocido que aún no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran debilidad en el sector?

No es que no lidera la policía, él la lidera como ministro del Interior. En la policía tenemos problemas que datan de [hace] más de 20 o 30 años en términos de prácticas, comportamiento, manera de operar. Lo que él [Elice] ha explicado con toda claridad es que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo va a tomar tiempo, y va a tomar un tiempo probablemente mayor del que tengamos en el Gobierno. Una reforma policial no se hace en dos o tres meses, cambiando un ministro u otro. Se hace cambiando la cultura de la policía.

— CR: Usted dice que la reforma de la policía no se puede llevar adelante, pero sacar a 18 generales, se entendió como un intento de reforma policial. ¿Se arrepiente de eso?

Más que una reforma, simplemente creamos las condiciones para, por lo menos, tener el mínimo de control y confianza que necesitamos en la policía, pero esto no es una reforma. Nadie pretende que sacar a 18 generales sea una reforma ni mucho menos. ¿Cuántos generales tenían investigaciones por corrupción? Lo que hicimos, en ese momento, de manera muy clara fue decir: ‘¿Cómo podemos tener un mínimo de confianza, que necesita mi gobierno, mi ministro del Interior para dirigir a la policía con solvencia? Y si toda esa lista de gente, no nos da confianza, no nos queda otra de llegar a quién nos da la confianza.

— AL: Mirando hacia atrás, ¿cree que pudo tomar una medida alterna, menos polémica que el paso a retiro de 18 generales de la PNP?

No. En primer lugar, no exageremos las consecuencias de esto. Esto se ha hecho anteriormente en la policía, es perfectamente legal. Es perfectamente constitucional, es una renovación extraordinaria que está claramente identificada en la Constitución. En segundo lugar, yo estoy absolutamente convencido de que había que hacer eso y que fue lo correcto y necesario, y lo volvería a hacer en ese momento, en esa circunstancia . El señor José Elice es una persona de absoluta integridad, con conocimiento perfecto de todas las leyes, y está dando un ejemplo de cómo debe comportarse un ministro del Interior, asumiendo las responsabilidades que le toca y deslindando de aquellas que no le tocan.

— AL: ¿Cuál es la postura del Gobierno sobre la toma de carreteras? ¿Es un mecanismo legítimo de protesta?

Nosotros tenemos que buscar un camino sensato, intermedio y razonable, y eso es lo que hemos tratado de hacer en todo momento. No hemos cedido a los cantos de sirena por un lado ni por otro . Un empresario vino a decirme: “Hay que limpiar todo esto”, ya conocemos esas posiciones extremas. O la otra, de que hay que castigar a los empresarios explotadores. No estamos en ese esquema. Nuestra posición fue muy clara: mantengamos las protestas dentro de un marco razonable, que el propio Tribunal Constitucional ha indicado que es posible mantener. Cuando pasan de ese nivel, allí hay que empezar a actuar, como lo hemos hecho en Trujillo.

— AL: ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se pasa ese nivel y se autoriza el uso de la fuerza?

Mire, no hay ninguna definición. Si yo le dijera una cosa general, estaría actuando de manera errada. Cada conflicto es diferente, cada comportamiento de los dirigentes es diferente, cada reacción de los trabajadores y de los empresarios y de las autoridades locales es diferente.

—AL: Pero los policías deberían saber cuándo están autorizados a hacer uso de la fuerza.

Ya esas reglas están establecidas, en el manual está escrito cuál es el uso proporcional de la fuerza, todo eso está en protocolo. La gran mayoría de policías, un porcentaje de casi el 100%, lo respeta. Y quien no actúa de acuerdo con eso es sancionado. Y hay una cosa que no podemos dejar de lado, hay responsabilidad de dirigentes irresponsables, que incitan a la violencia sabiendo las consecuencias .

—Fernando Vivas [FV]: Usted estuvo de acuerdo con que una militante de izquierda como Rocío Silva Santisteban ocupe el sillón presidencial.

Yo creo que era una opción mucho mejor que las otras que se tenían. En ese momento, escoja usted a un candidato de Podemos o un candidato como Rocío Silva Santisteban. ¿Qué sucedió al final? Una cosa que yo ni me esperaba: salió mi nombre. Pero, en ese momento, ¿escoger entre alguien de un partido como ese y otro partido? Por favor, ahí lo tenía bastante claro.

— AL: ¿Conoce en qué estado están las investigaciones por las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado?

Está ya eso muy, muy avanzado. Una de las cosas que uno aprende cuando está ya en el Gobierno es que hay una serie de restricciones y precedentes de carácter legal que hay que tener mucho cuidado en respetar. Pero eso está encaminado, está en camino en el Ministerio de Justicia. Se ha conversado con los deudos de una manera muy clara y ahí el Estado tiene que reconocer, como lo dije, su responsabilidad.

— Cecilia Rosales [CR]: Muchos de sus predecesores en la presidencia están detenidos o investigados. ¿Está preparado para esa contingencia?

¿Recuerdan ustedes a ‘Frejolito’ [Alfonso Barrantes], nuestro querido alcalde? Cuando Humberto Martínez Morosini le hizo la pregunta: “Y usted, don Alfonso, todavía cree en la revolución?”, mi querido amigo le dijo: “Mire, señor, el ser un gobierno honesto ya sería una revolución”. Si me acusan, no sé por qué me podrán acusar, me habrán acusado de tener la buena voluntad de hacer lo que se puede en un país; pero no, no tengo ningún temor en ese sentido.

